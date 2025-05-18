الامارات | العلم يثبت أن العيون «تتكلم» أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعلم بالفعل أن النظرات قد تُحدث تأثيراً أعمق من الكلمات، لكن الباحثين يضيفون إلى ذلك الآن أن تفسير نوايا شخص بسبب نظراته ليست مجرد شعور غريزي، بل هي إشارة حقيقية يستطيع الدماغ اكتشافها.

وأظهرت دراسة جديدة من جامعة ماكجيل أن الناس يستطيعون تمييز ما إذا كان الشخص على وشك النظر يساراً أو يميناً حتى قبل أن يحرك عينيه، وذلك فقط عندما تكون هذه النظرة مقصودة.

وقالت الباحثة الرئيسة جيلينا ريستيك لموقع «لايف ساينس»: «نعتقد أن إشارات الحركة الدقيقة هذه تنتقل بسرعة كبيرة».

وفي الدراسة، سجل الباحثون حركات أعين الأشخاص المتعمدة والموجهة. ثم عرضوا هذه المقاطع، المقطوعة قبل تحرك العينين مباشرة، على مشاركين جدد. وعند تخمين الاتجاه الذي سينظر إليه شخص ما، كان المشاركون أسرع في توقع الاتجاه عندما تكون الحركة مقصودة. وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن شيئاً يحدث على السطح، إلا أن أدمغتهم كانت تلتقط الإشارة بطريقة ما.

ويعتقد الباحثون أن ذلك يعود إلى تحولات دقيقة تشبه الارتعاش حول العينين، والتي لا يمكن اكتشافها إلا من خلال التحليل الدقيق. قد تكون هذه الحركات الدقيقة طريقة دماغنا في التقاط النية، مثل اكتشاف الزناد الخافت قبل أن ينظر إليك أحدهم.

ولكن القصة لا تنتهي هنا. فعندما اختبر الباحثون ما إذا كان الناس يتبعون النظرات المتعمدة أسرع من النظرات غير المتعمدة، كانت الإجابة لا. وهذا يعني أن الدماغ قد يعالج النية والاتجاه كشيئين منفصلين تماماً، ما يشير إلى أننا نقرأ من عيون شخص ما أكثر بكثير من مجرد المكان الذي ينظر إليه.

قد تكون هذه القدرة على استشعار النية ذات صلة خاصة بفهم الاضطرابات الاجتماعية مثل التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إذ قد يفسر الدماغ هذه الإشارات البصرية أو يعطيها الأولوية بشكل مختلف.

وما يجعل هذه الدراسة أكثر إثارة للاهتمام أن هناك إشارات نموذجية للعين نعرفها بالفعل، مثل رفع الحاجبين للإشارة إلى المفاجأة أو اتساع حدقة العين للكشف عن الانجذاب. ولكن هذا إدراك من المستوى التالي. بخلاف أنماط الرمش أو رفرفة الجفون التي قد تُعبّر عن المشاعر، فإن هذه الحركات السريعة قبل النظرة تُعبّر عن النية حتى قبل أن تُلقي نظرة.