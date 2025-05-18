مهرجان كان 2025 بيومه الخامس: صيحات جمالية كلاسيكية أعادتنا إلى سحر الزمن الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 مايو 2025 01:20 مساءً - في عالم الجمال، هناك لحظات لا تُنسى ترسم فيها الأناقة بريشة من الفخامة والرقي، ومهرجان كان السينمائي هو إحدى هذه اللحظات الخالدة؛ التي تتحول فيها السجادة الحمراء إلى لوحة فنية حيّة، تتجلى فيها أطياف الكلاسيكية بأبهى صورها.

ومع حلول اليوم الخامس من مهرجان كان 2025، أضاءت نجمات الصف الأول السجادة الحمراء بإطلالات مستوحاة من روح الزمن الجميل؛ حيث عاد المكياج الناعم بخطوطه المرسومة بدقة، وتسريحات الشعر الراقية التي تذكّرنا بنجمات هوليوود في الأربعينات والخمسينات؛ ليكون عنوان هذا اليوم هو "عودة الكلاسيكية الساحرة".

فلكل نجمة حكاية جمال؛ صيغت بعناية من ظلال العيون الهادئة، والأحمر القاني، وتموجات الشعر المصقولة؛ لتعزف سيمفونية أناقة لا تعرف الصخب، بل تهمس بثقة وجاذبية.

تفاصيل إطلالات نجمات اليوم الخامس من مهرجان كان 2025

زوي دويتش

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أبهرت زوي دويتش Zoey Deutsch الحضور؛ بتسريحة شعر مموجة من زمن الأربعينات، مع فرق جانبي وشعر مسحوب خلف الأذن. اختارت مكياجَ عيون كلاسيكياً بظلال عيون خفيفة، وبلاشر وردياً، وأحمر شفاه أحمر داكناً مطفياً. الإطلالة كانت تجسيداً لفخامة المدرسة القديمة بأسلوب عصري.

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جينيفر لورانس

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تألقت جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بتسريحة كعكة ناعمة بأسلوب هادئ يعكس الأنوثة الكلاسيكية. مكياجها كان ناعماً بخدود وردية وأيلاينر أسود وأحمر شفاه أحمر لامع. اختارت إطلالة هادئة، لكن فخمة بأسلوب نجمات الخمسينات.

روزي هنتنغتون

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اختارت روزي هنتنغتون Rosie Huntington تسريحة شعر مشدودة ومنخفضة بأسلوب أنيق يبرز ملامح وجهها بدقة. مكياجها اعتمد على البشرة المخملية، الأيلاينر الرفيع، والشفاه الوردية الداكنة. إطلالة جسدت الرقي البريطاني ببساطة لافتة.

أرايا هارغيت

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خطفت أرايا هارغيت Araya Hargate الأنظار بتسريحة عالية مشدودة كلاسيكية؛ تعكس النقاء والأنوثة. مكياجها ارتكز على الرموش الطويلة والبشرة الندية وشفاه نيود ناعمة، لمسة أنيقة بأناقة كلاسيكية خالدة.

كيني سيلفا

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بدت كيني سيلفا Keni Silva في قمة الفخامة بتسريحة "البلوند المبلل" المشدودة للخلف، مستوحاة من نجمات الأربعينات. مكياجها ارتكز على أحمر شفاه أحمر كلاسيكي، وأيلاينر مسحوب بشكل درامي، إطلالة جريئة لكنها أنيقة وفاخرة.

سلمى أبو ضيف

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اختارت سلمى أبو ضيف تسريحة شعر منسدل على كتف واحدة بلمسة راقية، تضيف حضوراً درامياً مستوحى من نجمات التسعينات. مكياجها تميز بعينيْن دخانيتيْن خفيفتيْن، بلاشر برونزي، وأحمر شفاه أحمر مطفي؛ زاد من قوة الإطلالة.

باربارا بالفن

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بدت باربارا بالفن Barbara Palvin وكأنها خرجت من فيلم أبيض وأسود بتسريحتها؛ حيث اعتمدت تسريحة كعكة ناعمة منخفضة مع خصلة جانبية متموجة بأسلوب هوليوودي كلاسيكي. مكياجها تميز بإضاءة ناعمة للبشرة، ظل عيون وردي باهت، وشفاه لامعة. جمعت بين الأنوثة الناضجة والبساطة الأوروبية الراقية.

ماجا مالنار

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اعتمدت ماجا مالنار Maja Malnar تسريحة الريترو ذات التموجات الناعمة على جانب واحد. مكياجها تميز برموش كثيفة، كحل خفيف، وشفاه نيود داكنة. الإطلالة كانت إحياءً صريحاً لعصر السينما الذهبية.

أسيل عمران

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أطلّت أسيل عمران بشعر مموج بنعومة على جنب واحد، تذكرنا بأيقونات السينما الإيطالية. المكياج ارتكز على بشرة مخملية، ظلال ترابية، ورموش كثيفة وطويلة؛ تمنح العينين عمقاً آسراً، مع أحمر شفاه طبيعي لامع.

حضورها كان أنيقاً ومترفاً؛ يعكس النمط العربي بلمسة عالمية.

كلوي روس

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تألقت كلوي روس Chloe Ross بتسريحة أنيقة مسحوبة إلى الخلف، مع فرق وسطي ناعم وكعكة منخفضة، تزيّنها خصلتان منسدلتان على جانبي الوجه؛ تعكسان طابعاً رومانسياً دافئاً. مكياجها جاء متناغماً مع هذه الإطلالة، فاختارت بشرة ناعمة بإشراقة طبيعية، ظلال عيون دافئة، ماسكرا خفيفة، وشفاه نيود مطفية، في تجسيد مثالي للجاذبية الهادئة على طريقة الأنيقات الفرنسيات.

سحر البريق الهوليوودي القديم

في كل عام، يعود مهرجان كان ليعيد تعريف الأناقة العالمية، لكن في يومه الخامس من دورة 2025؛ كانت الكلاسيكية هي الملكة المتوجة بلا منازع. اختارت أبرز النجمات اعتماد جماليات الزمن الجميل؛ حيث اجتمع البريق الهوليوودي القديم مع نفحات عصرية أنيقة على السجادة الحمراء. اتسمت الإطلالات بالبساطة الراقية والتسريحات الأنيقة والمكياج الناعم، في مشهد يعيد للأذهان أساطير الزمن الجميل.