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الامارات | منطاد «UAE7» ينطلق في أميركا يوليو المقبل

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الشارقة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منطاد «UAE7» ينطلق في أميركا يوليو المقبل 1/2
  • الامارات | منطاد «UAE7» ينطلق في أميركا يوليو المقبل 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى «منطاد الإمارات» تجهيزاته الفنية لإطلاق منطاد «UAE7» الدولي في يوليو المقبل، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، من خلال المشاركة في عدد من المهرجانات الأميركية، على رأسها مهرجان ألباكركي الدولي للمناطيد في ولاية نيومكسيكو، الذي يشارك فيه أكثر من 500 منطاد سنوياً، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

يذكر أن فريق منطاد الإمارات يتألف من الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، والكابتن طيار بيري دبلن، وغراند سوليفان، والمهندس تومس دبليو هيلويج، المدير الفني لمنطاد الإمارات - أميركا، والكابتن حسن ناصر المنصوري، الأمين العام لمنطاد الإمارات، والكابتن عبدالله الشناصي، وعدد من الكوادر الوطنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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