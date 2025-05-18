علامة في أطراف أصابعك قد تكون إنذارا للإصابة بسرطان الرئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر أطباء وخبراء من أن تغيّرًا بسيطًا وغير شائع في شكل الأصابع قد يكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بسرطان الرئة، وهو مرض قاتل يشهد تزايدًا ملحوظًا، خاصة بين النساء الشابات.

ورغم أن الأعراض الشائعة لسرطان الرئة تشمل السعال المستمر، ضيق التنفس، ونفث الدم، إلا أن الخبراء يشيرون إلى علامة أقل شهرة لكنها مقلقة، تُعرف طبيًا باسم «تعجّر الأصابع» (Finger Clubbing).

ويتمثل هذا العرض في تورّم أطراف الأصابع وتغيّر شكل الأظافر، بحيث يفقد الإصبع شكله الطبيعي، ويصبح من الصعب رؤية فراغ صغير على شكل ماسة عند وضع ظفرين متقابلين من كل يد، فيما يُعرف بـ«اختبار شامروث»، وهو اختبار سريع يساعد في الكشف عن الإصابة بسرطان الرئة.

عرض خفي وتجربة واقعية

وسلطت «ديلي ميل» الحديث عن الأمر، بعد رصد تجربة برايان جيميل، مدرب لياقة بدنية من اسكتلندا، إذ روى تجربته: «كنت أشعر أنني بصحة جيدة تمامًا، لم أكن أعاني من سعال أو ضيق تنفس، العرض الوحيد الذي لاحظته هو انتفاخ أصابعي، وعدم وجود فراغ بينها عند تلامس الأظافر».

ويضيف: «الطبيب أحالني لإجراء أشعة سينية على الصدر، ثم إلى طبيب متخصص في أمراض الرئة، ولاحقًا، تم تشخيصي بسرطان رئة في المرحلة الثالثة».

ما هو تعجر الأصابع؟

بحسب دراسة أجراها الطبيب الهندي مالاي ساركار، فإن تعجر الأصابع يحدث تدريجيًا، ويبدأ بتلين قاعدة الظفر وتورمه، ثم يصبح الجلد المحيط بالأظافر أكثر احمرارًا ولمعانًا.

وتتغير زاوية التقاء الظفر مع الجلد، فتبدو الأظافر أكثر تقوسًا، ومع الوقت يتخذ الإصبع شكلاً يُشبه «الهراوة» وفي مراحل متقدمة، قد تتكون زوائد عظمية في مفاصل الأصابع والمعصمين وحتى الكاحلين، وهي حالة تُعرف بـ "التهاب العظام المفصلي الرئوي التضيقي" (HPOA) وغالبًا ما يتم تشخيصها خطأً على أنها التهاب مفاصل.

أرقام مقلقة وتحذيرات متزايدة

تشير بيانات Cancer Research UK إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الرئة بين النساء الشابات ارتفعت بنسبة 130% خلال العقود القليلة الماضية، ما يجعلهن الفئة الأسرع نموًا في معدلات الإصابة، رغم أن كبار السن (فوق 70 عامًا) لا يزالون الأكثر عرضة.

في المقابل، بقيت معدلات الإصابة بين الرجال في نفس الفئة العمرية مستقرة تقريبًا منذ التسعينات، لأسباب لا تزال مجهولة حتى اليوم.

أما عالميًا، فتُظهر بيانات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن سرطان الرئة لدى غير المدخنين أصبح خامس سبب للوفيات بالسرطان في العالم، ما يدحض الاعتقاد السائد بأنه يقتصر على كبار السن والمدخنين فقط.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان البريطانية، ومنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض سرطان الرئة:

سعال مستمر لأكثر من 3 أسابيع

التهابات متكررة في الصدر

نفث دم

ضيق في التنفس

ألم أثناء التنفس أو السعال

فقدان وزن غير مبرر

تعب دائم

الأعراض غير الشائعة

تغير في شكل الأصابع أو الأظافر

تغير في الصوت أو بحة

صفير عند التنفس

صعوبة أو ألم أثناء البلع

تورم في الوجه أو الرقبة

رسالة للأطباء والمرضى

يؤكد الخبراء أن ليس كل من يعاني من تعجر الأصابع مصاب بسرطان الرئة، لكنهم يشددون على أهمية عدم تجاهل هذه العلامة واستشارة الطبيب فور ملاحظتها.