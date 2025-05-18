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الامارات | «شعلة الصحراء» شريكة في جمال المشهد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «شعلة الصحراء» شريكة في جمال المشهد 1/2
  • الامارات | «شعلة الصحراء» شريكة في جمال المشهد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا ينبض قلب دبي بالحركة والحيوية والنشاط الذي لا يتوقف فحسب، بل هو مساحة جمال وتألق لا تتوقف عن إثارة الدهشة.. وتأتي شجرة البونسيانا الشهيرة بـ«شعلة الصحراء» لتضيف مزيداً من الألق وكأنها تتنافس مع كل مقومات التألق، فتقول: «أنا هنا أيضاً.. شريكة في رسم مشهد حلاوة دبي».

و«شعلة الصحراء» إحدى الأشجار المزهرة المستخدمة على نطاق واسع في مشروعات البستنة والتشجير بإمارة دبي، وتُحوّل شوارع مدينة دبي وحدائقها إلى واحة من الألوان من أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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