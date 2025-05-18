دراسة يابانية تكشف مشتق من فيتامين B1 ينشط دماغك ويزيد طاقتك.. تعرف عليه

القاهرة - سمر حسين - صحة

نشرت جامعة تسوكوبا اليابانية دراسة حديثة في مجلة العلوم الفسيولوجية تناولت تأثير مركب TTFD، أحد مشتقات فيتامين B1 على نشاط الدماغ والجسم، وأظهرت الدراسة أن هذا المركب يعزز اليقظة ويزيد من النشاط البدني، عبر تأثيره المباشر على مراكز عصبية مسؤولة عن الانتباه والتحفيز.

تعزيز اليقظة والنشاط البدني

أظهرت الدراسة أن مركب TTFD يُحفز اليقظة ويزيد من النشاط البدني، وقد جرى تقييم هذه التأثيرات باستخدام تقنيات متقدمة مثل تخطيط كهربية الدماغ والعضلات والتي أظهرت زيادة واضحة في حالات اليقظة والنشاط البدني بعد إعطاء الحقن.

تحسين امتصاص الثيامين

يُعتبر TTFD مركبا معدلا كيميائيا من فيتامين B1، صمم لتحسين امتصاص الثيامين عبر الأنسجة، ما يزيد من فاعليته مقارنة بالفيتامين العادي، ويُستخدم هذا المركب كمكمل غذائي لدعم الطاقة والنشاط حتى في المجتمعات التي لا تعاني من نقص في هذا الفيتامين.

تأثيرات على النظام العصبي

أشارت الدراسة إلى أن TTFD يرفع من مستويات الدوبامين في منطقة القشرة الجبهية الأمامية الإنسية، وهي منطقة دماغية مرتبطة بالسلوك التحفيزي والانتباه، ويرتبط هذا التأثير بتنشيط مناطق عصبية رئيسية مثل المنطقة السقيفية البطنية والموضع الأزرق، المعروفة بدورها في تنظيم الإثارة والتركيز.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير، استشاري المخ الأعصاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيتامين B1 المعروف بالثيامين من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الحيوية، خصوصًا في الجهاز العصبي والتمثيل الغذائي للطاقة، ونقصه يؤدي إلى اضطرابات صحية خطيرة مثل مرض البري بري، الذي يسبب مشاكل عصبية وقلبية، لذا تطوير مشتقات مثل TTFD جاء لتحسين امتصاص الثيامين وزيادة فعاليته داخل الجسم، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الامتصاص أو احتياجات عالية للفيتامين.

وأضاف أن مركب TTFD يُعتبر شكلا مُعدلا كيميائيا من الثيامين يسمح له بالعبور السريع للخلايا والأنسجة خاصة في الدماغ، وهذا الأمر يجعله أكثر فاعلية من الثيامين العادي في تحفيز النشاط العصبي، تحسين وظائف الذاكرة، ودعم التركيز، كما يساهم في تنظيم مستويات النواقل العصبية مثل الدوبامين، مما له أثر مباشر على المزاج والسلوك التحفيزي.

كيف يحسن الأداء العقلي في أوقات الضغط؟

وبالإضافة إلى دوره في تعزيز النشاط الذهني، يلعب فيتامين B1 دورا مهما في تحويل الطعام إلى طاقة، ما يفسر زيادة النشاط البدني وحالات اليقظة التي لاحظتها الدراسات، ولهذا يُستخدم TTFD في المكملات الغذائية لمن يعانون من إرهاق مزمن أو يحتاجون إلى دعم طاقوي، مثل الرياضيين وكبار السن.

وذكر استشاري المخ الأعصاب، أن استخدام هذا المركب لا يقتصر فقط على الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B1، بل يمكن أن يكون مفيدا أيضا لتحسين الأداء العصبي والبدني لدى الأفراد الأصحاء، خاصة في أوقات الضغط الذهني أو التعب.

وأكد أن مركب TTFD آمن نسبيا عند استخدامه بالجرعات الموصى بها، ولكن مثل أي مكمل غذائي، يجب تناوله تحت إشراف طبي، خصوصا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.