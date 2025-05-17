الامارات | تركوا خلفهم رسالة ساخرة للشرطة.. هروب 11 سجيناً خطيراً عبر مرحاض سجن أميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هرب 11 سجيناً من السجناء الخطرين الذين فروا من سجن في ولاية لويزيانا الأميركية، أمس الجمعة، هربوا من نافذة صغيرة كانت مغطاة بمرحاض - وتركوا جدارًا مليئًا بالكتابات الساخرة للمحققين.

وقام مسؤولو مركز أورليانز للعدالة في أورليانز بهذا الاكتشاف الصادم أثناء عملية فرز السجناء في الساعة 8:30 صباحًا - بعد أكثر من ثماني ساعات بقليل من استخدام العصابة التي يُزعم أنها عنيفة الفتحة الصغيرة للدخول إلى منطقة الصيانة وتسلق الجدار والخروج من سجن نيو أورليانز.

وأبلغ أحد الشهود عن رؤية جميع السجناء الـ 11 - مرتدين ملابسهم البرتقالية الخاصة بالسجناء- وهم يركضون عبر الطريق السريع 10 في ظلام الليل.

”يا له من هروب سهل"، كانت هذه الرسالة مكتوبة بخطأ إملائي فوق النافذة الصغيرة المستطيلة ذات القضبان الضعيفة، وكتب آخر ”نحن أبرياء".

وكُتب في وسط وجه مبتسم مرسوم بطريقة فجة مع لسان عالق ”أكثر المكروهين 9“ بينما كتب أحد الفارين رسالة أخرى ساخرة ”أمسكوا بنا عندما تستطيعون“.

في الواقع، تمكن مسؤولو شرطة لويزيانا من القبض على أحد الهاربين الأحد عشر في حوالي الساعة 11 صباحًا - حيث تم القبض على كيندال مايلز، الذي اتهم بإطلاق النار على رجل، فيما بقى العشرة الآخرين طلقاء.

تم اكتشاف مايلز ومطاردته واعتقاله من قبل شرطة نولا في الحي الفرنسي، المنطقة السياحية الأكثر شعبية في المدينة، وفقًا لما نشرته شرطة ولاية لويزيانا على فيسبوك.

وألقي القبض على دكينان دينيس، بتهمة السطو المسلح وتهم تتعلق بالأسلحة، وروبرت مودي، المتهم بالاتجار بالمخدرات والضرب وعرقلة سير العدالة، مساء الجمعة.

أما بقية المتهمين فلديهم تاريخ إجرامي عنيف، حيث يشعر المسؤولون بالقلق من أن المدانين قد يكونون يبحثون عن تصفية حسابات قديمة.

وأُدين ديريك غروفز بجريمة قتل مزدوجة من إطلاق نار جماعي في عام 2018، وحذرت الشرطة من أنه قد يكون يبحث عن شهود شهدوا ضده في المحاكمة.

كوري بويد متهم بالقتل من الدرجة الثانية والضرب المشدد، بينما كان غاري برايس محتجزًا بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الأولى.

وكان الهارب المتكرر أنطوان ماسي محتجزاً بتهم العنف المنزلي والسرقة وانتهاك الإفراج المشروط والخطف والاغتصاب.

واتهم لينتون فينبورين بالقتل في عام 2021 وكان محتجزًا بتهمة حيازة سلاح ناري وانتهاك الإفراج المشروط.

وواجه ليو تيت اتهامات بالسطو وحيازة أسلحة.

وقالت الشرطة المحلية إن تقارير سابقة أخطأت في تحديد هوية كيث لويس على أنه هارب قبل أن يكتشفوا أنه تم نقله ببساطة إلى وحدة أخرى داخل مركز أورليانز للعدالة.

وصرحت مأمورة شرطة أورليانز باريش سوزان هوتسون يوم الجمعة أن ألواح السباكة خلف المرحاض المستخدم في عملية الهروب لا يمكن إزالتها إلا من الخارج - مما قد يشير إلى أن السجناء حصلوا على مساعدة خارجية، وفقًا للموقع.

وذكرت المأمورة أن مستويات التوظيف في السجن تبلغ حاليًا 60%، حسبما ذكرت المأمورة.

ويشعر مسؤولو الولاية بالغضب من هذا التقصير في العمل.

ودعت المدعي العام في لويزيانا ليز موريل إلى إجراء تحقيق كامل في عملية الهروب من السجن، وذكرت أنها تريد أن تعرف ما إذا كان الموظفون أو أي أشخاص من الخارج متواطئين.

لا يزال السجن في حالة إغلاق كامل، ويجري الآن تحقيق داخلي ومطاردة في نيو أورلينز.