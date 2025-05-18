توقعات مولود برج " الجوزاء" من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت هذه مسألة جيدة لك هنالك بعض الامور تشتغل عليها انطلاقة جيدة جدا فيك تستفيد من كل هذه التاثيرات الحلوة ينتقل القمر الى الدلو بين الاحد والثلاثاء ليشكل مثلث فلكي مع الشمس التي تصل الى برجك يوم الثلاثاء ثلاثة ايام من ذهب حقيقي من اقوى الفترات واكثرها حظا نوعية وقت ممتازة ايام حافلة بالمستجدات مسرح للاحتفال ولا تنسى كوكب بلوتون من برج الدلو حظوظ مضاعفة

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية من برج الحمل الصديق وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة