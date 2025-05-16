مكياج وتسريحات النجمات في احتفالية المرأة في السينما ضمن مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 11:57 صباحاً - شهد اليوم الثالث من مهرجان كان السينمائي 2025 احتفالية "المرأة في السينما"، التي تنظّمها مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك على هامش الدورة الـ78 للمهرجان، وهي تُعنى بتكريم المواهب الرائدة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا، لا سيما النساء البارزات في مجال السينما، ومن بين النجمات المكرمات لهذا العام: إلهام علي، وسارة طيبة، وأمينة خليل، وغيرهن.

وقد حضرت مجموعة كبيرة من نجمات العالم العربي عموماً، والسعودية على وجه الخصوص، إضافة إلى نخبة من نجمات العالم، على السجادة الحمراء لاحتفالية Women In Cinema، وقد خطفن الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة، سواء من حيث المكياج وتسريحات الشعر؛ فجاء المكياج ناعماً في الغالب، فيما تنوعت تسريحات الشعر بين المرفوعة والمنسدلة.

إلهام علي بمكياج سموكي ميتاليك وتسريحة الكعكة العالية

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



تألقت النجمة المكرمة إلهام علي في احتفالية "نساء في السينما" لهذا العام على السجادة الحمراء، بإطلالة جمالية أنثوية ساحرة؛ اعتمدت فيها مكياج عيون ميتاليك بأسلوب سموكي جذاب، أضفى على عينيها اتساعاً وسحبة أنيقة، فقد تم توزيع ظلال العيون المعدنية باللون البرونزي على كامل الجفن العلوي، وسحبها إلى خارج العين، مع دمجها بظل أسود على الجفن المتحرك، كما استُخدم الكحل الأسود داخل العينين إلى جانب رموش مستعارة بارزة زادت من جاذبية النظرة، أما الشفاه فزيّنتها بأحمر شفاه غلوسي بلون النيود، مع تحديدها بكونتور بني ناعم، في حين جاءت البشرة بتغطية متوسطة مصقولة، أضفى عليها البلاش الخوخي لمسة من الإشراقة والحيوية، ونسقت مع مكياجها تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية الويفي.

إليك أيضاً: أجمل تسريحات شعر النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه الثاني

أمينة خليل بمكياج ذهبي مخملي مع تسريحة الويفي المنسدلة

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



النجمة أمينة خليل، التي كانت أيضاً من بين المكرمات في احتفالية "النساء في السينما"، اختارت مكياجاً ناعماً ينسجم مع فستانها الذهبي الأنيق، وقد جاء مرتكزاً على تظليل الجفن بالكامل، وصولاً إلى أسفل الحاجب، بظل ذهبي مخملي فاتح، مع استخدام عدة طبقات من الماسكرا لإبراز الرموش، وتم تنسيق هذا المكياج مع أحمر شفاه لامع بلون النيود، قريب من لون بشرتها، ما أضفى لمسة ناعمة وطبيعية على الإطلالة. أما البشرة، فبدت صحية ومشرقة؛ بفضل الأساس الخفيف الذي حافظ على مظهرها الطبيعي. وقد أكملت أمينة إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدل مع فرق جانبي أنيق.

جاكلين فرنانديز بمكياج خفيف مع الأيلاينر وتسريحة الشينيون

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



بدورها، تألقت النجمة جاكلين فرنانديز Jacqueline Fernandez، أثناء حضورها احتفالية Women in cinema، وكانت أيضاً من بين المكرمات؛ بإطلالة جمالية خطفت الأنظار، اعتمدت فيها مكياجَ عيون ناعماً بألوان حيادية، مع أيلاينر دقيق غمر منبت الجفن العلوي، إلى جانب عدة طبقات من الماسكرا التي عززت من كثافة الرموش، وقد نسقت هذا اللوك مع أحمر شفاه أحمر مخملي أضفى لمسة من الفخامة، وبشرة مصقولة بنغمات وردية مشرقة أظهرت نضارتها. وجاءت تسريحة الشينيون العالية مع الغرة الجانبية؛ لتكمل إطلالتها وتبرز ملامح وجهها الجذابة.

اقرئي أيضاً: مهرجان كان السينمائي 2025 في حفل الافتتاح يحتضن صيحات مكياج آسرة اعتمدتها النجمات

سارة طيبة بمكياج مشرق وتسريحة الريترو المنسدلة

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



النجمة سارة طيبة، التي كرمتها احتفالية "نساء في السينما"، اعتمدت إطلالة لافتة جذبت الأنظار؛ فاختارت مكياجاً مشرقاً بظلال عيون شفافة لامعة، مع تحديد منبت الرموش بالكحل الأسود، وتزيّنت الشفاه بأحمر شفاه بلون النيود البني، محدد بالكونتور البني؛ لإبراز شكل الشفاه ومنحها مظهراً ممتلئاً وجذاباً. أما مكياج البشرة، فجاء بتغطية كاملة، مع لمسة من البلاش الزهري البارز على أعلى الخدود. وفيما يخص الشعر، فقد اختارت تسريحة الريترو المنسدلة على الظهر مع فرق نصفي أنيق.

إنجفا وراها بمكياج عين القطة وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



الممثلة التايلاندية إنجفا وراها Engfa Waraha، التي تم تكريمها ضمن فعاليات "نساء في السينما"، ظهرت بإطلالة جمالية أنثوية جذابة؛ تألقت فيها بمكياج عيون بأسلوب "عين القطة"؛ الذي ناسب عينيها المبطنتين الصغيرتين، مع رموش كثيفة وطويلة أضافت بُعداً درامياً للعين. أما الشفاه فزيّنتها بأحمر شفاه بلون النيود الناعم. وجاء مكياج البشرة بلون موحد؛ أظهر ملامح الوجه، وكأنها منحوتة بطريقة طبيعية وناعمة. كذلك، اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفض المالس مع خصلات جانبية مالسة ومنسدلة.

فاطمة البنوي بمكياج زهري ناعم وتسريحة الكعكة

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



النجمة فاطمة البنوي، المعروفة بإطلالاتها العصرية الراقية، حضرت على السجادة الحمراء خلال احتفالية "نساء في السينما"، وتألقت بمكياج عيون ناعم بنغمات زهرية مشرقة نابضة بالحيوية والحياة، مع أحمر الشفاه الخوخي الغامق. أما مكياج البشرة فجاء كريمياً؛ ليمنح وجهها مظهراً صحياً بشكل طبيعي. وبرزت ملامحها بشكل واضح؛ بفضل تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة العالية، مع الغرة الجانبية المنسدلة.

جسيكا ألبا بمكياج نيود مع الكحل الأسود وتسريحة الشعر المموج

جيسيكا ألبا Jessica Alba -مصدر الصورة: Arnold Jerocki/Getty Images for Red Sea Film Foundation)



النجمة جسيكا ألبا Jessica Alba، تألقت بدورها بإطلالة جمعت الرقي والنعومة، حيث بدت في غاية الأنوثة والجمال بمكياج عيون مات باللون النيود بدرجة أفتح من لون بشرتها لإضاءة العين وإبرازها، وتم تمرير الكحل الأسود على منبت الجفن العلوي وداخل العين، الى جانب الرموش المستعارة الجريئة، فيما جاء أحمر الشفاه غلوسي بدرجة النيود الوردي، مع تغطية ناعمة للبشرة بنغمات المشمشي على الخدود. كذلك تألقت بتسريحة الشعر المموج المنسدل بالفرق الجانبي.