تطيل عمرك 20 عاما.. 5 عادات بسيطة تحسن جودة الحياة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أظهرت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة American Journal of Clinical Nutrition، أن الالتزام بخمسة أنماط سلوكية بسيطة في الحياة اليومية يمكن أن يضيف ما يصل إلى 20 عاما لعمر الإنسان، وأعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ما يقرب من 719 ألفا و147 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 99 عامًا.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية ، إن الدراسة صنفت خمس عادات على أنها الركائز الأساسية لإطالة العمر، وهي:

النشاط البدني اليومي يقي من الأمراض

قال علام إن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين صحة القلب، تنظيم مستويات السكر، وخفض ضغط الدم، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة التي تُقصر من العم، موضحا أن المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا أو ممارسة أي نشاط بدني، كفيلان بتحسين الدورة الدموية وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

وأضاف أن قلة الحركة أصبحت خطرا حقيقيا في العصر الحديث، مشيرا إلى أن الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، منها ضعف الدورة الدموية والسمنة، وأمراض العظام.

الغذاء المتوازن هو حجر الأساس

وشدد على أن التغذية الصحية لا تعني الحرمان بل التوازن، موضحًا أن تناول الخضراوات والفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات، يمنح الجسم ما يحتاجه من طاقة ومناعة، مضيفا أن تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة يسهم في إبطاء عملية الشيخوخة.

وأشار إلى أن الطعام غير الصحي لا يؤثر فقط على الوزن، بل يرفع فرص الإصابة بأمراض السرطان والقلب والسكري، وهي أمراض مرتبطة بانخفاض متوسط العمر.

إدارة التوتر تحمي من الشيخوخة

أكد علام أن الضغط النفسي المزمن يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، ما يؤثر سلبا على صحة القلب والمناعة وحتى خلايا الدماغ، لافتا إلى أن ممارسة التأمل، اليوغا، قضاء الوقت مع العائلة، أو الانخراط في هوايات مفضلة، تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الدراسة أوضحت أن من يديرون التوتر بذكاء، هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وأمراض القلب، ومضاعفات الشيخوخة.

النوم المنتظم يعزز المناعة

وتحدث عن أهمية النوم الجيد، مبينًا أن النوم أقل من 7 ساعات يوميا يزيد من فرص الإصابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب، كما أضاف أن النوم هو وقت إعادة شحن للجسم، وفيه تفرز هرمونات النمو وتجدد الخلايا.

وأوضح أن النوم المتقطع أو غير المنتظم يجعل الجسم في حالة استنفار دائم، ما ينهك المناعة ويُسرع من مظاهر الشيخوخة.

الإقلاع عن العادات السامة ينقذ الحياة

وأشار إلى أن الامتناع عن التدخين، وتقليل استهلاك الكحول، كانا من أبرز العوامل التي تناولتها الدراسة، قائلا إن هذه المواد لا تُدمر الصحة فقط، بل تؤدي إلى تقصير متوسط العمر المتوقع بمعدلات كبيرة، وتُعد مسؤولة عن نسب كبيرة من الوفيات عالميًا، مؤكدا أن التوقف عن هذه العادات حتى في عمر متقدم، يؤدي إلى تحسين كبير في جودة الحياة، واستعادة طاقة الجسم، وقدرته على التعافي.