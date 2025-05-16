أحدث رسمات الحواجب لربيع وصيف 2025.. من الجرأة الطبيعية إلى عودة الخطوط الكلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 01:19 مساءً - مع كل موسم جديد، تُعيد صيحات الجمال ترتيب مفاهيم الأناقة، لكن ربيع وصيف 2025 تحديداً جاء؛ ليمنح الحواجب الدور الرئيسي في تشكيل الملامح. لم تعُد الحواجب مجرد إطار بسيط للعينين، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الهويّة الجمالية لكل امرأة. ومع تزايد التركيز على التفاصيل الصغيرة، تبرز الحواجب اليوم كعلامة تميّز الشخصية وتعكس الذوق.

في ربيع وصيف 2025، تتأرجح موضة الحواجب بين العفوية والاحتراف؛ لتقدّم باقة من الرسومات التي تُناسب كل وجه وتلبّي كل نمط، من الحواجب الطبيعية الكثيفة إلى الرسومات المشطوبة والمُحدّدة بدقة.

فيما يأتي، "الخليج 365" تقدم لك أحدث رسمات الحواجب لربيع وصيف 2025، وكيفية تنسيقها مع ملامح وجهك وإطلالتك اليومية، بأسلوب جذاب وراقٍ، يعكس توقيعك الجمالي الخاص.

الحواجب الكثيفة والطبيعية

من عرض ساسي Sacai - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

منصات عروض الأزياء العالمية، وصيحات الجمال تتّفق هذا العام على شيء واحد، وهو العودة إلى الحواجب الكثيفة والطبيعية. هي ليست مجرّد صيحة، بل أسلوب حياة. جمالها يكمن في إبراز الشكل الحقيقي للحاجب من دون تكلف، مع قليل من العناية اليومية وكثير من الثقة. تعتمد هذه الرسمة على إبقاء الشعيرات على طبيعتها، مع تمشيط خفيف باتجاه الأعلى وتثبيت بجل شفاف، يمنحها شكلاً مرتباً من دون أن تفقد عفويتها. وهي مثالية لصاحبات الملامح الناعمة والعيون الهادئة، وتمنح الوجه توازناً وإشراقاً لا يُقاوم.

الحواجب المستقيمة الناعمة بلمسة كورية

من عرض مارين سيري Marine Serre - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

من ثقافة الجمال الكوري، تستمر الحواجب المستقيمة Soft Straight Brows في الانتشار ولكن بأسلوب أكثر تطوراً. الفرق هذا العام، أن الخط لم يعد مسطحاً تماماً، بل أصبح أكثر مرونة مع انحناءة خفيفة عند الأطراف. هذه الرسمة تساعد على إبراز العيون وتخفيف حدّة الزوايا في الوجه، وهي مثالية لصاحبات الجفون المتدلية أو العيون الصغيرة. استخدمي بودرة ناعمة بدرجة رمادية أو بنية خفيفة؛ لتكثيف الرسمة من دون أن تفقد انسيابها.

الحواجب الرفيعة المقوّسة بلمسة من التسعينيات

من عرض أوتوليغر Ottolinger - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لم تعد الحواجب الرفيعة حكراً على أرشيف الموضة، بل عادت بقوة في 2025، ولكن بأسلوب أكثر عصرية وأناقة. لم تعد الزاوية الحادّة أساس الرسمة، بل التدرّج اللوني والتحديد الناعم. هذه الصيحة تناسب الوجوه ذات الملامح الحادة أو العيون الواسعة؛ حيث تُضيف انسيابية للخطوط، وتخلق توازناً بصرياً رائعاً. ويمكن رسمها باستخدام قلم دقيق وتقنية الـ microshading، للحصول على نتائج ناعمة وغير صارخة.

الحواجب المشطوبة بدقة للنساء الجريئات

من عرض زيميرمان Zimmermann - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنتِ من محبّات التحديد القوي والإطلالة المتقنة، ستُعجبك صيحة الحواجب المشطوبة بدقة Sculpted Brows، وهي رسمة تبدأ من قاعدة واضحة ومشذبة إلى الأعلى، وتمتد نحو الذيل بخط أنيق وواثق. يُستخدم فيها جل الحواجب بدرجة مطابقة للون الشعر، مع تحديد الأطراف الخارجية بالكونسيلر للحصول على خط مشذّب وبارز. هذه الحواجب تناسب الوجوه المستطيلة والمربعة، كما تُبرز شكل العيون اللوزية وتُضيف بعداً درامياً ساحراً.

سيعجبك التعرف إلى بديل صابون الحواجب الطبيعي

الحواجب المظللة بتدرج يسرق الأضواء

من عرض زيميرمان Zimmermann - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أمّا إذا كنتِ تبحثين عن حواجب ثلاثية الأبعاد بمظهر ناعم، فصيحة الحواجب المظلّلة Ombre Brows، ستكون خيارك الأجمل. تبدأ الرسمة بلون فاتح من الداخل، وتزداد كثافة تدريجياً حتى الذيل. وهي مثالية للمناسبات وجلسات التصوير، ويمكنك اعتمادها مع مكياج سموكي أو أحمر شفاه بارز؛ ولنتيجة متقنة، استخدمي فرشاة رفيعة وظلال بدرجتين متقاربتين.

الحواجب الريشية لإطلالة حيوية

من عرض يوجو Ujoh - الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لمنْ تفضل إطلالة "اللامكياج"، تأتي الحواجب الريشية Feathered Brows؛ لتجمع بين النعومة والبنية المتماسكة. تُرسم من خلال تمشيط الشعيرات إلى الأعلى، بشكل يوحي بالكثافة من دون أن تبدو مصطنعة. للحصول على أفضل نتيجة، يُفضّل استخدام جل بفرشاة دقيقة، والابتعاد عن رسم الحواف بشكل صارم. هذه الرسمة تناسب جميع أشكال الوجه، خاصة البيضاوي والدائري، وتمنحك مظهراً شبابياً وحيوياً حتى من دون مكياج عيون قوي.

كيف تختارين رسمة الحاجب المناسبة لشكل وجهك؟

للوجه الدائري : اختاري الحواجب المقوّسة أو المشطوبة لإضافة زوايا واضحة.

: اختاري الحواجب المقوّسة أو المشطوبة لإضافة زوايا واضحة. للوجه الطويل : الحواجب المستقيمة تساعد على التوازن البصري.

: الحواجب المستقيمة تساعد على التوازن البصري. للوجه البيضاوي : أنتِ في مساحة حرّة — جرّبي الريشي أو الأومبري.

: أنتِ في مساحة حرّة — جرّبي الريشي أو الأومبري. لملامح الوجه الناعمة: الحواجب الكثيفة والطبيعية هي الأمثل لك.

نصيحة: في عام 2025، لا تسعي إلى المثالية، بل إلى الأصالة. الحواجب التي تعبّر عنك هي الأجمل، سواء كانت كثيفة، أو رفيعة، أو مشطوبة بدقّة. الأهم أن تعكسي من خلالها مزاجك، قوّتك، وذوقك الشخصي.