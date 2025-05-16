الامارات | حمامات الساونا خطرة جدا في هذه الحالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمتع الساونا بفوائد جمّة للصحة؛ حيث إنها تعمل على تعزيز الصحة النفسية والجسدية على حد سواء، غير أنها محظورة على بعض الأشخاص.

وأوضحت رابطة الأندية الصحية بألمانيا أن الساونا تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، كما أنها تعمل على تقوية المناعة وتحسين الدورة الدموية في الجلد، مما يعود بالفائدة على البشرة الجافة، بالإضافة إلى تنظيف البشرة عبر العرق والإفرازات الدهنية.

الساونا محظورة على هؤلاء!

وأضافت الرابطة أن الساونا تعد محظورة على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والصرع والجروح المفتوحة. كما لا يجوز زيارة الساونا في حالة الإصابة بعدوى أو حمى إلى أن يتماثل المرء للشفاء.

مرضى السكري

وأضافت الرابطة أنه يتعين على مرضى السكري استشارة طبيبهم المعالج قبل زيارة الساونا؛ نظرا لأن عواقب مرض السكري مثل تلف الأعصاب في القدمين أو الأعضاء يمكن أن تسبب مشاكل عند زيارة الساونا؛ ففي بعض الأحيان لم يعد الجسم يتفاعل بشكل مناسب مع اختلاف درجات الحرارة والضغط المصاحب لذلك على الجهاز القلبي الوعائي، ففي حالات ما يسمى بالاعتلال العصبي المحيطي غالبا ما لا تشعر القدمان بأي ألم تقريبا، وقد يتعرض المرضى بعد ذلك لحروق في الجسم دون أن ملاحظة ذلك.

ومن جانبها، أوصت جمعية السكري الألمانية مرضى السكري، الذين يذهبون إلى الساونا، باتباع القواعد الأساسية التالية:

ينبغي ألا تكون المعدة ممتلئة أو فارغة

ثلاث جلسات ساونا لمدة أقصاها 15 دقيقة كافية

على الأشخاص، الذين يحقنون الأنسولين أو يتناولون "السلفونيل يوريا" عدم الذهاب إلى الساونا بمفردهم مع مراقبة مستويات السكر في الدم. وهذا يعني قياس مستوى السكر في الدم قبل جلسات الساونا، وإذا لزم الأمر، بين الجلسات وبعدها. ويوصي الخبراء بقيمة تزيد عن 110 ملغ/ديسيلتر (6.1 مليمول/لتر) قبل وأثناء جلسة الساونا.

الأنسولين يعمل بشكل أسرع وأقوى في الطقس الدافئ. لذا لا يجوز حقنه مباشرة قبل الدخول إلى الساونا. ومن المفيد أيضا استخدام أماكن الحقن مثل الفخذ أو الأرداف للأنسولين قصير المفعول لإبطاء التأثير وتجنب الفاصل الزمني المعتاد بين الحقن والأكل.

على مريض السكري دائما أن يحتفظ بمحاليل خفض السكر مثل الجلوكوز أو المشروبات المناسبة في متناول يده.- يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بمشاكل الدورة الدموية. لذا ينبغي بدلا من الاستحمام بالماء البارد بعد جلسة الساونا الخروج إلى الهواء النقي، ثم تبريد الجسم بدش بارد، بدءا من القدمين.

عادة ما تعمل مستشعرات الجلوكوز فقط في نطاقات درجات حرارة تشغيل معينة. لذا ينبغي دائما اتباع تعليمات الشركة المصنعة. وفي حالة الشك، ينبغي التحقق من القيمة عن طريق قياس الدم. ويجب إزالة مضخات الأنسولين القابلة للفصل عند استخدام الساونا، وإلا فإن الأنسولين يفقد فعاليته بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وبشكل عام، هناك بعض القواعد العامة، التي ينبغي مراعاتها عند الذهاب إلى الساونا؛ أبرزها تناول كمية كافية من السوائل؛ حيث ينبغي تعويض فقدان الماء والمعادن، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق الماء أو عصائر الفاكهة المخففة للغاية.

ومن الأفضل أيضا قضاء الدقائق القليلة الأخيرة جلوسا؛ حيث يساعد ذلك على تعويد الدورة الدموية على وضع الانتصاب مرة أخرى.

ويُراعى أيضا اصطحاب "شبشب" لارتدائه في الساونا لتجنب الحروق، كما ينبغي اصطحاب كريم مغذي لترطيب البشرة.