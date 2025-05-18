الامارات | مخاطر تناول الطعام بسرعة أكبر من الانتفاخ والغازات.. مختصون يحذرون من عواقب وخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مختصون من العواقب التي تترتب على تناول الطعام بسرعة، معددين مجموعة منها، والتي في مقدمتها مشاكل الجهاز الهضمي، والشعور بالانتفاخ، والغازات، حسب موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وتتسبب اللقيمات الكبيرة والمطحونة بالكاد إلى الضغط على المعدة والأمعاء. ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل بالجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والانتفاخ والغازات.

وعند تناول الطعام بسرعة كبيرة، قد لا يكون لدى الجسم الوقت الكافي لتحليل وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام بشكل صحيح. ويمكن أن يؤدي هذا إلى الحد من التوافر البيولوجي للفيتامينات والمعادن، ما قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية بمرور الوقت.

كما تشير الدراسات إلى أن تناول الطعام بسرعة قد يكون مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تعني الإصابة المتزامنة بالعديد من أمراض التمثيل الغذائي كارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم والدهون الزائدة في البطن وارتفاع مستويات الكوليسترول. وتُزيد متلازمة التمثيل الغذائي بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

ووجدت دراسة يابانية أجريت على 50 ألف شخص أن الأشخاص، الذين يتناولون الطعام ببطء، لديهم أقل خطر إجمالي للإصابة بالسِمنة.

ولتجنب هذه العواقب الوخيمة، يقدم الموقع الألماني، النصائح المفيدة التالية:

- تخصيص وقت كاف: ينبغي تخصيص ما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة لكل وجبة.

- المضغ الجيد: من 15 إلى 30 مرة لكل لقمة، حسب نوع الطعام. وهذا يعني أن يأكل المرء بشكل أبطأ تلقائياً.

- شرب الماء بين الوجبات: تناول رشفة من الماء من وقت لآخر بين اللقمات يبطئ من وتيرة الأكل ويساعد على الشعور بالشبع.

- الأكل الواعي: وهذا يعني وضع الهاتف الجوال جانباً وإيقاف تشغيل التلفاز؛ إذ يمكن أن يؤدي تشتيت الانتباه أثناء تناول الطعام إلى تناول الطعام بشكل أسرع وبشكل أقل انتباهاً.