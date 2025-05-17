الامارات | ياباني يحضر «إكسبو أوساكا» بتذكرة عمرها 85 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد 85 عاماً من إصدار التذكرة، سُمح لشاب ياباني باستخدامها في معرض إكسبو 2025 أوساكا.

وحضر فوميا تاكيناوا «إكسبو 2025 أوساكا» بتذكرة صدرت في الأصل لمعرض اليابان الدولي الكبير عام 1940، وفقًا لما ذكره منظمو الحدث لهذا العام في بيان سابق.

وأضافوا أن الحدث الأصلي لم يُقم حينها بسبب «تصاعد حرب اليابان» في المنطقة.

وقال تاكيناوا (25 عاماً) لصحيفة ماينيتشي اليابانية إنه اشترى التذكرة القديمة في مارس من خلال عملية بيع عبر الإنترنت، مضيفاً أنه يحب جمع الأشياء من المعارض القديمة، واستخدمها في البداية كديكور منزلي.

ولكن بعد أن تساءل عما إذا كان يمكن استخدامها في حدث هذا العام، أشار إلى أنه تواصل مع المنظمين الذين وافقوا. وتابع: «هذا أول معرض لي، وأشعر أنني جزء من التاريخ».

وأضاف: «انتظر من سبقني في الحصول على هذه التذكرة 85 عاماً، والآن تحققت أمنيته أخيراً».



وأوضح المنظمون أن المعرض الذي أقيم عام 1940 يُعرف باسم «معرض الشبح» لأنه لم يُقم قط، مضيفين أن حاملي التذاكر سُمح لهم سابقًا بحضور معرض عام 1970 في أوساكا ومعرض عام 2005 في محافظة آيتشي اليابانية.

وأضافوا أن الأشخاص الذين يحملون تذاكر من المعرض الذي ألغي في عام 1940 سيكونون قادرين على الحضور.