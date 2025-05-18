الامارات | مشاركون في رحلة تركيا: شكراً شرطة دبي و«صندوق الفرجان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع «فرجان دبي»، وتحت رعاية «صندوق الفرجان»، بنجاح، رحلة سياحية لمتقاعدي شرطة دبي إلى تركيا امتدت على مدار أسبوع.

وحظي المشاركون في الرحلة بفرصة لاستكشاف معالم ثقافية وتاريخية وسياحية متنوعة في مدن إسطنبول وبورصة ويالوفا، والانخراط في أنشطة ترفيهية وإنسانية ثرية، أسهمت في تعزيز جودة حياتهم.

وجاءت الرحلة تأكيداً لالتزام شرطة دبي و«فرجان دبي» بتعزيز تمكين المتقاعدين، بهدف استمرارية إسهاماتهم في بناء الوعي المجتمعي، ومنحهم فرصة متميزة للاستمتاع بالحياة، ضمن بيئة غنية بالقيم الثقافية والإنسانية.

وتأتي الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في إمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم، بما يلبي إحدى غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفي القلب منهم المتقاعدون.

وعبّـر المشاركون في الرحلة عن بالغ سعادتهم بالتجربة، مثمنين هذه المبادرة النوعية التي وفّرت لهم فرصة للتفاعل الاجتماعي والتبادل الثقافي في أجواء ملهمة، تعكس الاهتمام برفاهيتهم وتعزيز جودة حياتهم.

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على توفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز جودة حياة المتقاعدين، وتُعبّر هذه الرحلة عن تقديرنا العميق لما قدموه من جهود وعطاء خلال سنوات خدمتهم».

وأضاف: «نؤمن بأن المتقاعدين يمثّلون قيمة وطنية ومجتمعية كبيرة، ومن هذا المنطلق نحرص على إطلاق مبادرات نوعية تتيح لهم فرصاً قيمة لتعزيز أواصر التواصل بينهم، واكتشاف ثقافات وتجارب متنوعة تُثري حياتهم، وتسهم في تنمية مهاراتهم في مجالات مختلفة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى توفير منظومة رعاية متكاملة لجميع فئات المجتمع».

من جانبها، قالت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان: «نفخر بأن نكون شركاء فاعلين في دعم وتمكين المتقاعدين، الذين يشكلون دعامة قوية لنسيجنا الاجتماعي، إذ تُمثّل خبراتهم المتراكمة وعطاءاتهم المتواصلة رافداً مهماً يسهم في تعزيز استقرار وازدهار مجتمعنا».

وأضافت: «تنظيم هذه الرحلة يعكس حرصنا المستمر على توفير بيئات محفزة، تُمكّن المتقاعدين من الاستمتاع بحياة ملأى بالمعرفة والرفاهية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتعزيز تجاربهم الثقافية والاجتماعية، ما يرسخ دورهم الفاعل في المجتمع».

العميد علي المنصوري:

. المتقاعدون قيمة وطنية ومجتمعية، لذا نحرص على إطلاق مبادرات نوعية تتيح لهم فرصاً لاكتشاف تجارب متنوعة.

علياء الشملان:

. تنظيم الرحلة يعكس حرصنا على توفير بيئات محفزة تُمكّن المتقاعدين من الاستمتاع بحياة ملأى بالمعرفة والرفاهية.