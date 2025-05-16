ما هي تطعيمات الحج؟.. تعرف على أبرزها وفاعليتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

بدأ العد التناولي لبدء مناسك الحج هذا العام، إذ يتمنى ملايين المسلمين حول العالم أداء فريضة الحج والطواف، في شعائر دينية تُقشعر لها الأبدان.

ووفقًا لوزارة الصحة السعودية، يُشترط لأداء فريضة الحج أن يكون الحاج محصَّنًا ضد الأمراض التالية، وهي الحُمى الشوكية النيسيري، فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والإنفلونزا الموسمية، لذا إليكم التفاصيل الكاملة حول تطعيمات الحج.

أستعدات قبل أداء مناسك الحج

ضرورة أخذ التطعيمات والتحصينات اللازمة للحج

التحصينات الإلزامية

لقاح الحمي الشوكية

اللقاح الرباعي ( ACYW) المقترن على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات

لقاح فيروس كورونا المستجد

جرعتان من لقاح فيروس كورونا المستجد من الأنواع الأتية (موديرنا - فايزر - أسترازينيكا - سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك) لمن لم يتلق التطعيم سابقا.

جرعة من لقاح جونسون لمن لم يتلق جرعات سابقة.

الجرعة التنشيطية لمن مر عليه 6 أشهر من تلقي الجرعات الابتدائية.

تعرف على أبرز تطعيمات الحج وكفاءتها

وخلال السطور التالية، نرصد تفاصيل أبرز تطعيمات الحج وكفاءتها، وفقًا لوزاتي الصحة المصرية والسعودية، ومنظمة الصحة العالمية.

لقاح الحمى الشوكية:

حسب منظمة الصحة العالمية، الحمى الشوكية، أو التهاب السحايا، هو مرض معدٍ وخطير ينجم عن التهاب الأغشية التي تحيط بالدماغ والنخاع الشوكي.

ومع تجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، يصبح من الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على صحة الحجاج، إذ يُعد تطعيم الحمى الشوكية من التطعيمات الأساسية التي تطلبها وزارة الصحة السعودية لجميع الحجاج.

ما تطعيم الحمى الشوكية؟

تطعيم الحمى الشوكية يهدف إلى الوقاية من التهاب السحايا الذي تسببه البكتيريا النيسرية السحائية، هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا، وهو مرض قد يكون مميتًا إذا لم يُعالج بسرعة.

أهمية تطعيم الحمى الشوكية للحجاج:

الوقاية من المرض:

يساعد التطعيم في حماية الحجاج من الإصابة بالحمى الشوكية، وهو مرض معدٍ يمكن أن ينتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة.

منع انتشار المرض:

يساهم التطعيم في تقليل خطر انتشار البكتيريا بين الحجاج، ما يقلل من احتمالية تفشي المرض داخل مجتمع الحج.

ضمان الصحة العامة:

يعزز تطعيم الحجاج صحتهم وسلامتهم، ويُسهم في ضمان عودتهم إلى بلدانهم وهم محصّنون ضد المرض.

الآثار الجانبية لتطعيم الحمى الشوكية:

كما هو الحال مع أي تطعيم، قد تظهر بعض الآثار الجانبية البسيطة بعد تلقي تطعيم الحمى الشوكية، ومنها:

ألم في موقع الحقن:

قد يشعر البعض بألم أو احمرار في المكان الذي تم فيه الحقن.

حمى خفيفة:

قد يُصاب البعض بحمى خفيفة لبضعة أيام بعد التطعيم.

أعراض مشابهة للإنفلونزا:

قد يشعر البعض بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الصداع أو التعب.

نصائح بعد تلقي التطعيم:

الراحة:

من المهم أن يحصل الحاج على قدر كافٍ من الراحة بعد تلقي التطعيم لضمان تعافي الجسم.

شرب السوائل:

ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل للمساعدة في التعافي.

متابعة الحالة الصحية:

في حال ظهور أي أعراض غير طبيعية أو إذا استمرت الأعراض البسيطة لفترة طويلة، ينبغي مراجعة الطبيب.

- اللقاح الرباعي (ACYWX)

متعدد السكريات المقترن، على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام.

ولقاح المكورات السحائية، يوصى بهذا اللقاح لبعض المجموعات المعرضة لخطر محدد ولمكافحة فاشيات المكورة السحائية، وهو متوفر بأشكال مختلفة، وعلى رأسها رباعي التكافؤ:

ورباعي التكافؤ يحمي من المجموعات A و C و Y و W-135.

يوصى بهذا الشكل للمسافرين إلى بلدان فيها أوبئة بداء المكورات السحائية (مثل جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى والأشخاص الذين يسافرون لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية).

لقاح كوفيد - 19

يجب على جميع الراغبين في أداء فريضة الحج، تقديم شهادة تحصين سارية المفعول تثبت تلقي جرعة من لقاح كوفيد- 19 المطور، على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن (10) أيام.

ويعمل لقاح كوفيد- 19 على التحصين على حمل ناقل الفيروس الغُدي الذي يتم تحسينه مخبريا، ليتوافق مع البروتين الشوكي في الحمض النووي الفيروسي، ليسمح للجهاز المناعي بالتعرف عليه، وإنتاج أجسام مضادة للفيروس، وبالتالي يقلل من فرصة الإصابة بالمرض بنسب كبيرة.

لقاح الإنفلونزا الموسمية:

يجب على جميع الراغبين في أداء فريضة الحج، تقديم شهادة تحصين سارية المفعول تثبت أنه تم تلقي اللقاح قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة، بمدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة.

تعد لقاحات الإنفلونزا الموسمية الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من مرض الإنفلونزا، خاصة مع تطورها وتغيرها باستمرار مع مرور الوقت وتراجع مناعتنا ضد الإنفلونزا، لذا يُنصح بالتطعيم السنوي للحماية من الإنفلونزا.

نصائح عادة أثناء أداء مناسك الحج

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، نصائح عامة أثناء أداء مناسك الحج، جاءت على النحو التالي:

ارتداء الكمامة:

تأكد من ارتداء الكمامة بشكل صحيح طوال الوقت، خاصة في الأماكن المزدحمة، مع تجنب مخالطة الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض تنفسية.

التعامل مع السعال والعطس:

عند السعال أو العطس، استخدم المناديل لتغطية الفم والأنف، وإذا لم تجد مناديل، يفضل استخدام الجزء الداخلي من الذراع.

العناية بالملابس:

حافظ على ارتداء ملابس نظيفة ومريحة لتجنب التسلخات الجلدية، وخاصة في الأماكن الحارة والرطبة.

تنظيف محل الإقامة:

تأكد من تنظيف محل إقامتك بشكل يومي طوال فترة الحج للحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

العناية بنظافة الفم والأسنان:

احرص على تنظيف أسنانك بشكل منتظم لضمان صحة الفم وتقليل فرص الإصابة بأي عدوى.

غسل اليدين بشكل مستمر:

قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.بعد السعال أو العطس

بعد استخدام دورات المياه.

عند العودة إلى محل الإقامة.

بعد لمس القمامة.

التحصينات الموصي بها للمصابين بأمراض مزمنة

يوصى بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية خصوصًا الحوامل والأطفال دون سن 5 سنوات والمسنين والمصابين بأمراض غير سارية.

يذكر أنه لا يستلزم وجود فاصل زمني بين تلقي كل من لقاح الإنفلونزا والحمى الشوكية وكوفيد- 19 وبالإمكان تلقيها جميعًا في نفْس الوقت، أو توزيعها دون الحاجة إلى فاصل زمني، ولا يوجد مانع من استخدام جميع هذه اللقاحات للحوامل.

من الممكن أن تؤدي لقاحات الحج لبعض الآثار الجانبية، مثل: ارتفاع درجة الحرارة وأعراض شبيهة بنزلة البرد؛ لذا يُنصح بتناول مسكن الألم وخافض الحرارة عند الضرورة، والإكثار من شرْب السوائل، وعدم بذل مجهود جسدي.