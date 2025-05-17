تعرف على السبب الخفي وراء الشعور بالتعب المستمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كنت تشعر بالإرهاق المستمر رغم النوم الجيد، فقد يكون الحل أبسط مما تتخيل، حيث حذّر خبراء تغذية من أن نقص عنصر غذائي غير شائع يُعرف باسم الكولين قد يكون مسؤولًا عن الشعور المزمن بالتعب وفقدان التركيز.

ووفقًا لما أكدته هانيه فيدمار، أخصائية التغذية والطاهية المتخصصة في العلاج الطبيعي، فإن «الكولين» يعد من العناصر الأساسية التي تدعم وظائف الدماغ، والمزاج، والذاكرة، وصحة الكبد.

وأضافت: «الأشخاص الذين يعانون من نقص الكولين قد يشعرون بانخفاض في الطاقة، أو صعوبة في التركيز، أو تظهر لديهم مؤشرات على الإصابة بالكبد الدهني، لأن الكولين يلعب دورًا رئيسيًا في نقل الدهون من الكبد»

عنصر أساسي في وظائف الجسم

وفقًا لـ المعاهد الوطنية للصحة (NIH) – National Institutes of Health، فإن «الكولين» مركب عضوي يُنتجه الجسم جزئيًا في الكبد، إلا أن الجزء الأكبر منه يجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي.

وتوجد أعلى نسب الكولين في أطعمة مثل «البيض، لحم البقر، الدجاج، الأسماك، الحليب» كما يوجد في مصادر نباتية مثل: البروكلي، الفول السوداني، الفاصولياء الحمراء، الفطر، لكن بتركيزات أقل مقارنةً بالمصادر الحيوانية.

ويشارك الكولين في العديد من العمليات الحيوية، من بينها:

دعم صحة الكبد والوقاية من الكبد الدهني.

إزالة الكوليسترول من الكبد، ما يقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

إنتاج الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة والعضلات وتنظيم ضربات القلب.

الحفاظ على قوة الخلايا من خلال تكوين الدهون الأساسية.

أثره على الحمل والأطفال

حذّرت فيدمار من أن انخفاض مستويات الكولين أثناء الحمل قد يرتبط بظهور مشكلات في التركيز وزيادة خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) لدى الأطفال.

التعب المزمن.. ظاهرة تتزايد

بحسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة YouGov، فإن واحدًا من كل ثمانية أشخاص في المملكة المتحدة يشعر بالتعب طوال الوقت، بينما يُعاني ربع السكان من التعب معظم الوقت.

وقد أصبح هذا الشعور منتشرًا بدرجة دفعت الأطباء لإطلاق اختصار طبي عليه هو TATT، أي: Tired All The Time – التعب طوال الوقت.

ونقلًا عن «ديلي ميل» يُقدّر أن أكثر من 400 ألف شخص في المملكة المتحدة يعانون من متلازمة التعب المزمن، وهي حالة تشمل أعراضًا مثل:

الإرهاق عند الاستيقاظ رغم النوم الجيد.

الصداع.

تقلب المزاج.

فقدان الدافع والطاقة.

أسباب شائعة وراء التعب المزمن

من جانبه أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، على تحكم بعض العناصر الغذائية في التعب والإرهاق العام، وذلك خلال حديثه لـ «الوطن»، موضحًا أنه إلى جانب نقص الكولين، تشمل الأسباب المحتملة للتعب المستمر:

نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك.

السكري.

قصور الغدة الدرقية، الذي يؤدي إلى بطء عملية الأيض.

الاكتئاب، الذي يُعد من أبرز الأسباب النفسية المؤثرة على الطاقة اليومية.

التوصيات الغذائية

ينصح الخبراء بتناول نظام غذائي متوازن يشمل مصادر طبيعية للكولين، خاصةً من المنتجات الحيوانية، لتعزيز النشاط الذهني والجسدي.

أما النباتيون، فيُنصحون بزيادة استهلاك الأغذية النباتية الغنية بالكولين، مع مراقبة حالتهم الصحية بانتظام.