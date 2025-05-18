الامارات | مجمع اللغة العربية بالشارقة يستعرض مبادراته في ميلان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات «مهرجان اللغة والثقافة العربية» بمدينة ميلان الإيطالية، الذي نظمه معهد الثقافة العربية في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس بميلان، برعاية هيئة الشارقة للكتاب، استعرض مجمع اللغة العربية في الشارقة، جهود الإمارة في دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في الأوساط الأكاديمية الغربية، ومبادراتها العلمية والمعرفية لإثراء الدراسات والأبحاث العربية في الجامعات العالمية.

وقال الأمين العام للمجمع الدكتور امحمد صافي المستغانمي، خلال جلسة بعنوان «جهود مجمع اللغة العربية بالشارقة لدعم اللغة العربية في الغرب»، إن العربية - بما تمثّله من وعاء للهوية وجسر للتواصل بين الشعوب - لاتزال تحظى بعشق أبنائها وشغف الدارسين من المستشرقين وغيرهم في آسيا وأوروبا، وهو ما تُرجِم إلى خدمات جليلة أسهمت في ترسيخ مكانتها عالمياً.

واستعرض مبادرة «الانغماس اللغوي» التي أطلقها المجمع، إذ تستضيف الشارقة وفوداً أكاديمية من جامعات غربية عالمية، نمساوية وبولندية وإيطالية وغيرها، فيعيش المشاركون بين أهلها وينهلون من بيئتها الثقافية، ما يعمّق حصيلتهم اللغوية ويتجاوز حدود الدروس النظرية.

وأشار إلى مشروع «الموسوعة العربية الشاملة» الذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة، معتبراً أن هذه المشروعات تجسد رؤية الشارقة في دعم العربية، وإبرازها رافداً معرفياً وإنسانياً ينقل الأفكار والثقافات بين الأمم.