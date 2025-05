موضة الجمال الاستوائيّة.. رحلة نحو التناغم بين الطبيعة والإنسان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 02:58 مساءً - تُجسِّد موضةُ الجمالِ الاستوائيَّة سحرَ الطبيعةِ بألوانها الزاهيةِ، وروائحها الفاتنةِ حيث تحملُ في طيَّاتها عطورَ البحر، وأشعَّة الشمسِ الدافئة. تعودُ تركيباتُ هذه الموضةِ إلى مستخلصاتٍ استوائيَّةٍ ناعمةٍ، منها زيتُ جوزِ الهند، والمانجو، والأناناس، وتغمرُ البشرةَ بالترطيب، وتمنحها نعومةً لا مثيل لها. في عالمِ المكياج، تنبضُ الألوانُ الحيويَّة بالأمل، وتعكسُ إشراقةَ الصيفِ في كلِّ لمسةٍ، أمَّا العطورُ الاستوائيَّة، فتنقلنا إلى عوالمَ ساحرةٍ حيث تذوبُ الروائحُ في الهواء، وتترك وراءها أثراً من الجمالِ الخالد. الجمالُ الاستوائي ليس موضةً فقط، إنه أيضاً رحلةٌ نحو التناغمِ بين الطبيعةِ والإنسان، رحلةٌ تملأ القلبَ بالراحةِ، والروحَ بالإشراق. هذه دعوةٌ للتمتُّع بجمالٍ طبيعي، يعكسُ سحرَ الأرض، وبهجةَ الحياة.





تصوير: دانيال أساتر Daniel Asater - العدد: 2223 – التاريخ: مارس 2024 ملون خدود بوردة وكريمي Major Headlines Double-Take Crème & Powder Blush Duo من باتريك تا Patrick Ta



توهج الربيع

مع قدومِ فصلَي الربيع والصيف، يبدأ المكياجُ الاستوائي في الظهورِ بوصفه أحدَ أبرزِ الاتِّجاهاتِ الجماليَّة، إذ يمنحكِ لمسةً من الدفء والحيويَّة، تعكسُ أجواءَ الطبيعةِ المشرقة. من الألوانِ البرتقاليَّة والمشمشيَّة، التي تُضفي على وجهكِ إشراقةً صحيَّةً، إلى المكياجِ المتوازن، الذي يعكسُ جمالكِ الطبيعي، هذه نصائحُ وحيلٌ لتطبيقِ المكياجِ الاستوائي بأناقةٍ وجرأةٍ.

تحضير البشرة

قبل البدءِ في تطبيقِ المكياجِ الاستوائي، يجب تحضيرُ البشرةِ بشكلٍ صحيحٍ. الألوانُ البرتقاليَّة، تبرزُ بشكلٍ أفضل على البشرةِ الناعمةِ والمشرقة، لذا يُفضَّل استخدامُ برايمر بلمسةٍ مضيئةٍ، ليمنحَ وجهكِ إشراقةً صحيَّةً.

مكياج العيون: لمسة ساحرة من الألوان الزاهية

يمكنكِ استخدامُ ظلالٍ برتقاليَّةٍ فاتحةٍ على الجفنِ المتحرِّك لإضفاءِ لمسةٍ مشرقةٍ، مع إضافةِ لمسةٍ من اللونِ البنِّي الدافئ في الزوايا الخارجيَّة للعيون للحصولِ على عمقٍ وجاذبيَّةٍ.

أحمر الخدود: لون الحياة على الوجنتين

التدرُّجاتُ البرتقاليَّة من أكثر الألوانِ المناسبةِ لأحمرِ الخدود. للبشرةِ الفاتحة، اختاري البرتقالي الوردي للحصولِ على مظهرٍ ناعمٍ وطبيعي، أمَّا للبشرةِ المتوسطةِ، والداكنة، فسيكون البرتقالي الدافئ الخيارَ المثالي، وسيمنحُ لمسةً من الدفء والنعومة.

الشفاه المثالية: ألوان جذابة

إذا كنتِ تُفضِّلين إطلالةً ناعمةً للعيون، فاختاري أحمرَ شفاهٍ برتقالياً ناعماً لإضافةِ لمسةٍ من الأنوثةِ على شفتَيكِ، أمَّا إذا كنتِ تبحثين عن إطلالةٍ جريئةٍ، فجرِّبي أحمرَ شفاهٍ برتقالياً غنياً وغير لامعٍ لإطلالةٍ عصريَّةٍ وأنيقةٍ.



ملمّع شفاه معزّز بحمض الهيالورونيك Ultralip High Shine Lipstick with Hyaluronic Acid من غلوسييه Glossier. بودرة ملوّنة غير لمّاعة للخدود والشفاهYummy Skin Blurring Balm Powder Flushed - Matte Color for Cheek & Lip من دانيسا مايريكس Danessa Myricks. ماسكارا Vertigo Lift Extreme Length Mascara من أرماني بيوتي Armani Beauty. بودرة الإشراق Prisme Libre Loose Powder Blush 12H Radiance من جيفنشي Givenchy. ملوّن شفاه وخدود بصيغة جلّ مائي ومرطّب Cooling Water Jelly Tint Lip + Cheek Blush Stain من ميلك ميك أب Milk Makeup. قلم تحديد الشفاه Dramatique Mega Lip Pencil من بات ماكغراث لابس Pat McGrath Labs. بلاش كريمي Soft Pop Plumping Cream Blush Veil من ميك أب باي ماريو Makeup By Mario. بودرة الخدود Silky-Soft Powder Blush من بنفت كوزميتكس Benefit Cosmetics. دريس فان نوتن ربيع 2025 Dries Van Noten. مصل الإشراق ومستحضر أساس Prisme Libre Glow Serum Blurring Foundation with Natural Finish من جيفنشي Givenchy.



الساعة الذهبية

لا تكتملُ الإطلالةُ الاستوائيَّة دون إضافةِ البرونزر. يُعدُّ هذا المستحضرُ من أهمِّ المنتجاتِ التي تُعزِّز من جمالِ البشرة، وتضيفُ لها توهجاً صحياً. يمكن تطبيقُ البرونزر لتوحيدِ لونِ البشرة، ومنحها لمسةً من الدفء. للحصولِ على مظهرٍ طبيعي، اختاريه بتركيبةِ بودرة، أو تركيبةٍ كريميَّةٍ حسبَ نوعِ بشرتكِ. إذا كانت بشرتكِ دهنيَّةً، أو مختلطةً، فاستخدمي البرونزر البودرة، وإذا كانت جافةً، فاختاريه كريمياً، لتنعمي بمظهرٍ طبيعي مشرقٍ.

التوازن هو السر

للحفاظِ على مظهرِ مكياجٍ استوائي متوازنٍ، احرصي على تجنُّب التركيزِ الزائدِ على الألوانِ الدافئة في كلِّ تفاصيلِ مكياجكِ. إذا قرَّرتِ استخدامَ أحمرِ شفاهٍ جريءٍ، فعليكِ تخفيفُ مكياجِ العيون، ليكونَ أكثر هدوءاً، والعكسُ صحيحٌ. قومي بإضافةِ لمسةٍ نهائيَّةٍ من الهايلايتر الذهبي للحصولِ على إشراقةٍ مميَّزةٍ ومتوازنةٍ في وجهكِ.

الألوان الاستوائية

المكياجُ الاستوائي، هو الخيارُ المثالي لإطلالةٍ صيفيَّةٍ مشرقةٍ ودافئةٍ. باستخدامِ الألوانِ البرتقاليَّة، وتدرُّجاتها، وأساسٍ طبيعي، يمكنكِ الحصولُ على مظهرٍ متوازنٍ، يعكسُ حيويَّتكِ وجمالكِ الطبيعي. من تحضيرِ البشرة إلى لمساتِ العيون والشفاه، يمكن لمكياجٍ استوائي أن يضيفَ لمسةً سحريَّةً، ويجعل إطلالتكِ متجدِّدةً ومشرقةً في كل مناسبةٍ.



11. مستحضر التوهّج Forever Nude Jumbo Bronzer من ديور بيوتي Dior Beauty.

12. قطرات للتوهّج الفوري Instant Sunshine Bronzing Drops من آيكونيك لندن Iconic London.

13. بودرة الطَلْق لتوهّج البشرة من دون لمعان Bronze Color Infusion Talc-Free Mattte & Luminous Duo من لورا ميرسييه Laura Mercier.

الأسرار الاستوائية

لطالما كانت الفواكه الاستوائيَّة مصدراً غنياً بالعناصرِ الغذائيَّة المفيدةِ التي تُعزِّز صحَّةَ البشرةِ والجسم. تأتي هذه الفواكه من المناطقِ الحارَّةِ والرطبة الواقعةِ ضمن مدارَي السرطان والجدي، وتزخرُ بها مناطقُ في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الوسطى والجنوبيَّة. وبما أن الفواكه الاستوائيَّة، تحتوي على عديدٍ من الفيتاميناتِ والمعادن، تعدُّ الخيارَ المثالي للعنايةِ الطبيعيَّة بالبشرةِ والجسم. تعرَّفي على أبرزِ الفواكه الاستوائيَّة، وزيوتها، وأثرها في تحسينِ صحَّةِ بشرتكِ وجمالكِ بشكلٍ عامٍّ.

فواكه استوائية

البابايا: من أبرز الفواكه الاستوائيَّة. تتمتَّع بخصائصَ مرطِّبةٍ للبشرة، إذ تحتوي على فيتاميناتِ A وC وB، ما يساعدُ في الحفاظِ على صحَّتها. علاوةً على ذلك، يمكن أن تُسرِّع البابايا عمليَّةَ شفاءِ الجروح، وتُسهم في تحسينِ الهضم، وهذا ينعكسُ إيجاباً على صحَّةِ البشرة.

من أبرز الفواكه الاستوائيَّة. تتمتَّع بخصائصَ مرطِّبةٍ للبشرة، إذ تحتوي على فيتاميناتِ A وC وB، ما يساعدُ في الحفاظِ على صحَّتها. علاوةً على ذلك، يمكن أن تُسرِّع البابايا عمليَّةَ شفاءِ الجروح، وتُسهم في تحسينِ الهضم، وهذا ينعكسُ إيجاباً على صحَّةِ البشرة. الأناناس: يشتملُ على فيتاميناتِ A وC وK، ومعادنَ، تُسهم في تحسينِ ملمسِ البشرة. بفضلِ محتواها من «بروميلين»، الذي يعدُّ مضاداً للالتهاباتِ، ويساعدُ في شفاءِ الجروح، تُقلِّل هذه الفاكهةُ التصبُّغاتِ، وحب الشباب، كما تعملُ على إزالةِ خلايا الجلد الميِّتة لتجديدِ البشرة.

يشتملُ على فيتاميناتِ A وC وK، ومعادنَ، تُسهم في تحسينِ ملمسِ البشرة. بفضلِ محتواها من «بروميلين»، الذي يعدُّ مضاداً للالتهاباتِ، ويساعدُ في شفاءِ الجروح، تُقلِّل هذه الفاكهةُ التصبُّغاتِ، وحب الشباب، كما تعملُ على إزالةِ خلايا الجلد الميِّتة لتجديدِ البشرة. المانجو: ليس مجرَّد فاكهةٍ لذيذةٍ فقط، إذ يحتوي أيضاً على فيتامينات A وE وC التي تعملُ على تقليلِ التجاعيد، وعلاماتِ حب الشباب. كذلك يُساعد المانجو في تجديدِ البشرة، ما يمنحكِ توهجاً طبيعياً وجميلاً.

ليس مجرَّد فاكهةٍ لذيذةٍ فقط، إذ يحتوي أيضاً على فيتامينات A وE وC التي تعملُ على تقليلِ التجاعيد، وعلاماتِ حب الشباب. كذلك يُساعد المانجو في تجديدِ البشرة، ما يمنحكِ توهجاً طبيعياً وجميلاً. الأفوكادو: أحدُ الأنواعِ الغنيَّة بالعناصرِ المغذِّية، كما يحتوي على خصائصَ مضادةٍ للالتهابات، تحمي الجلدَ من التلفِ الناتجِ عن الأشعَّة فوق البنفسجيَّة، وله قدرةٌ أيضاً على تحسينِ مرونةِ الجلد، وتسريعِ شفاءِ الجروح.

أحدُ الأنواعِ الغنيَّة بالعناصرِ المغذِّية، كما يحتوي على خصائصَ مضادةٍ للالتهابات، تحمي الجلدَ من التلفِ الناتجِ عن الأشعَّة فوق البنفسجيَّة، وله قدرةٌ أيضاً على تحسينِ مرونةِ الجلد، وتسريعِ شفاءِ الجروح. جوز الهند: من الفواكه الاستوائيَّة التي لا غنى عنها في العنايةِ بالبشرةِ والشعر. يحتوي على زيتٍ غني بالخصائصِ المرطِّبةِ، والمضادةِ للبكتيريا، بينما يساعدُ ماء جوز الهند في محاربةِ الجذورِ الحرَّة، وتغذيةِ البشرة.

من الفواكه الاستوائيَّة التي لا غنى عنها في العنايةِ بالبشرةِ والشعر. يحتوي على زيتٍ غني بالخصائصِ المرطِّبةِ، والمضادةِ للبكتيريا، بينما يساعدُ ماء جوز الهند في محاربةِ الجذورِ الحرَّة، وتغذيةِ البشرة. الباوباب: من أبرزِ المستخلصاتِ الاستوائيَّة التي لها دورٌ في العنايةِ بالبشرةِ والجسم. تُلقَّب بـ «شجرةِ الحياة»، إذ تحتوي على فيتامين C الذي يساعدُ في تحفيزِ إنتاجِ الكولاجين، ويُعزِّز مرونةَ الجلد.

من أبرزِ المستخلصاتِ الاستوائيَّة التي لها دورٌ في العنايةِ بالبشرةِ والجسم. تُلقَّب بـ «شجرةِ الحياة»، إذ تحتوي على فيتامين C الذي يساعدُ في تحفيزِ إنتاجِ الكولاجين، ويُعزِّز مرونةَ الجلد. زيت المارولا: يعدُّ أكسير البشرةِ المثالي بفضلِ قوامه غير الدهني والخفيف، ولكونه يناسبُ جميع أنواعها. يحتوي هذا الزيتُ على مضاداتِ الأكسدةِ مثل فيتامين E الذي يحمي البشرةَ من الأضرارِ البيئيَّة، ويُبطِّئ عمليَّة الشيخوخة.

يعدُّ أكسير البشرةِ المثالي بفضلِ قوامه غير الدهني والخفيف، ولكونه يناسبُ جميع أنواعها. يحتوي هذا الزيتُ على مضاداتِ الأكسدةِ مثل فيتامين E الذي يحمي البشرةَ من الأضرارِ البيئيَّة، ويُبطِّئ عمليَّة الشيخوخة. مستخلص المورينجا: يتميَّز بخصائصه المطهِّرةِ والمضادةِ للالتهابات، لذا يساعدُ في تنقيةِ البشرة، وتقليلِ الشوائبِ فيها.



بلسم الشفاه Balm Dotcom Lip Balm and Skin Salve من غلوسييه Glossier. بلسم الشفاه Lip Smoothie Vitamin C + Peptide Lip Balm من فارماسي Farmacy. بلسم منظّف ومزيل مكياج Papaya Sorbet Smoothing Enzyme Cleansing Balm & Makeup Remover من غلو ريسيبي Glow Recipe. جلّ منظّف للبشرة Pure Melt Cleansing Gel من كلارنس Clarins. منظّف ومرطّب للبشرة Avocado Ceramide Moisture Barrier Cleanser من غلو ريسيبي Glow Recipe. شامبو Creme de Coco Coconut Shampoo من بامل أند بامبل Bumble and Bumble. زيت لطرد السموم من بشرة الوجه Pure Marula Oil من أفريكان بوتانيكس African Botanics. مقشر ومنظّف وجلّ الإشراق Pineapple Enzyme Exfoliating + Brightening Foaming Gel Cleanser with AHAs من جوزي ماران Josie Maran.



زبدة الجسم

لإضفاءِ لمسةٍ من الترطيبِ العميق، يمكن الاستفادةُ من زبدةِ بذورِ المانجو الغنيَّة بفيتاميناتِ A وC وE التي تكافحُ علاماتِ التقدُّم في العمر. في حين، تعدُّ زبدةُ الشيا خياراً ممتازاً للبشرةِ الجافةِ والمتهيِّجة بفضلِ خصائصها المضادةِ للالتهابات، واحتوائها على فيتامين E الذي يساعدُ في تجديدِ خلايا البشرة. أمَّا زبدةُ جوزِ الهند، فتُرطِّب البشرةَ بفضلِ الأحماضِ الدهنيَّة متوسِّطة السلسلة التي تحتوي عليها، كما تعملُ على تهدئةِ البشرة، وتنشيطِ الدورةِ الدمويَّة.

الزيوت العطرية

الزيوتُ الأساسيَّة الإفريقيَّة، تُقدِّم مجموعةً رائعةً من الفوائدِ للبشرة، منها زيتُ الهيليكريسوم الذي يساعدُ في تجديدِ خلايا البشرة، ومكافحةِ الشيخوخة، ما يُقلِّل من ظهورِ الندباتِ، والخطوطِ الدقيقة. أمَّا زيتُ اللبان، فيُعرَفُ بخصائصه المُجدِّدة التي تساعدُ في شدِّ البشرة، وتقليلِ التجاعيدِ فيها، ما يجعله مثالياً للتنعُّم بمظهرٍ شابٍّ وحيوي.



وتُقدِّم الفواكه الاستوائيَّة مزيجاً غنياً من العناصرِ المغذِّية التي تُعزِّز صحَّة البشرةِ والجسم. من مستخلصاتِ الفواكه الإفريقيَّة إلى الزيوتِ الطبيعيَّة، والزبدة، تساعدُ العنايةُ باستخدامِ هذه الفواكه والزيوت في الحصولِ على بشرةٍ صحيَّةٍ ومتوهجةٍ. باختيارِ المكوِّنات الطبيعيَّة المناسبة، يمكن تحقيقُ نتائجَ مذهلةٍ دون الحاجةِ إلى موادَّ كيميائيَّةٍ قد تؤذي البشرة.



9. كريم الجسم Body Crème St. Barts من واي Ouai.

10. كريم اليدين بزبدة الشيا Nourishing and Protective Shea Butter Hand Cream من لوكسيتان L'Occitane.

11. كريم الجسم Crème de Corps Soy Milk & Honey Whipped Body Butter من كيهلز Kiehl’s.

12. كريم الجسم Butta Drop Refill Whipped Oil Body Cream with Tropical Oils + Shea Butter من فينتي بيوتي باي ريهانا Fenty Beauty by Rihanna.



استعيدي حيوية شعرك



العنايةُ بالشعرِ من أهمِّ جوانبِ الجمالِ الشخصي التي تُؤثِّر بشكلٍ كبيرٍ في مظهرنا وثقتنا بأنفسنا. الشعرُ الصحِّي، يعكسُ الصحَّةَ العامَّة، وعندما نعتني به بشكلٍ صحيحٍ، سيضيفُ إلى جمالنا، وسيمنحنا مظهراً أكثر تألُّقاً وحيويَّةً. في هذا السياق، تعدُّ الزيوتُ الطبيعيَّة من أبرزِ الحلولِ للعنايةِ بالشعر، لا سيما زيتُ الجوجوبا، وزيتُ جوز الهند، إذ يتميَّزان بفوائدَ رائعةٍ لتحسينِ صحَّةِ الشعر ومظهره.



زيت الجوجوبا

يعدُّ زيتُ الجوجوبا من أفضلِ الزيوتِ الطبيعيَّة التي تُعزِّز صحَّةَ الشعر. يحتوي على أحماضٍ دهنيَّةٍ مثل حمضِ البيهينك، والأوليك، تعملُ على ترطيبِ الشعرِ بشكلٍ عميقٍ، وتحافظُ على توازنِ الزيوتِ في فروة الرأس. كذلك يُساعد هذا الزيتُ في تقويةِ جذورِ بصيلات الشعر، ويمنعُ جفافه، ما يجعله مناسباً للشعرِ الجاف والتالف.



إضافةً إلى ذلك، يساعدُ زيتُ الجوجوبا في علاجِ مشكلاتِ فروةِ الرأس مثل الحكَّة، والأكزيما، والصدفيَّة بفضلِ مكوِّناته المهدِّئة، ويُعزِّز نموَّ الشعر، ويزيدُ من كثافته حيث يحتوي على فيتامينات B وC وE، ومعادنَ مثل الزنكِ والنحاسِ، تقوِّي الشعر، وتجعله أكثر صحَّةً.



أمَّا فيما يتعلَّقُ بالضررِ الناتجِ عن أدواتِ تصفيفِ الشعر الحراريَّة مثل مجفِّف الشعر، فإن زيتَ الجوجوبا، يُسهم في حمايته من التلفِ الناتجِ عن الحرارة. بفضلِ تركيبته غير القابلةِ للنفاذ، يحمي الشعرَ من الكسرِ، والتلفِ أثناء استخدامِ هذه الأدوات.

كيفية الاستخدام

التطبيق المباشر: يمكنكِ تطبيقُ زيتِ الجوجوبا مباشرةً على فروةِ الرأسِ والشعر، ويُفضَّل تسخينه قليلاً قبل الاستخدامِ لزيادةِ امتصاصه. اتركيه لمدة 20 دقيقةً، ثم اغسليه بشامبو مرطِّبٍ.

يمكنكِ تطبيقُ زيتِ الجوجوبا مباشرةً على فروةِ الرأسِ والشعر، ويُفضَّل تسخينه قليلاً قبل الاستخدامِ لزيادةِ امتصاصه. اتركيه لمدة 20 دقيقةً، ثم اغسليه بشامبو مرطِّبٍ. مزجه مع زيوت أخرى: أضيفي زيتَ الجوجوبا إلى روتينكِ اليومي بمزجه مع زيوتٍ أخرى مثل زيتِ الزيتون، أو زيتِ جوزِ الهند لزيادة فاعليَّته.

أضيفي زيتَ الجوجوبا إلى روتينكِ اليومي بمزجه مع زيوتٍ أخرى مثل زيتِ الزيتون، أو زيتِ جوزِ الهند لزيادة فاعليَّته. عازل: ضعي قطراتٍ من الزيتِ على فروةِ رأسكِ قبل غسل شعركِ لحمايته من الجفافِ أثناء استخدامِ الشامبو.

ضعي قطراتٍ من الزيتِ على فروةِ رأسكِ قبل غسل شعركِ لحمايته من الجفافِ أثناء استخدامِ الشامبو. ماسك للشعر: امزجي زيتَ الجوجوبا مع مكوِّناتٍ مرطِّبةٍ مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون للحصولِ على علاجٍ ترميمي فاعلٍ للشعر.



زيت جوز الهند

هو زيتٌ متعدِّد الاستخدامات، وله فوائدُ عظيمةٌ في العنايةِ بالشعر. يحتوي زيتُ جوز الهند على أحماضٍ دهنيَّةٍ، تُغذِّي الشعر، وتساعدُ في استعادةِ رطوبته، ويعدُّ خياراً ممتازاً للشعرِ الجاف والتالف، كما أن له خصائصَ مضادةً للبكتيريا والفطريَّات.

كيفية الاستخدام

الحماية ما قبل الغسيل: يمكنكِ استخدامُ زيتِ جوز الهند لحمايةِ الشعرِ قبل الغسيل. ضعيه على الشعرِ لمدة 15 إلى 30 دقيقةً لحمايته من الجفافِ والتلف.

يمكنكِ استخدامُ زيتِ جوز الهند لحمايةِ الشعرِ قبل الغسيل. ضعيه على الشعرِ لمدة 15 إلى 30 دقيقةً لحمايته من الجفافِ والتلف. بلسم طبيعي: استخدمي زيتَ جوزِ الهند بديلاً للبلسمِ العادي. يساعدُ في تقويةِ الشعر، ومنعِ تكسُّره.

استخدمي زيتَ جوزِ الهند بديلاً للبلسمِ العادي. يساعدُ في تقويةِ الشعر، ومنعِ تكسُّره. مساعد في التصفيف: ضعي قطراتٍ منه على الشعرِ المبلَّل لتقليلِ التجاعيد، والسيطرةِ على الشعرِ المتطاير.

ضعي قطراتٍ منه على الشعرِ المبلَّل لتقليلِ التجاعيد، والسيطرةِ على الشعرِ المتطاير. قناع مغذٍّ: قومي بتدليك شعركِ بزيتِ جوزِ الهند، واتركيه طوالَ الليل، أو اغسليه بعد ساعاتٍ للحصول على علاجٍ مغذٍّ ومرطِّبٍ.

قومي بتدليك شعركِ بزيتِ جوزِ الهند، واتركيه طوالَ الليل، أو اغسليه بعد ساعاتٍ للحصول على علاجٍ مغذٍّ ومرطِّبٍ. الحماية من الشمس: يساعدُ زيتُ جوزِ الهند في حمايةِ الشعرِ من الأضرار الناتجةِ عن الأشعَّة فوق البنفسجيَّة، ما يجعله خياراً رائعاً في فصلِ الصيف.



زيت للشعر Mini Moroccanoil Treatment من موروكان أويل Moroccanoil. زيت لفروة الرأس Jojoba Hair & Scalp Oil Blend من باترن باي ترايسي إيليس روس PATTERN by Tracee Ellis Ross. شامبو Creme de Coco Coconut Shampoo من بامل أند بامبل Bumble and Bumble. قناع لأطراف الشعر Pro Longer Hair Thickening Mask for Split Ends من لوريال L'Oréal. منعّم يترك على الشعرCoconut Milk Anti-Frizz Leave-in Conditioner من آي جي كاي ثيرستي غيرل IGK Thirsty Girl. شامبو Creme de Coco Coconut Shampoo من بامل أند بامبل Bumble and Bumble. زيت لفروة الرأس Jojoba Hair & Scalp Oil Blend من باترن باي ترايسي إيليس روس PATTERN by Tracee Ellis Ross. قناع للشعر الملوّن Color Lustre Hydrating Mask for Color Treated Hair من شو يوميرا Shu Uemura. علاج مرطّب يترك على الشعر Dream Cocktail Coconut-Infused Hydrating Leave In Treatment من كولور واو Color Wow. قناع لتغذية الشعر Soulfood - Nourishing Hair Mask من أميكا Amika. قناع مرمّم للشعر HoliRoots Repairing Hair Mask من فابل أند ماين Fable & Mane. زيت للشعر Mini Moroccanoil Treatment من موروكان أويل Moroccanoil. زيت مغذّ للشعر، بتركيبة من عدة زيوت طبيعية، منها زيت جوز الهند 25 Miracle Nourishing Hair Oil من ميزاني Mizani.



عبير الجزيرة



الفواكه الاستوائيَّة جزءٌ لا يتجزَّأ من عالمِ صناعةِ العطور، إذ تُسهم في إحياءِ روائحَ فريدةٍ، تُذكِّرنا باللحظاتِ الاستوائيَّة المفعمةِ بالحيويَّة والانتعاش. من شواطئ الشمسِ إلى الكوكتيلاتِ الاستوائيَّة، تمتازُ هذه الفواكه بروائحها العطريَّة التي تنقلنا إلى عوالمَ من السحرِ والجمال، ما يجعلها مكوِّناتٍ رئيسةً في عديدٍ من العطورِ العصريَّة.



جوزُ الهند أحدُ أبرزِ المكوِّنات الاستوائيَّة في صناعةِ العطور حيث يُقدِّم رائحةً غنيَّةً وكريميَّةً، تُذكِّرنا بشواطئ البحر، والمناظرِ الطبيعيَّة الاستوائية. رائحته ناعمةٌ وحلوةٌ، ما يجعله خياراً مثالياً لإضفاءِ دفءٍ وحساسيَّةٍ على العطور. ويُستَخدمُ جوزُ الهند في الملاحظاتِ الأساسيَّة، أو الوسطى للعطور، إذ يتناغمُ بشكلٍ رائعٍ مع الفانيليا، والياسمين، والصندلِ، وحتى الأناناس. على سبيل المثال، تناغمُ جوزِ الهند مع الفانيليا، يخلقُ مزيجاً دافئاً واحتوائياً، بينما يضيفُ تناغمه مع الأناناس لمسةً من الانتعاشِ الحيوي.

الأناناس: حيوية وملمس انتعاشي

رائحةُ الأناناسِ من أكثر الروائحِ الاستوائيَّة تميُّزاً. مع نكهتها الحلوةِ والمنعشة، تخلقُ هذه الفاكهةُ تجربةً عطريَّةً، تعيدُ لنا ذكرياتِ الرمالِ الدافئة، والمياه الفيروزيَّة. الأناناسُ، يحتوي على حموضةٍ خفيفةٍ، توازنُ حلاوته، ما يضيفُ لمسةً من الحيويَّة للعطر. أحياناً، تتداخلُ الأزهارُ الاستوائيَّة مثل الياسمين مع الأناناس، لتزيدَ من جمالِ الرائحة، ما يجعلها مثاليَّةً لتكوين عطورٍ زهريَّةٍ وفاكهيَّةٍ، تُشعِركِ بالانتعاشِ الدائم.

إيلانج إيلانج: عطر فاتن ومثير

إيلانج إيلانج زهرةٌ استوائيَّةٌ، تتميَّز برائحتها الساحرةِ التي تمزجُ بين الحلاوةِ والزهورِ مع لمساتٍ فاكهيَّةٍ خفيفةٍ. يُستَخدمُ هذا العطرُ الفاخرُ في عديدٍ من العطورِ العالميَّة حيث يُعزِّز من ملاحظاتِ الزهورِ الدافئة واللطيفة. بفضلِ رائحته الزهريَّة المميَّزة التي تحتوي على نغماتٍ من الياسمين والمانوي، أصبح إيلانج إيلانج مكوِّناً شهيراً في العطورِ الراقية.

الروائح الاستوائية في العطور: تناغم طبيعي

تتمتَّع الفواكه الاستوائيَّة مثل جوزِ الهند، والأناناس، وإيلانج إيلانج بقدرةٍ فريدةٍ على خلقِ تناغمٍ رائعٍ في التركيباتِ العطريَّة. هذه الروائحُ ليست مجرَّد عناصرَ عطريَّةٍ، إنها تجسيدٌ لروحِ الأماكنِ الاستوائيَّة المملوءةِ بالشمسِ، والنخيلِ، والبحارِ الزرقاء. مع مزيجٍ من الحلاوةِ، والانتعاشِ، واللمساتِ الزهريَّة، تُشكِّل هذه الفواكه جزءاً من روائحَ عصريَّةٍ، تتَّسم بالدفء والحيويَّة في آنٍ واحدٍ.

تُمثِّل الفواكه الاستوائيَّة مصدراً لا ينضبُ لإلهامِ مصمِّمي العطور حيث تضيفُ لمسةً من السحرِ والجمالِ الطبيعي إلى كلِّ تركيبةٍ عطريَّةٍ. من جوزِ الهند المريحِ إلى الأناناسِ المنعش، وإيلانج إيلانج الفاتن، تُوفِّر هذه الفواكه تجربةً عطريَّةً غنيَّةً وجذَّابةً، تُجسِّد الروائحَ الاستوائيَّة المثاليَّة. تعدُّ هذه المكوِّناتُ المثاليَّة خياراً رائعاً لمَن يبحثون عن عطورٍ حيويَّةٍ، ودافئةٍ، وعصريَّةٍ، تجمعُ بين الفخامةِ والانتعاشِ في كلِّ رشَّةٍ.



