تسريحات شعر مرفوعة على طريقة نجمات مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 11:54 مساءً - لطالما كانت تسريحات الشعر المرفوعة رفيقة النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي منذ تأسيسه حتى اليوم، حيث بالإمكان اعتمادها بأشكال مختلفة، فبعضها تكون مصقولة بعناية لتبرز ملامح الوجه وجمال المكياج، وبعضها الآخر تأتي مشدودة بالكامل إلى الخلف لتجعل الوجه مشدوداً ومرفوعاً فتمنح النجمة مظهراً شبابياً، وهناك تسريحات الشعر المرفوعة بشكل فوضوي، والتي تجعل مظهر النجمات أكثر حيوية وعصرية.

ومن "الخليج 365"، اخترنا لك من على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78 أجمل تسريحات الشعر المرفوعة التي اعتمدتها النجمات حتى الآن، فهي تلهمك أجمل الإطلالات في مختلف المناسبات والسهرات.

أليساندرا أمبروزيو بتسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة

أليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio(مصدر الصورة: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)



تألقت عارضة الأزياء العالمية أليساندرا أمبروزيو على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025، بتسريحة نصف مرفوعة تنبض أنوثة ورقياً، حيث جمعت جزءاً من شعرها إلى الخلف بطريقة ناعمة، فيما تركت خصلاتها الويفي تنسدل بحرّية على الظهر والكتفين، لتضفي لمسة رومانسية حالمة على إطلالتها. هذه التسريحة الهادئة والأنيقة في آن، مثالية للنساء اللواتي يفضلن مظهراً أنثوياً غير متكلّف.

إليك أيضاً أجمل تسريحات شعر النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه الثاني

إيرينا شايك بتسريحة الكعكة العالية مع ذيل الحصان المالس

إيرينا شايك Irina Shayk- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



اختارت العارضة العالمية إيرينا شايك في افتتاح مهرجان كان 2025، تسريحة جريئة ومبتكرة جمعت بين الكعكة العالية وذيل الحصان المالس، بأسلوب مشدود للغاية أبرز ملامح وجهها الحادة وركز الأنظار على مكياجها النيود المخملي مع الأيلاينر الأسود الرفيع. إنها تسريحة عصرية، تزيد المرأة حضوراً وثقة، وتلائم الإطلالات المسائية الجريئة.

ليدي فيكتوريا هيرفي بتسريحة الشعر المرفوع بالغرة الجانبية الويفي مع أكسسوار مرصّع على الجبين

ليدي فيكتوريا هيرفي Lady Victoria Hervey- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



أضفت ليدي فيكتوريا هيرفي Lady Victoria Hervey لمسة ملكية على إطلالتها من خلال تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب فوضوي، تزينت بغرة جانبية ويفي زادت من نعومة المظهر، بينما جاء الأكسسوار المرصّع على الجبين ليمنحها هالة ساحرة أشبه بأميرات العصور القديمة. تسريحة تمزج بين الكلاسيكية والفانتازيا وتناسب المناسبات الكبرى وحفلات الزفاف.

ميليتا توسكان بتسريحة خلية النحل المرفوعة مع خصلات ويفي منسدلة

ميليتا توسكان Melita Toscan- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



اختارت ميليتا توسكان Melita Toscan تسريحة خلية النحل (Beehive) الشهيرة المستوحاة من ستينيات القرن الماضي، مع لمسة عصرية تمثلت في خصلات ويفي ناعمة منسدلة على جانبي الوجه. هذه التسريحة تنقلنا إلى زمن السينما الذهبية، وتناسب صاحبات الذوق الرفيع الباحثات عن إطلالة فريدة بتوقيع أيقوني.

يمكنك أيضاً أن تشاهدي مكياج وتسريحات النجمات في احتفالية المرأة في السينما ضمن مهرجان كان السينمائي 2025

جوزفين جابي بتسريحة الشينيون الفرنسية مع الغرة الويفي الجانبية

جوزفين جابي Josephine Japy(مصدر الصورة: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)



بأسلوب أنثوي راقٍ، أطلت جوزفين جابي Josephine Japy بتسريحة شينيون فرنسية كلاسيكية، زُينت بغرّة جانبية مموّجة، أضافت طابعاً رومانسياً على المظهر. هذه التسريحة الخالدة من أبرز ما يمكن اختياره في المناسبات الراقية، كونها تمنح الوجه توازناً وتسلط الضوء على العينين والملامح بذكاء ناعم.

أمينة خليل بتسريحة الكعكة المتوسطة المشدودة بالكامل

أمينة خليل- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



من بين أبرز الإطلالات العربية على السجادة الحمراء، برزت النجمة أمينة خليل بتسريحة الكعكة المتوسطة المشدودة بدقة، من دون أي خصلات منسدلة، ما منح وجهها تحديداً رائعاً وأبرز عنقها بوضوح. هذه التسريحة تُعد خياراً مثالياً لعاشقات البساطة والأناقة النظيفة، وتتناسب مع المكياج القوي والمجوهرات البارزة.

سيندي برونا بتسريحة الضفيرة الواحدة بأسلوب ذيل الحصان العالي

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لفتت العارضة العالمية سيندي برونا Cindy Bruna الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 بيومه الرابع بتسريحة عصرية جذابة، تمثّلت بضفيرة واحدة طويلة بأسلوب ذيل الحصان العالي المشدود عند أعلى الرأس. وقد منحتها هذه التسريحة طابعاً شبابياً جريئاً، مع لمسة من الرقي المستوحاة من تسريحات الأميرات المحاربات، حيث اجتمعت فيها البساطة والقوة في آنٍ واحد. هذه التسريحة تعدّ خياراً مثالياً لمحبات اللوك المفعم بالأنوثة والديناميكية في آنٍ معاً.

جينيفر لورانس بتسريحة كعكة الباليرينا

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تألقت النجمة جنيفر لورانس على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الخامس، بإطلالة أنثوية ساحرة، اختارت لها تسريحة كعكة الباليرينا الكلاسيكية، المصقولة بعناية إلى الخلف والمثبتة عند منتصف الرأس. هذه التسريحة المرفوعة، ببساطتها المدروسة، سلّطت الضوء على تفاصيل وجهها الناعمة ومكياجها الكلاسيكي بأحمر الشفاه الأحمر، مانحة إياها لمسة من الرقي الأنثوي المستوحى من عالم الرقص والباليه، مع جرعة زائدة من الأنوثة والفخامة التي تليق بأجواء المهرجان الفاخرة.

اختاري التسريحة المرفوعة التي تعكس شخصيتك

تسريحات الشعر المرفوعة ليست مجرد صيحة عابرة، بل خيار جمالي راقٍ يُبرز الملامح ويعكس الشخصية. فإن كنتِ من محبات الإطلالة الكلاسيكية الهادئة، اختاري الشينيون الأنيق أو الكعكة المشدودة. أما إن كنتِ تفضلين الجرأة والعصرية، فلا تترددي في اعتماد تسريحات نصف مرفوعة أو مزيّنة بخصلات ويفي وأكسسوارات لامعة. الأهم أن تكون التسريحة متناغمة مع تفاصيل وجهك ونمط مكياجك، لتمنحك في النهاية طلة آسرة تليق بسجادة مهرجان كان أو أي مناسبة خاصة.