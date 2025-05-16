تناول هذه الأطعمة أسبوعيا لتعزيز الحديد في الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الغذاء المتوازن خط الدفاع الأول لصحة الإنسان، وتحديدا فيما يتعلق بالمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، ويأتي الحديد في مقدمتها، فبدون الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة وظهور أعراض متعددة.

مصادر طبيعية غنية بالحديد

تُعد الكبدة البقرية من أغنى الأطعمة بمعدن الحديد، حيث يحتوي كل 100 جرام منها على نسبة عالية من الحديد الهيمي، الذي يتم امتصاصه بكفاءة أكبر داخل الجسم، وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكدت الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية أنّه ينبغي تناول الكبدة مرة أسبوعيا، مع قطرات من عصير الليمون، لتعزيز امتصاص الحديد وتحقيق أقصى استفادة منه.

السبانخ والعدس بدائل نباتية فعالة

أوضحت «خفاجي»، أن الأشخاص الذين يفضلون النظام الغذائي النباتي يمكنهم الاعتماد على السبانخ والعدس كمصدرين أساسيين للحديد غير الهيمي، إذ تقول أن العدس يحتوي على كميات ممتازة من الحديد، إلى جانب كونه غنيا بالألياف والبروتين النباتي، أما السبانخ، فتُعد خيارا رائعا، وينصح بتناولها مع أطعمة غنية بفيتامين C مثل الليمون أو الطماطم، لتحسين امتصاص الحديد النباتي.

اللحوم الحمراء والبنجر لرفع كفاءة الدم

وأضافت أن اللحوم الحمراء الخالية من الدهون تندرج ضمن الأطعمة الغنية بالحديد الهيمي، ويمكن تناولها مرتين أسبوعيًا ضمن وجبة متكاملة، كما نصحت بإدراج البنجر ضمن النظام الغذائي الأسبوعي، إذ يُعد من الخضروات التي تساهم في تحسين الدورة الدموية وزيادة إنتاج خلايا الدم.

الفواكه والبيض خيارات مغذية

وتابعت بأنّ الرمان والتفاح من الفواكه التي تساعد على دعم صحة الدم وزيادة امتصاص الحديد، ويفضل تناولهما كوجبة خفيفة أو ضمن وجبة الإفطار، كما يُعد البيض، لا سيما الصفار، مصدرا جيدا للحديد، ويمكن تقديمه صباحا مع شرائح الخضار الطازجة.

طرق تعزيز امتصاص الحديد

وحذّرت خفاجي من العادات الغذائية التي تعيق امتصاص الحديد، قائلة أن من أكثر الأخطاء شيوعا شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات، لأن الكافيين يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد، لذا من الأفضل الانتظار ساعة بعد تناول الطعام، أو استبدال هذه المشروبات بعصائر طبيعية غنية بفيتامين C.

الوقاية من الأنيميا تبدأ من المطبخ

نبهت «خفاجي» إلى خطورة إهمال نقص الحديد في الجسم، حيث أوضحت أن الأنيميا ليست مجرد تعب أو إرهاق عابر، بل قد تتطر إلى مشكلات صحية مزمنة مثل ضعف المناعة واضطراب نبضات القلب، ولهذا فإن العناية بتناول الأطعمة الغنية بالحديد بانتظام يُعد أمرا ضروريا لكل الفئات العمرية، لا سيما الأطفال والنساء الحوامل.