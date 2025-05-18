الامارات | تراث الإمارات يزهو في المغرب بالأصالة والطرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم جناح دولة الإمارات في موسم طانطان الثقافي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والمسابقات والأنشطة التي تسلط الضوء على دور المجتمع في تعزيز الهوية الوطنية، وصون التراث الثقافي غير المادي، ونقله إلى الأجيال المقبلة، تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع».

ويتميز الجناح الإماراتي بالتنوع والشمولية من خلال تمثيل كل مظاهر التراث الإماراتي العريق من جميع جوانبه، ويستقطب الجناح يومياً حضوراً بارزاً من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات التي تحرص على زيارته للاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

وتقدم هيئة أبوظبي للتراث لزوار الجناح برنامجاً ثرياً بالفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التراث في حفظ ذاكرة الشعوب، ودوره في دعم مسار التنمية المستدامة.

وتستعرض الهيئة، من خلال جناح الدولة، عدداً من عناصر التراث الإماراتي غير المادي، إلى جانب تنظيم العديد من المسابقات التراثية التي تحظى بإقبال كبير من الزوار، بما في ذلك عروض فرق الفنون الشعبية، والعروض الحية للحرف اليدوية التقليدية، وفنون الطهي الإماراتي، ومعارض الصور، والأمسيات الشعرية.

ويسلط الجناح الضوء على الدور البارز للمرأة الإماراتية في صون التراث الثقافي، من خلال مساهمتها الفاعلة في تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك نقل الحرف اليدوية التقليدية وفنون الطهي.

ويضم الجناح الإماراتي المشارك في موسم طانطان أقساماً عدة، منها قسم الملابس التقليدية، حيث يُبرز الزي التراثي للمرأة الإماراتية على مر العقود، ويجسد التزامها الراسخ بالمحافظة عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة، كما يعرض ملابس الرجال التقليدية، مثل الكندورة، والغترة، والبشت، والعقال، والقحفية، وغيرها من الملابس التي ترمز إلى الهوية الإماراتية، إضافة إلى تقديم ورش حية حول صناعة العطور الزيتية التقليدية، وصناعة المجوهرات التقليدية.

كنوز

ويستقطب قسم «التراث البحري» في جناح دولة الإمارات أعداداً كبيرة من الزوار الشغوفين بالتعرف إلى كنوز هذا الموروث، إذ يقدم خبراء التراث شرحاً حول العديد من المهن والصناعات المرتبطة بالبحر، بهدف إلقاء الضوء على التاريخ البحري مع ما يحمله من تقاليد تتغنى بتراث الآباء والأجداد.

ومن أقسام الجناح الإماراتي أيضاً «الحظيرة»، وهو مكان تعد وتقدم فيه القهوة العربية على الطريقة الإماراتية البدوية، إضافة إلى تقديم الشاي المغربي «الأتاي»، وما يحمله من مزج تراثي بين مجتمعي الإمارات والمغرب.

ويُعنى قسم الطبخ الشعبي في جناح دولة الإمارات المشارك في موسم طانطان بإعداد وتقديم الأطباق الشعبية الإماراتية للزوار، لإطلاعهم على الميزات التراثية التي تعكس أوجه الثقافة والهوية الإماراتية العريقة، وتسلط الضوء على دور المرأة في صون العادات والتقاليد.

حفلات غنائية

ضمن المشاركة الإماراتية في برنامج الحفلات الغنائية لموسم طانطان، احتضنت ساحة بئر أنزران، حفلاً أحياه الفنان حمد المنصوري، واصطحب خلاله الجمهور في رحلة غنائية مع الفن الخليجي، وسط تفاعل كبير من جمهور طانطان.

وفي أجواء من الفن والتراث والطرب الأصيل، أحيت الفنانة أريام حفلاً غنائياً على منصة طانطان، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً غفيراً، إذ قدمت الفنانة مجموعة من أغانيها التي حظيت بتفاعل واستحسان كبير من قبل الجمهور.

سباقات الهجن

ضمن موسم طانطان، انطلقت سباقات الهجن التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي والاتحاد المغربي لسباقات الهجن في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن بمدينة طانطان، وتستمر السباقات التي تجري في 26 شوطاً لفئات عمرية مختلفة حتى اليوم الختامي للموسم.

. الجناح الإماراتي يتميز بالتنوع والشمولية من خلال تمثيل كل مظاهر التراث العريق.

. قسم «التراث البحري» في الجناح يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار الشغوفين.