4 أطعمة ومشروبات تعزز نضارة البشرة وتحسن مظهرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعد الفواكه والخضراوات من أبرز المصادر الطبيعية التي تمدّ الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، لا سيما تلك الضرورية لصحة البشرة، مثل فيتامين C وفيتامين B، وتلعب دورًا مهمًا في تحسين مظهر الجلد، والتقليل من مشكلات شائعة مثل حب الشباب والبقع الداكنة.

ويُوصي خبراء التغذية والعناية بالبشرة بإدراج أطعمة ومشروبات معينة ضمن النظام الغذائي اليومي، نظرًا لما تحتويه من خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، تسهم بشكل فعال في دعم صحة الجلد وتعزيز نضارته.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة أناتاليا مور، الطبيبة العامة وأخصائية البشرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وفق ما نقلت «روسيا اليوم»، أن الغذاء يمد الجسم والعقل والبشرة بالعناصر الضرورية، وفهم تأثير النظام الغذائي على الالتهابات، وتجديد الخلايا أمر جوهري لبناء روتين فعّال للعناية بالبشرة.

أطعمة تعزز نضارة البشرة وتحسن مظهرها

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة المفيدة للبشرة وفوائدها:

البطيخ

يساعد في تنظيف المسام وشدّها، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تقي البشرة من أضرار الشمس والتلوث، وتُسهم في الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة الجلد.

شاي بلسم الليمون

نبتة عشبية تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، تسهم في تهدئة البشرة وتقليل التهيج، إلى جانب حمايتها من العوامل البيئية الضارة، كما تساعد في التخفيف من التوتر واضطرابات النوم.

قشور البطاطس

غنية بحمض الأزيليك وعدد من الفيتامينات، ما يجعلها فعالة في تفتيح آثار حب الشباب وتعزيز إشراقة البشرة، إضافة إلى تحفيز تجدد خلايا الجلد بفضل ما تحتويه من إنزيمات طبيعية.

التمر

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والكاروتينات، التي تساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة، كما يعمل التمر على تقليل الالتهابات وحماية خلايا الجلد من التلف.