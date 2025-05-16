الامارات | بأمر المحكمة.. إيداع نجل محمد رمضان فى دار رعاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 مايو 2025

قضت محكمة مصرية بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي "نيو جيزة"، دون أن تحدد المحكمة مدة الإيداع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد جاء القرار خلال أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت اليوم، وسط غياب محمد رمضان وابنه عن الحضور، في حين حضرت والدة الطفل المجني عليه.

وأكد محامي دفاع الطفل الضحية أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على ملابسات الواقعة والأدلة المتوفرة، والتي تتضمن شهادات الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي.

وخلال الجلسة، أفاد فريق الدفاع عن نجل محمد رمضان بأنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة مساء اليوم السابق للجلسة، وذلك بعد علمه بموعد محاكمته، وهو ما دفع محاميه إلى طلب تأجيل الجلسة، إلا أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وأصدرت قرارها بإيداع المتهم في دار رعاية.

وترجع تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته سيدة خلال العام الماضي، اتهمت في نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي، خلال تواجدهما داخل أحد النوادي.