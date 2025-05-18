الامارات | 4.8مليارات تذكرة سينما بيعت حول العالم خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عدد تذاكر دور السينما المبيعة في مختلف أنحاء العالم خلال 2024 تراجعاً هو الأول منذ جائحة كوفيد-19، إذ انخفض بنسبة 8.8% عمّا كان عليه في 2023، كما أفادت هيئة أوروبية مختصة، أول من أمس، في مهرجان كان السينمائي الدولي. وقال مارتن كانزلر، من المرصد الأوروبي للوسائط السمعية والبصرية خلال مؤتمر في سوق الأفلام ضمن مهرجان كان: «في عام 2024، بيع ما مجموعه 4.8 مليارات تذكرة سينمائية في مختلف أنحاء العالم، ما ولّد إيرادات تقدر بنحو 28 مليار يورو». وأضاف أن «هذا يعني أن عدد التذاكر أقل بنحو 500 مليون تذكرة مقارنة بعام 2023».

ومنذ عام 2020 الذي كان كارثياً على دور السينما بسبب القيود الصحية خلال الجائحة، عاد الإقبال على دور السينما يزيد في مختلف أنحاء العالم. وفي ما يتعلق بالإنتاجات «فإن الأغلبية العظمى منها، وتحديداً 81%، مرتبطة بأفلام أُنتِجت في ثلاث دول»، هي الولايات المتحدة والصين والهند، كما أوضح المحلل في المرصد الأوروبي مانويل فيوروني. وفيما تباع الإنتاجات الصينية والهندية حصريا تقريباً في أسواقها المحلية، فإن الأفلام الأميركية تُصدّر «بسهولة بفضل شبكة توزيعها، ولكن أيضاً بفضل جمهورها العالمي».