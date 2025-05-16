مشروب سحري لتنظيف الأمعاء.. احرص عليه يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأمعاء من أكثر أعضاء الجسم عرضة لتراكم الفضلات والسموم؛ بسبب النظام الغذائي غير الصحي وقلة شرب المياه، وتنظيف الأمعاء بشكل دوري يمكن أن يقي من مشاكل صحية مزمنة، ويعزز مناعة الجسم ويحسن الحالة المزاجية، ويعتمد الكثير من الناس على مشروبات طبيعية تساعد على تنظيف الأمعاء وتحسين وظائف الجهاز الهضمي بطريقة آمنة وفعالة.

فوائد الزنجبيل لتنظيف الأمعاء

قالت دكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروب الزنجبيل بالليمون يُعد من أفضل المشروبات التي تساعد في تنظيف الأمعاء بفعالية، مشيرة إلى أن هذا المشروب يعمل كمطهر طبيعي للجهاز الهضمي، ويحفز حركة الأمعاء، مما يساعد على التخلص من الفضلات المتراكمة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أدوية ملينة.

وأكدت أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، ويساعد على تقليل الالتهابات داخل الأمعاء، ويعزز من إفراز العصارات الهضمية، ويحسن عملية الامتصاص داخل الأمعاء الدقيقة.

وأضافت أن المشروب مناسب لكل الأعمار، ويمكن تناوله صباحًا على معدة فارغة لتحقيق أفضل نتائج، إذ يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي منذ بداية اليوم، وأوضحت أن تناوله بانتظام لمدة أسبوع فقط كفيل بتحسين حركة الأمعاء، وتقليل أعراض مثل الانتفاخ والإمساك والشعور بالثقل.

طريقة تحضير المشروب الصحي

وأشارت دكتورة شيماء خفاجي إلى أن مكونات المشروب بسيطة جدًا، وتتكون من:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

عصير نصف ليمونة

كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة من العسل "اختياري"

وأوضحت طريقة التحضير قائلة إننا نقوم بغلي الماء، ثم نضيف إليه الزنجبيل والليمون ونتركه لبضع دقائق، ثم نُصفيه ونضيف العسل في النهاية، ويُشرب المشروب دافئا في الصباح، ويُفضل ألا يتم تناول أي طعام بعده لمدة نصف ساعة.

تحذيرات مهمة لبعض الحالات الصحية

وفي هذا الصدد، نصحت «خفاجي» بعدم الإكثار من الزنجبيل للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو التهابات القولون، كما شددت على أهمية شرب كميات كافية من المياه خلال اليوم لدعم عملية تنظيف الأمعاء.

وأكدت أن فوائد هذا المشروب لا تقتصر على تنظيف الأمعاء فقط، بل تمتد لتشمل تقوية المناعة، وتحسين الحالة النفسية، والتخلص من التوتر العصبي بفضل مكونات المشروب الطبيعية.

ولفتت إلى أنه يمكن الاستمرار في شرب هذا المشروب بشكل يومي دون أي ضرر، طالما أن الشخص لا يعاني من مشاكل صحية مزمنة تتعارض مع مكونات الزنجبيل أو الليمون.