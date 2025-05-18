سحب منتج غذائي شهير بنكهة الكاكاو والتوت لتسببه في الاختناق.. ماذا يفعل بالجسم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصدرت سلسلة متاجر ألمانية شهيرة، تصدر للعديد من دول العالم، استدعاءً عاجلًا لألواح الفواكه والمكسرات الخاصة بها، بسبب احتمال احتوائها على قطع من البلاستيك، ما يشكل خطر اختناق.

وقد وضعت هيئات سلامة الغذاء تنبيهًا واضحًا بعنوان «لا يُؤكل» على أربعة منتجات من ألواح تُباع في المتاجر، وهي بنكهات الكاكاو والبرتقال، مافن التوت الأزرق، والكراميل المملح، والتوت المشكل، إذ تُباع هذه المنتجات كمجموعة تحتوي على 5 ألواح، وزن كل منها 35 جرامًا، وتحمل تواريخ صلاحية حتى نوفمبر وديسمبر 2025.

ونقلًا عن ديلي ميل، أعلنت السلسلة أنه سيتم عرض إشعارات عند نقاط البيع في جميع فروعها التي توزع هذه الوجبات الخفيفة الصحية، لتحذير الزبائن.

وطلبت الشركة من العملاء الذين اشتروا هذه المنتجات عدم تناولها، والتوجه إلى أقرب فرع لإرجاعها والحصول على كامل قيمتها، دون الحاجة لإبراز إيصال الشراء، نظرًا لاحتمال احتوائها على أجسام بلاستيكية غريبة قد تُشكل خطر اختناق، قائلًا: «نوصي بعدم تناوله وإعادته إلى المتجر لاسترداد كامل المبلغ».

ماذا يحدث عند ابتلاع قطع بلاستيكية في المنتجات الغذائية؟

وإليكم تفاصيل ماذا يحدث عند ابتلاع قطع بلاستيكية في المنتجات الغذائية، وفقًا لمعايير وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، والموقع الطبي webmd

أعراض ومخاطر وإسعافات أولية تنقذ الحياة

في حالات نادرة، قد يتعرض بعض الأشخاص لابتلاع قطع بلاستيكية صغيرة عن طريق الخطأ، سواء من خلال الطعام الملوث أو زجاجات مكسورة، وهو أمر خطير قد يؤدي إلى إصابات داخلية واختناق.

أعراض ابتلاع جسم غريب في المريء:

عند دخول جسم غريب كقطعة زجاج أو بلاستيك إلى المريء، قد تظهر الأعراض التالية:

ألم حاد يمتد من الحلق حتى منتصف الصدر.

ارتجاع للطعام أو السوائل.

صعوبة في البلع أو الشعور بوجود شيء عالق في الحلق.

إذا حدث اختناق.. إليك الإسعافات الأولية

إذا تسببت هذه الألواح في انسداد مجرى الهواء وبدأ المصاب بالاختناق، يجب التدخل بسرعة عبر خطوات الإسعاف التالية، وفقًا للصليب الأحمر الأمريكي:

الخطوة الأولى:

الضربات على الظهر (5 مرات) قف خلف المصاب مباشرة.

ضع يدًا على صدره لدعمه، واثنه للأمام بحيث يكون وجهه نحو الأرض.

استخدم أسفل راحة يدك للضرب بقوة بين لوحي الكتف خمس مرات متتالية.

الخطوة الثانية:

ضغطات البطن (مناورة هايمليش - 5 مرات) إذا لم تنجح الضربات، قف خلفه ولف ذراعيك حول خصره.

اصنع قبضة بيدك وضعها فوق السرّة مباشرة.

أمسك القبضة بيدك الأخرى وادفع بقوة إلى الداخل والأعلى.

كرر الضغطات 5 مرات، بالتناوب مع ضربات الظهر، حتى خروج الجسم العالق.

إذا استمرت الأعراض أو كان هناك نزيف أو ألم حاد، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مركز طوارئ، فلا تحاول القيء أو ابتلاع المزيد من الطعام أو الشراب لدفع الزجاج.