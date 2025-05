الامارات | «دبي للألعاب الرقمية».. احتفاء بالابتكار التكنولوجي و«ثقافة البوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، المهرجان الأكبر والأكثر تميزاً على مستوى المنطقة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية، فعالياته مع معرض GameExpo، الفعالية الرئيسة للمهرجان الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وقدّم مجموعة من الفعاليات التي جمعت بين الأنشطة الممتعة، والابتكار التكنولوجي، و«ثقافة البوب»، والترفيه العائلي. واستقبل المعرض آلاف الزوار من الأصدقاء والعائلات، وعشاق الألعاب والرياضات الرقمية في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام حافلة بالإبداع والتجارب المميزة.

وقدّم المعرض فرصة مشاهدة الفعاليات، والمشاركة في تجارب الألعاب، والفوز بجوائز مميزة، من خلال البطولات الحماسية، وتحديات الألعاب المفضلة لدى الجماهير، ومنافسات نسائية بالكامل، وأحدث تقنيات الألعاب، وغيرها كثير. واحتشد الجمهور من مختلف أنحاء الإمارات لاستكشاف مناطق ألعاب جديدة، وتحديات مباشرة ممتعة، وبطولة «كوسبلاي» للأزياء التنكرية، وأجهزة ألعاب متطورة، وفعاليات تفاعلية تقدّمها أشهر العلامات التجارية، وفرص اللقاء مع أساطير الألعاب، حيث جرى تصميم كل هذه التجارب المميزة لتجمع الناس معاً، من خلال الألعاب والترفيه. وشكّل المعرض فرصة للإبداع، وتبنّي الابتكارات الجديدة، وخلق لحظات لا تُنسى لجميع الزوار.

وتوافد الزوار إلى منطقة العائلات، حيث استمتع اللاعبون الصغار بمجموعة من الأنشطة المميزة، والألعاب التفاعلية، إضافة إلى أجهزة المحاكاة. واستمتع الحضور في منطقة Just Dance Zone بعروض فنية، ونهائي بطولة Dubai Just Dance، حيث حصل الفائزون على جهاز Nintendo Switch، وشاشة ASUS، وتذاكر لدخول معالم دبي، وأكياس هدايا من «مدهش». كما استضافت منطقة الألعاب تسعة أبراج ذات طابع خاص شملت أكثر من 100 جهاز، تنوعت بين الحواسيب وأجهزة الألعاب، حيث سلطت المنطقة الضوء على أفضل ما في عالم ألعاب الحاسوب والألعاب الأخرى، مع عدد من الألعاب المميزة، بينما قدمت منطقة The Narrows، ركن الفنانين في المعرض، أكثر من 70 كشكاً مصممة خصيصاً ومستوحاة من عالم الألعاب من شركات إماراتية ناشئة، تعرض مجموعة من المقتنيات وتجهيزات الألعاب الحصرية. وجمعت منطقة Modesh Retro Zone ألعاب الأركيد الأسطورية، واستضافت تحدياً لسباقات تحكم عن بُعد، إلى جانب تجربة بناء غامرة للألعاب في ورشة عمل متخصصة. وحظي الحضور بفرصة الفوز بهدايا مميزة من منتجات «مدهش» الحصرية، من خلال مسابقات ممتعة طوال اليوم، إضافة إلى فرصة لقاء شخصية «مدهش» أثناء ظهوره الخاص.

تحديات المؤثرين

وقدمت بطولة Play Beyond مجموعة من المنافسات القوية التي جمعت أبرز نجوم الألعاب في المنطقة يومي 10 و11 مايو الجاري، حيث عاد أبوفلاح، أشهر صانع محتوى رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المعرض لينضم إلى سلطان خليفة، وأكاديمية نصر للرياضات الرقمية، وغيرهم في منافسات حماسية، وتحديات تفاعلية. وقام الجمهور بتشجيع نجومهم المفضلين، والتفاعل مع صناع المحتوى، والمشاركة في تحديات الألعاب. وبعد يومين من المنافسة الحماسية، نجح فريق أكاديمية نصر للرياضات الرقمية في الفوز عن جدارة واستحقاق.

شخصيات الألعاب المميزة

ومن ضمن الفعاليات المهمة في الحدث، أقيمت بطولة «كوسبلاي» دبي للأزياء التنكرية، واستعرض فيها المشاركون من جميع المستويات إبداعاتهم، وحصلوا على فرصة الفوز بجوائز بلغت قيمتها 30 ألف درهم. وشملت لجنة تحكيم البطولة مجموعة من أشهر نجوم كوسبلاي. وضمت قائمة الفائزين بالبطولة إيفجيني أليكسندروف الذي حصل على المركز الأول في فئة الأفراد، وأحمد سراج الذي حصل على جائزة أفضل زي، وسفيان توشاني الذي حصل على جائزة أفضل عرض، ورانا وفاطمة اليوسف اللتين حصلتا على المركز الأول في فئة المجموعات، حيث نال الفائزون إعجاب الجماهير، نظراً لتفوقهم من ناحية الإبداع والحرفية.

وشهد المعرض أيضاً تحدي Valorant النسائي المقدّم من Benefit، حيث تنافست أبرز لاعبات الرياضات الرقمية على مستوى المنطقة في مباراة حماسية نالت إعجاب الجمهور، من خلال الاستراتيجيات الذكية والمهارات المميزة والشغف القوي.

يوم تعليمي

استضاف معرض GameExpo اليوم التعليمي للمهرجان، حيث اجتمع أكثر من 6000 طالب ومعلم من مختلف أنحاء الدولة، لقضاء يوم مميز ومملوء بالتحديات والإبداع وتجارب التعلم المميزة. وتنافس المشاركون للفوز بجوائز بقيمة وصلت إلى 50 ألف درهم، من خلال تحديات قوية. كما سلط اليوم التعليمي للمهرجان الضوء على استشراف المستقبل، إلى جانب ورش عمل قادها خبراء، وتجارب عملية، وآلاف الألعاب الكلاسيكية والجديدة.