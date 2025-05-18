الامارات | 3 أشخاص يحاولون تهريب آلاف الكائنات البحرية في حقائب سفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلقي القبض على ثلاثة رجال صينيين في اليابان بعد العثور على الآلاف من كائنات سرطان البحر الناسك المحمي في حقائبهم.

وكشفت عملية التهريب المزعومة عندما أبلغ موظفو فندق أقام فيه الثلاثة مسؤولي البيئة.

وقالت الشرطة لصحيفة «جابان تايمز» إن النزلاء «طلبوا من الفندق مراقبة حقائبهم، فأصدرت الحقائب صوت حفيف».

وعثرت الشرطة على آلاف من كائنات سرطان البحر الناسك ذي القشرة الحلزونية، بوزن تقديري بنحو 160 كغم إجمالاً، داخل الحقائب الست التي تركوها وراءهم.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء أن لياو تشيبين وسونغ تشنهاو وغو جياوي أُلقي القبض عليهم بتهمة حيازة القشريات دون تصريح مناسب.

ويُباع سرطان البحر الناسك الواحد بما يصل إلى 20 ألف ين (137 دولاراً أميركياً).

وقالت الشرطة: «تحقيقاتنا جارية لتحديد ما إذا كانوا قد امتلكوه لبيعه أو للاحتفاظ به كحيوانات أليفة أو لأكله». وأضافت: «ندرس جميع الاحتمالات».