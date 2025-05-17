اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025 يشهد صيحات جمالية لافتة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 10:22 صباحاً - في كل دورة من مهرجان كان السينمائي، تتحول السجادة الحمراء إلى عرضٍ حي للجمال الراقي، حيث تتنافس النجمات العالميات والعربيات على تقديم إطلالات تفيض بالأناقة، الابتكار، والأنوثة الطاغية. وفي اليوم الرابع من مهرجان كان 2025، بدورته الـ78، لفتت النجمات الأنظار بإطلالات جمالية جمعت بين الرقي الفرنسي الكلاسيكي واللمسة العصرية الجريئة، في مشهدٍ يحتفي بالجمال بكل تنوعاته من دون تكلف.

مكياج البشرة المتوهجة بتقنية الـ"Glowy Skin" شكل القاسم الجمالي المشترك بين الإطلالات، مانحاً النجمات إشراقة طبيعية تنسجم مع أجواء الريفييرا الفرنسية. أما العيون، فتألقت بلمسات براقة عند الزوايا الداخلية، أضفت اتساعاً وسحراً على النظرات، بينما ألوان الشفاه تنوعت ببراعة بين الوردي المطفأ، والنيود، والأحمر الكلاسيكي؛ ما أضاف لكل إطلالة لمسة أنثوية مدروسة.

وعلى صعيد تسريحات الشعر، سيطرت التسريحات المموجة الطبيعية والناعمة المنسدلة، إلى جانب الكعكة المنخفضة المحكمة التي عكست أناقة خالدة لا تغيب عن السجادة الحمراء.

في ما يلي، تستعرض لك "الخليج 365" أبرز الإطلالات الجمالية لنجمات اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، التي تستحق أن تُخلَّد في أرشيف الجمال العالمي؛ فأي إطلالة أعجبتك أكثر؟ شاركينا رأيك!

كارلا بروني بمكياج عيون وردي مشرق وتسريحة التموجات الطبيعية

Embed from Getty Images



سحرت النجمة كارلا بروني Carla Bruni، الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2025، بإطلالة جمالية راقية تنبض بالأنوثة والصفاء، حيث تألقت بفستان ميتاليكي براق مزين بتدرجات لؤلؤية ناعمة، جاء بأكمام منسدلة وقصة مفتوحة عند الصدر؛ ما أضفى بعداً أنثوياً ساحراً على إطلالتها. واختارت كارلا مكياجاً ناعماً يعكس شخصيتها الهادئة، مع تركيز لافت على ظلال العيون الوردية التي زينت جفنيها بخفة ونعومة؛ ما أضفى إشراقة فريدة على نظرتها وأكمل دفء ملامحها. اللمسات البراقة عند زوايا العين أضافت بعداً مشرقاً لنظرتها، بينما جاءت البشرة موحدة. أما الشفاه؛ فتميزت بلون نيود وردي ناعم، يعكس أسلوبها الكلاسيكي العصري في آنٍ واحد.

وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المنسدلة الكلاسيكية بتموجات عريضة وفرق وسطي ناعم، انسدلت خصلاتها بانسيابية على الكتفين؛ ما عزز من جمال وجهها وأضفى على الإطلالة لمسة رومانسية دافئة تليق بأجواء الريفييرا الفرنسية.

إيما ستون بمكياج بشرة غلوي وتسريحة الشعر المبلل

Embed from Getty Images



في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، خطفت النجمة إيما ستون Emma Stone، الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة جمالية راقية تمزج بين البساطة المعاصرة واللمسة الهوليوودية الكلاسيكية؛ ما جعل حضورها من بين الأبرز على السجادة الحمراء. فتألقت بفستان أبيض أنيق بقصة هندسية ناعمة، تميز بتفصيل كتف غير متماثلة، جمع بين البساطة والفخامة بتوازن متقن، ونسَّقت معه مكياجاً ناعماً ارتكز على البشرة الموحدة والمضيئة؛ ما منحها إشراقة طبيعية. إلى جانب رسم خط رفيع وناعم على طول منبت الرموش العلوية، ولمسة من الشيمر عند زوايا العين الداخلية؛ ما أضاء نظرتها. وزينت شفاهها، بلون توتي وردي بلمسة ساتانية، أضفى على ابتسامتها لمسة دافئة وعصرية في آنٍ معاً.

أما تسريحة الشعر؛ فأتت بغاية الأناقة والبساطة، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المبلل المصفف إلى الخلف مع الفرق الوسطي؛ ما أظهر ملامح وجهها بكل نعومة ومنحها حضوراً عصرياً عكس قوة أنوثتها الهادئة.

شانينا شايك بمكياج برونزي وتسريحة ذيل الحصان

Embed from Getty Images



بدورها، خطفت العارضة العالمية شانينا شايك Shanina Shaik، الأنظار بإطلالة جمالية آسرة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2025. تألقت بفستان ناعم بقصة مكشوفة الكتفين، بتصميم كلاسيكي وبقماش لامع يعكس الإضاءة بكل سلاسة؛ ما منحها حضوراً متكاملاً يجمع بين البساطة والرقي، واختارت مكياجاً ناعماً بلمسات برونزية دافئة، سلط الضوء على سحر ملامحها الشرقية، حيث بدت البشرة متوهجة ومصقولة بإشراقة طبيعية، مع تحديد ناعم للخدود بلون خوخي، وشفاه بلون مشمشي داكن. أما العينان؛ فجاءتا بمكياج سموكي خفيف، ارتكز على الظلال الترابية والرموش الطويلة.

وأنهت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان المبلل والمشدود إلى الخلف، من دون فرق واضح، عكست طابعاً عصرياً وراقياً، وسمحت بظهور ملامح وجهها بشكل بارز.

سلمى أبو ضيف بأحمر شفاه بارز وتسريحة مشدودة إلى الخلف

Embed from Getty Images



لا تقتصر الإطلالات الخلابة للنجمات العالميات على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2025، بل كان لافتاً هذا العام بروز الإطلالات الجمالية الساحرة للنجمات العربيات، اللواتي خطفن الأنظار بإبداعهن في تنسيق المكياج وتسريحات الشعر، مؤكدات أن الجمال العربي بات رقماً صعباً في المنافسة الجمالية العالمية. وقد سحرت النجمة سلمى أبو ضيف Salma Abu-Deif الحضور على السجادة الحمراء بإطلالتها ببنطال أسود وجاكيت "بليزر"، أنثوية الطابع. اختيار اللون الأسود منحها حضوراً درامياً متوازناً، يليق بمكانة نجمات الصف الأول على السجادة الحمراء. واختارت سلمى مكياجاً أنيقاً بطابع كلاسيكي، ارتكز على بشرة موحدة ومضيئة بخفة، مع تحديد ناعم للعيون بتدرجات الظلال البنفسجي الخافت، وخدود متوردة. أما نجم الإطلالة؛ فكان بلا شك أحمر الشفاه الأحمر القاني، الذي أضفى على ابتسامتها لمسة أنثوية قوية وأيقونية، تعكس شخصية واثقة ومغرية في آنٍ.

تسريحتها جاءت مشدودة إلى الخلف بأسلوب الرطب؛ ما أظهر ملامحها بوضوح ومنحها هالة من الأناقة العصرية.

سيعجبك أيضاً التعرف إلى مهرجان كان السينمائي في يومه الرابع: فساتين نابضة بالألوان والحيوية

نور الغندور بمكياج عيون فضي وتسريحة شعر ويفي

Embed from Getty Images



إطلالة نور الغندور في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، تندرج ضمن سلسلة الإطلالات الجمالية المبهرة للنجمات العربيات على سجادة مهرجان كان لهذا العام؛ لتؤكد أن الجمال العربي يواصل حضوره البارز بأناقة متفردة تتقن المزج بين التقاليد والحداثة، حيث أطلت بفستان باللون الأخضر الزمردي الحيوي، بتصميم من دون أكمام مع كشكش ناعم ينسدل بانسيابية عند الخصر، ومزين بعقدة عنق مرفوعة تضيف لمسة درامية راقية. نسَّقت نور طلتها مع مكياج ناعم، ارتكز على بشرة متوهجة، ووجنتين مشربتين بحمرة خوخية طبيعية تعكس دفء بشرتها الشرقية. أما العيون؛ فبدت ساحرة بتحديد ناعم عند الجفن العلوي مع لمسات من الظلال الفضية المات، ورموش مكثفة بالماسكرا. في حين بدت الشفاه مزينة بلون نيود. وأكلمت إطلالتها بتسريحة الويفي الجانبية المنسدلة على الكتف أضافت جرعة من الأناقة الكلاسيكية الهوليوودية، متكاملة مع تفاصيل مكياجها الهادئ وفستانها اللافت، لتعكس صورة أنثى واثقة تتقن اختيار كل تفصيل في إطلالتها.

جوانا عريضة بمكياج ناعم وتسريحة الكعكة العالية

Embed from Getty Images



من جهتها، أطلت النجمة جوانا عريضة Joanna Arida في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، بإطلالة جمالية آسرة جمعت بين الرقي الكلاسيكي والجرأة المعاصرة، مؤكدة مرة جديدة حضورها الأنيق على السجادة الحمراء، حيث تألقت بفستان أسود من دون أكمام مقلم بخطوط بيضاء رفيعة، بقصة مستقيمة تنبض بالأنوثة وتستحضر أناقة الخمسينيات بلمسة عصرية. وزادت من فخامة الإطلالة باعتمادها قفازات سوداء شفافة طويلة. واختارت مكياجاً ناعماً بتدرجات ترابية دافئة سلطت الضوء على ملامح وجهها الشرقية، مع بشرة مخملية موحدة، ووجنتين محددتين بنعومة، ولمسة خفيفة من الإشراق عند أعلى الخدين. أما العيون فزينتها بخط أيلاينر رفيع ارتكز على إبراز النظرة بنعومة من دون مبالغة، بينما أتت الشفاه بلون نيود مائل إلى الوردي؛ ما أضفى توازناً بين البساطة والأنوثة.

وجاءت تسريحة شعرها مشدودة إلى الخلف ومرفوعة بأسلوب الكعكة العالية المصقولة، بأسلوب كلاسيكي أنيق، كشف عن ملامح وجهها.