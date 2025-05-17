النجمات في مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه الرابع.. بساطة المكياج ورقي التسريحات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 مايو 2025 01:19 صباحاً - في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، بدا أن السجادة الحمراء لم تعد مجرد مساحة للاستعراض، بل تحولت إلى معرض نابض بالجمال والإبداع؛ حيث تألقت النجمات باطلالات جمالية جسدت توازناً فريداً بين الرقي والجرأة، وبين الكلاسيكية والحداثة. كان هذا اليوم تحديداً واحداً من أكثر الأيام زخماً من حيث الظهور الجمالي؛ إذ لم تكتفِ النجمات بارتداء الفساتين الفاخرة، بل حرصن على أن تكون تسريحاتهن وتفاصيل مكياجهن امتداداً لشخصيتهن ورسالة حضورهن.

تنوعت تسريحات الشعر بين الموجات الواسعة المستوحاة من هوليوود القديمة، إلى الرفعات المعمارية المعقدة التي تحمل توقيع أبرز مصففي الشعر العالميين. بعض النجمات فضلن الشعر الطبيعي المنسدل بلمسة لامعة بسيطة، فيما اختارت أخريات الجرأة بتغيير لونه بالكامل، أو تزيينه بأكسسوارات فنية لافتة. المكياج بدوره كان ساحراً بكل تفاصيله، فتراوحت الإطلالات بين النعومة التي تعتمد الألوان الترابية والبشرة المتوهجة، وبين الجرأة التي حضرت بعيون دخانية، شفاه داكنة، وظلال ملونة خارجة عن المألوف.

اليوم الرابع من مهرجان كان لم يكن فقط يوماً لعرض الأفلام، بل يوم لعرض مدارس جمالية مختلفة، أكدت أن الشعر والمكياج ليسا تفصيلين عابرين، بل جزء أساسي من الصورة التي تبقى عالقة في ذاكرة الجمهور والصحافة. وعلى السجادة الحمراء، تقاطعت الثقافات والأساليب والجرأة في لحظة سينمائية بامتياز، أخرجتها كل نجمة على طريقتها.

سيندي برونا: ضفيرة واحدة تكفي لتقول كل شيء عن الأنوثة والسيطرة

Embed from Getty Images



في اليوم الرابع من مهرجان كان 2025، أسرت العارضة الفرنسية سيندي برونا Cindy Bruna الأنظار بإطلالة جمالية، جسدت التوازن بين الرقي والبساطة المعاصرة. اختارت تسريحة شعر مرفوعة بإتقان؛ حيث جمعت خصلاتها إلى الخلف في لمسة ناعمة متقنة تبرز ملامح وجهها، وزينتها بضفيرة عريضة تنسدل بأسلوب هندسي فني، يضفي طابعاً عصرياً على حضورها. هذه التسريحة لم تكن مجرد خيار جمالي، بل حملت في طياتها لمسة قوة وهيبة، عكست شخصية سيندي الواثقة على السجادة الحمراء.

أما مكياجها، فجاء مشرقاً ومتناغماً مع إشراقة بشرتها الطبيعية. اعتمدت على كريم أساس خفيف يمنح تغطية موحدة، مزجته بإضاءة خفية لوهج صحي. اختارت أحمر خدود بلون المشمش الناعم، وظلال عيون دافئة بالكاد مرئية، بينما برزت رموشها بكثافة واضحة.

ولإكمال الإطلالة، اكتفت بأحمر شفاه نيود بلمسة مطفية، بدرجة وردية ترابية تضيف دفئاً وأنوثة دون صخب، في انسجام تام مع تسريحتها الأنيقة.

إيما ستون: الأناقة الهادئة التي لا تُبالغ وتربح الرهان

Embed from Getty Images



النجمة إيما ستون Emma Stone بإطلالة جمالية تفيض نعومة ورقياً. اختارت تسريحة شعر أنيقة للغاية؛ حيث تم سحب شعرها بالكامل إلى الخلف بأسلوب مبلل وناعم، مع فرق وسطي يبرز ملامحها، ويمنح وجهها إطلالة مشدودة وطبيعية في آنٍ واحد. التسريحة الملساء تعكس شخصية إيما الهادئة والواثقة، وتكمل الطابع العصري لفستانها الهيكلي الأبيض.

أما المكياج، فجاء بغاية النعومة والصفاء؛ حيث فضلت بشرة نضرة بإضاءة خفيفة تظهر حمرتها الطبيعية، مع لمسة من أحمر خدود وردي خفيف عزز إشراقة وجنتيها. العيون جاءت بتحديد بسيط جداً، مع لمسة من الماسكرا فقط، دون أي ظلال بارزة، ما جعل النظرة أكثر صفاء وعمقاً. واختتمت إطلالتها بأحمر شفاه وردي بتركيبة لامعة ناعمة، أضفى على ابتسامتها دفئاً وأنوثة دون أن يغلب على ملامحها الطابع الثقيل أو المتكلف.

إيما ستون اختارت أن تتألق بجمالها الطبيعي في هذا اليوم، فأثبتت أن البساطة حين تنفذ بإتقان، تصبح عنواناً للفخامة.

مارينا باربوسا: حين يتكلم الشعر الناري بلغة المخمل والورود

Embed from Getty Images



ظهرت النجمة مارينا باربوسا Marina Barbosa بإطلالة جمالية تعكس أنوثة خالدة وأناقة كلاسيكية لا تنطفئ. شعرها النحاسي الطويل انسدل بأمواج عريضة ناعمة، مفروداً بدقة على الكتفين، مع فرق جانبي منح وجهها بعداً درامياً ساحراً، فيما برز لون شعرها الدافئ تحت أضواء السجادة الحمراء كاللهب المتمايل بإغواء راقٍ.

أما المكياج، فجاء مثالياً من حيث التوازن بين التألق والرقي. ارتكزت إطلالتها الجمالية على بشرة متوهجة ذات تغطية خفيفة تعزز إشراقة طبيعية، مع تحديد دقيق للعينين بخط أيلاينر رفيع وظلال برونزية خفيفة زادت من دفء النظرة. الماسكرا استخدمت بحذر لإبراز الرموش دون إثقالها، أما الحواجب فصممت بعناية لإطار ناعم يعزز جمالية الملامح. واختتمت الإطلالة بأحمر شفاه وردي بتركيبة شبه مطفية، متناسق تماماً مع الوردة الضخمة التي زينت فستانها؛ ليكتمل المشهد بتوليفة بصرية ساحرة تجمع بين الرومانسية والدقة.

إطلالة مارينا باربوسا تؤكد أن التفاصيل البسيطة حين تنسق بذوق رفيع، تصبح سر الجاذبية.

جوليا غارنر: المظهر البنفسجي الذي يصرخ بالفن والتحدي

Embed from Getty Images



في ظهور لافت خلال اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، تألقت النجمة جوليا غارنر Julia Garner بإطلالة جمالية خارجة عن المألوف، جسدت من خلالها الجرأة والأناقة. اعتمدت تسريحة شعر قصيرة مصقولة إلى الخلف بأسلوب الـ"wet look"، ما منحها مظهراً قوياً وحاداً ينسجم مع ملامح وجهها المميزة وشخصيتها الفنية المستقلة. اللمعان المقصود في تسريحة الشعر لم يكن مجرد تفصيل جمالي، بل كان عنصراً أساسياً في بناء هوية الإطلالة الجريئة.

أما المكياج، فقد اختار التعبير الصارخ عن الجاذبية والتمرد، عبر شفاه مطلية بدرجات العنابي الداكن المطفأ، منحها حضوراً جذاباً على السجادة الحمراء. في المقابل، جاءت العيون محددة بدقة، باستخدام ظلال عيون دخانية ناعمة عند الزوايا الخارجية، ما أضاف عمقاً دون أن يطغى على الشفاه اللافتة. البشرة بدت نقية ومطفأة، بدون لمعة واضحة، ما عزز التباين الدرامي بين الضوء والظل في ملامحها.

جوليا غارنر أثبتت من خلال هذه الإطلالة أنها لا تتبع القواعد، بل تُعيد صياغتها بأسلوبها الخاص؛ لتقدم درساً في كيف يمكن للجمال أن يكون أداة للتمرد والتفرد، دون أن يفقد أناقته أو رقيه.

سينتا لورا: بين الجذور الشرقية والفخامة الغربية تُولد الهالة

Embed from Getty Images

في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، خطفت النجمة الإندونيسية سينتا لورا Cinta Laura الأنظار بإطلالة فاخرة جمعت بين اللمسة الشرقية والفخامة الأوروبية المعاصرة. وتألقت بتسريحة شعر مرفوعة بعناية؛ حيث اعتمدت شينيون كلاسيكياً منخفضاً مع خصلات مسحوبة بإتقان من الجانبين، أضفت عليها مظهراً راقياً يبرز تقاسيم وجهها، ويمنحها لمسة ملكية تتناغم مع الأجواء الرفيعة للمهرجان.

أما المكياج فجاء أنثوياً وجريئاً في آنٍ واحد. اختارت سينتا عيونا محددة بأسلوب "كات آي" ناعم مع رموش كثيفة ومقوسة أبرزت سحر نظراتها، بينما اكتفت بظلال عيون بدرجات ترابية دافئة زادت من عمق العين دون مبالغة. البشرة ظهرت بلون مخملي وإضاءة طبيعية مركزة على عظام الخد والأنف، فيما اختارت أحمر شفاه وردياً بلمسة ساتان، منح إطلالتها لمسة ناعمة وأنثوية أنهت بها التوازن بين الجرأة والرقة.

إطلالة سينتا لورا أكدت مرة أخرى على براعتها في اللعب على تفاصيل الجمال، وقدرتها على الجمع بين الهوية الثقافية واللمسة العالمية؛ لتصبح من أكثر الإطلالات التي لاقت إشادة اليوم في المهرجان.

كارينا زافلين: الهدوء الوردي الذي يختبئ فيه الذكاء الجمالي

Embed from Getty Images

سحرت كارينا زافلين Carina Zavline الحضور بإطلالة جمالية فائقة التناسق، عكست ذوقها الراقي في التفاصيل وبراعتها في تحويل الجمال إلى لغة أنثوية صافية. اختارت تسريحة شعر طويلة مالسة، مسدلة بنعومة على الكتفين، مع فرق وسطي دقيق أبرز توازن ملامحها، وأضفى على إطلالتها طابعاً من النقاء والرقي.

مكياج كارينا أتى بدقة مدروسة ليخدم إشراق بشرتها الطبيعي؛ حيث بدت متألقة ببشرة مضيئة خالية من العيوب، مع لمسة خفيفة من البرونز عند محيط الوجه زادت من تحديده دون أن تسرق الأضواء من باقي التفاصيل. العينان كانتا مركز الجاذبية، بتحديد ناعم للرموش العليا وظلال بدرجات ذهبية وردية تعزز دفء النظرة.

أما الشفاه، فاختارت لها درجة وردية محايدة بتركيبة لامعة قليلاً، أكملت بها الطابع الرومانسي والعصري في آنٍ. أقراطها المتدلية وحضورها الواثق على السجادة الحمراء منحا الإطلالة نضجاً وأناقة تتخطى عمرها؛ لتؤكد كارينا زافلين أنها ليست فقط وجهاً جميلاً، بل حضور ناعم ومتقن في كل تفاصيله.

أليساندرا أمبروزيو: تموجات هوليوودية تُعيد المجد لعصر الرقي

Embed from Getty Images



في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي 2025، عادت أليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio لتؤكد أنها أيقونة جمالية لا تتراجع، بل تزداد تألقاً مع كل مرور على السجادة الحمراء. عارضة الأزياء البرازيلية اختارت إطلالة تمزج بين الفخامة اللاتينية والكلاسيكية الفرنسية، فجاءت تسريحة شعرها لتكمل هذا المزج: شعر طويل مموج بتسريحة Hollywood waves، منسدل على كتف واحد بأسلوب جانبي، مع فرق جانبي عميق أضفى على حضورها هالة من الغموض .

المكياج بدوره كان انعكاساً لحرفية عالية في تنسيق الألوان والملمس. البشرة توهجت بإشراقة برونزية مدروسة، تم تعزيزها بالهايلايتر عند عظام الوجنتين ومركز الأنف، ما جعل ملامحها تبدو منحوتة بدقة. أما العيون فجاءت مشدودة ومحددة برموش درامية، وظلال عيون بألوان نحاسية وذهبية تناسبت تماماً مع لون بشرتها، وبدت كأنها امتداد طبيعي لجمالها.

الشفاه طليت بلون نيود مشمشي بتركيبة مطفية أنيقة، حافظت على التوازن مع العيون القوية دون أن تسحب الضوء منها. أكملت أليساندرا أمبروزيو إطلالتها بلمسات من المجوهرات اللامعة التي أضافت لمسة من السحر، وجعلتها تبدو كما لو خرجت من لوحة راقية لأسطورة هوليوودية بلمسة معاصرة.

يمكنك أيضاً الاطلاع على مهرجان كان 2025 يفرض قواعد جديدة: لا للإطلالات الجريئة لأوّل مرة



أنجلينا جولي: إطلالة هادئة وقوة صامتة

أنجلينا جولي Angelina Jolie- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

في اليوم الرابع من مهرجان كان 2025، عادت أنجلينا جولي Angelina Jolie إلى السجادة الحمراء بأسلوب يليق بهيبتها السينمائية وسمعتها كرمز للأناقة الصامتة. اختارت جولي تسريحة شعر منسدلة بخصل ناعمة مستقيمة ذات فرق جانبي، تمنح ملامح وجهها الحادة حضوراً واضحاً بلا مبالغة، وتعكس فلسفتها الجمالية التي تميل إلى البساطة الراقية. أما مكياجها، فجاء محاكياً لهذا التوجه، فبرزت ببشرة مخملية غير لامعة، وألوان ترابية ناعمة على العيون بتدرجات البيج والرمادي الفاتح، مع لمسة خفيفة من الماسكرا؛ لتحديد الرموش دون إثقالها.

الشفاه حملت توقيعها المعتاد: لون وردي مطفأ يكاد لا يُرى، لكنه يعزز نعومة الإطلالة وثقتها بنفسها. واللافت في هذه الإطلالة أنها خلت تماماً من المبالغة، لتقول الكثير من خلال القليل، وتؤكد أن القوة الجمالية ليست في الكثافة أو الكمية، بل في الحضور النقي.