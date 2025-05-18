ملعقة واحدة يوميا تكفي.. تعرف على أسرار بذور الكتان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أحدثت بذور الكتان ضجة واسعة في عالم التغذية لما تحمله من فوائد صحية جمة، على رأسها المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وبينما كانت تُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي، فإن الأبحاث الحديثة تؤكد اليوم أن لتلك البذور الصغيرة أثرا كبيرا في تحسين مؤشرات الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

بذور الكتان وخفض الكوليسترول

قالت الدكتورة ندى عبد العال، استشارية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بذور الكتان تُعد من أبرز الأطعمة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك بفضل احتوائها على الألياف القابلة للذوبان، وأحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وبالتالي خفض نسبته في الدم بشكل طبيعي.

وأضافت أن هذه الخصائص تجعل بذور الكتان خيارا مثاليا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو يرغبون في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية دون الاعتماد الكامل على الأدوية.

11 فائدة لبذور الكتان

وأوضحت عبد العال أن هناك 11 فائدة صحية مؤكدة لبذور الكتان، يجب على الجميع معرفتها:

خفض الكوليسترول الضار (LDL)

تقلل الألياف الذائبة امتصاص الكوليسترول من الجهاز الهضمي.

رفع الكوليسترول الجيد (HDL)

تعزز إنتاج النوع الحميد من الكوليسترول.

الوقاية من تصلب الشرايين

تحمي الأوعية بفضل أحماض أوميجا-3.

تنظيم ضغط الدم

تساعد مركباتها الطبيعية على توسيع الأوعية وتحسين الدورة الدموية.

تحسين الهضم

الألياف غير الذائبة تُسهل حركة الأمعاء وتقلل من اضطرابات القولون.

التحكم في الوزن

تعطي شعورا بالشبع يدوم طويلًا.

مضادة للأكسدة

الليغنان الموجود بها يبطئ من تلف الخلايا ويُحارب الشيخوخة.

الوقاية من السرطان

تُظهر الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

تحسين مستويات السكر في الدم

تبطئ امتصاص الجلوكوز وتُفيد مرضى السكري.

تقوية الشعر والبشرة

تعزز الترطيب وتعالج الالتهابات الجلدية.

رفع المناعة

غنية بعناصر مثل الزنك والمغنيسيوم، ما يُحفز الجهاز المناعي.

كيفية الاستخدام والاحتياطات

كما أشارت إلى أفضل طريقة لتناول بذور الكتان وهي طحنها، إذ إن الجسم لا يستطيع امتصاص مكوناتها وهي كاملة، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو الحساء، كما أوصت بعدم الإفراط في تناولها لتجنب اضطرابات القولون، مشددة على ضرورة شرب كميات كافية من الماء معها.

ولفتت إلى أن بذور الكتان ليست دواء لكنها مكون غذائي غني، ويُفضل أن تكون جزءا من نظام غذائي متوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني المنتظم، لمضاعفة فائدتها على الصحة العامة.