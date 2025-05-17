تحذير من موجة حارة شديدة تضرب البلاد.. مخاطر صحية تصل إلى الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تزايد تأثير التغيرات المناخية تحولت موجات الحر إلى خطر حقيقي يهدد صحة مختلف الفئات العمرية، خاصة من يعانون أمراضًا مزمنة.

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 17-5-2025، إذ يتوقع الخبراء أن يشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء؛ لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 40 مئوية، وتصل في المناطق الجنوبية إلى 45 درجة.

كيف يؤثر ارتفاع الحرارة على جسم الإنسان؟

ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يعتمد تنظيم حرارة الجسم على توازن دقيق بين الحرارة الناتجة داخليًا من عمليات التمثيل الغذائي والقدرة على التخلص منها عبر التعرق، وهذا التوازن يمكن أن يختل في الحالات التالية:

الظروف البيئية القاسية:

ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع الرطوبة، ضعف حركة الهواء، والإشعاع الحراري المرتفع.

الملابس غير المناسبة:

ارتداء ملابس تمنع تبخّر العرق وفقدان الحرارة.

اكتساب حرارة من البيئة:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة صناعية.

وعندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على القلب والكلى، وتفاقم أمراض مزمنة مثل:

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- أمراض الجهاز التنفسي

- السكري

- الاضطرابات النفسية

وقد تسبب درجات الحرارة الشديدة إصابات حادة في الكلى وزيادة معدلات الوفاة خلال موجات الحر، خاصة في اليوم نفسه أو الأيام التالية مباشرة.

نصائح للتعامل مع موجة الحر

1- تجنب التعرض المباشر للحرارة.

لا تخرج في أوقات الذروة (منتصف النهار إلى العصر).

اقضِ 2–3 ساعات في أماكن باردة.

ابحث عن الظل؛ فدرجة الحرارة تحت الشمس تكون أعلى بـ10–15 درجة مئوية.

تابع التحذيرات الرسمية حول موجات الحر.

2- حافظ على برودة منزلك

افتح النوافذ ليلاً فقط عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل.

أغلق النوافذ والستائر نهارًا لمنع دخول الحرارة.

لا تستخدم المراوح الكهربائية إذا تجاوزت الحرارة 40 مئوية، لأنها قد تزيد من حرارة الجسم.

إذا كنت تستخدم التكييف، اضبطه على 27 درجة مع تشغيل مروحة لتقليل الاستهلاك وتحسين الكفاءة.

3- حافظ على برودة جسمك.

ارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة.

خذ حمامًا باردًا أو استخدم قطعة قماش مبللة لترطيب الجسم.

اشرب الماء بانتظام (كوب كل ساعة، على الأقل 2–3 لترات يوميًا).

4- حماية الأطفال والرضع

لا تترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات أبدًا.

تجنب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة.

لا تغط عربات الأطفال بقطع قماش جافة (قد ترفع الحرارة داخل العربة)، بل استخدم أقمشة مبللة.

استخدم مروحة محمولة عند الحاجة، وعلى الأطفال ارتداء ملابس خفيفة وقبعات ونظارات شمسية، وضع لهم واقيًا من الشمس.