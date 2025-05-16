عاجل: هل تطعن أسرة عبدالحليم حافظ في عقد زواجه من سعاد حسني؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مفاجأة مدوية، كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، منذ قليل، حقيقة زواج عمه من السندريلا سعاد حسني، والتي طالما انتشرت العديد من الأقاويل عن علاقة حب جمعتهما لسنوات طويلة، وذلك من خلال نشر جواب بخط اليد من السندريلا سعاد حسني يكشف حقيقة الأمر، وأنهما انفصلا أثناء علاقة الحب التى جمعتهما ولم تكلل بالزواج.

هل تتخذ أسرة عبدالحليم حافظ إجراءات قانونية ضد عائلة سعاد حسني؟وفي أول تعليق من محامي أسرة عبدالحليم حافظ، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أوضح المحامي ياسر قنطوش أنه لا يوجد نية لدى أسرة العندليب عبدالحليم حافظ للتصعيد قانونا حول عقد الزواج الذي أقرت به شقيقتها جنجاه من قبل.

لافتا إلى أن أسرة عبدالحليم حافظ كانوا يريدون إثبات صحة واقعة فقط ويبرأون ذمته من شائعات الزواج، من خلال الجواب الرسمي بخط يد سعاد حسني والذي ينفي ذلك الزواج، مشددًا على أن أسرة الراحل عبدالحليم حافظ، لا تحب المشكلات وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية جديدة في حال تصعيد الأمر من الطرف الآخر، وأنه قام بمراجعة بيان أسرة عبدالحليم حافظ في الساعات الماضية قبل نشره رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكشف عنه.جواب سعاد حسني للعندليب عبدالحليم حافظونفى محمد شبانة ابن شقيق الراحل عبدالحليم حافظ، حقيقة زواجه من السندريلا سعاد حسني، من خلال بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «شائعة الجواز اللي طلعت بعد وفاتك بـ17 سنة من ناس المفروض أنهم كانوا أصدقائك واستمرت دون أي مستند أو دليل وكان نفسي ألاقي حاجة تنفيها بدليل قاطع.. أنا كنت عارف ومتأكد أنك متجوزتش لأنك كنت عايش لأهلك وفنك، ومرضك خلاك تخاف تتجوز وتظلم معاك زوجة وأبناء وكفاية عيلتك اللي عاشوا معاك قساوة مرضك وده اللي أكدتهولي أمي وقبلها جدتي علية، الله يرحمهم ويحسن إليهم».