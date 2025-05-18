توقعات مولود برج "الثور" من السبت 17 أيار إلى الجمعة 23 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الجدي يوم السبت في مثلث مع الشمس في برجك تاثيرات ولا اجمل بتمنى ان تستقيد من هذا النهار وجرب تنهي الامور الصعبة قبل وصول القمر الى الدلو لينضم الى بلوتون بين الاحد والثلاثاء الى مواجهة الكواكب من برجكلازم تكون حاضر لكل الامور الطارئة حاول تلاحق اعمالك بدقة كن مرن ودبلوماسي خفف من العناد ينتقل القمر يومي الاربعاء والخميس الى الحوت الصديق تاثيرات واعدة تعطيك مجال حتى ترتاح

عاطفياً: وجود الزهرة كوكب الحب في برج الحمل في البيت رقم 12 بيت المتاعب والمطبات يجعلك تصطدم بالحبيب وتشك ببعض التصرفات ومن الممكن ان ينشأ نزاع بين الوسط العائلي فيحصل سؤ تفاهم للعازب, تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك الحبيب قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء