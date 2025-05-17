بعد تحذيرات من انتشاره في الصيف.. طرق انتشار «كورونا» والفئات المعرضة للخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عاودت التحذيرات مُجددًا، من عودة الوباء الخطير، فيروس كورونا التاجي، الذي بدأ في الانتشار مجددا منذ شهر مضى في المملكة المتحدة، ثم مؤخرًا في منطقة جنوب شرق آسيا التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، لاسيما في هونغ كونغ وسنغافورة، وسط تحذيرات وزارة الصحة العالمية، من إمكانية عودة انتشاره بشكل واسع مع حلول فصل الصيف.

ارتفعت نسبة العينات الإيجابية في هونغ كونغ من 1.7% في منتصف مارس إلى 11.4% حاليًا، متجاوزة بذلك ذروة التفشي التي سُجلت في أغسطس من العام الماضي، وفي سنغافورة، كشفت وزارة الصحة وهيئة الأمراض المعدية عن تسجيل 14,200 حالة إصابة تقريبية في الأسبوع المنتهي في 3 مايو، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالأسبوع السابق، كما ارتفعت نسبة الدخول إلى المستشفيات بنحو 30%.

طرق انتشار فيروس كورونا والفئات المعرضة للخطر

وفي السطور التالية، إليكم أبرز طرق الانتشار والعدوى، والفئات المعرضة للخطر من فيروس الكورونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.

طرق انتقال فيروس كورونا

الطريقة الرئيسية لانتقال فيروس كورونا تتم عبر الرذاذ المتناثر من أنف أو فم الشخص المصاب عند السعال، هذا الرذاذ يمكن أن يلتصق بالأسطح المحيطة، وبالتالي يمكن أن يصاب الآخرون بالفيروس عند لمس هذه الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم، لذلك، من الضروري الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من الشخص المصاب.

من هم الأشخاص الأشد عرضة للإصابة بحالة مرضية وخيمة بسبب كوفيد-19؟

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحالة مرضية خطيرة هم:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب، الرئة، الكلى، الدماغ.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو الكبت المناعي (مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية).

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السرطان.

الأشخاص غير المطعمين.

ومع ذلك، يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بكوفيد-19 ويعاني من حالة مرضية خطيرة أو حتى يتوفى بسبب المرض.

ماذا يجب أن أفعل إذا تعرضت لشخص مصاب بكوفيد-19؟

إذا تعرضت لشخص مصاب بكوفيد-19، قد تصاب بالعدوى حتى وإن كنت تشعر بصحة جيدة، إليك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد التعرض لشخص مصاب:

اتصل بمقدم الرعاية الصحية للحصول على الاختبار أو إجراءه بنفسك.

التزم بالبقاء في المنزل إذا شعرت بأي أعراض.

ارتدِ كمامة عند التفاعل مع الآخرين داخل المنزل أو في الأماكن العامة.

نظف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي أو بالماء والصابون.

التزم بآداب السعال والعطس، حيث يجب تغطية فمك وأنفك بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي ثم التخلص منه فورًا.

تجنب الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو ذات التهوية السيئة.

ااحرص على التطعيم والالتزام بالجرعات المعززة.

كم من الوقت يستغرق ظهور الأعراض؟

تختلف فترة ظهور الأعراض من شخص لآخر، ولكنها عادة ما تظهر بين 2 إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس.

الوقاية من الفيروس

نظف يديك بشكل مستمر باستخدام معقم كحولي أو اغسلهما جيدًا بالماء والصابون.

عند السعال أو العطس، غطِ فمك وأنفك بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي.

تخلص من المنديل فورًا واغسل يديك.تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، واحرص على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام).

إذا كنت مصابًا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب عليك التوجه إلى مرافق الرعاية الصحية مبكرًا.

باتباع هذه التدابير الوقائية مثل التباعد البدني، ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، تنظيف اليدين، الالتزام بآداب السعال والعطس، والتطعيم، يمكنك حماية نفسك وحماية الآخرين من الإصابة بكوفيد-19.