مهرجان كان 2025 يحتفي بالجمال الطبيعي في أيامه الثلاثة الأولى.. المكياج الناعم يسيطر على إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 11:59 مساءً - تستقطب السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78، الاهتمام من محبي الفن والموضة والجمال، وقد شهد في أيامه الثلاثة الأولى صيحات جمالية أنيقة وراقية، وفي مقدمتها المكياج الناعم الذي يحدد ملامح الوجه ويبرزها بأسلوب طبيعي ويجعلها تبدو منحوتة وأكثر جمالاً، من خلال استخدام مستحضرات مكياج مشرقة تتناغم مع لون البشرة وتتماهى معه لتبدو صحية وأكثر إشراقاً وتوهجاً.

وبما إن المكياج الناعم هو إحدى صيحات المكياج التي سيطرت على إطلالات النجمات في الأيام الأولى لمهرجان كان السينمائي 2025، نرصد لك في الآتي صور نجمات اعتمدن المكياج الناعم على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025.

إيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana بمكياج باستيل أخضر غليتر ناعم

إيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana -تصوير: يوسف بوهوش - خاص لـ"الخليج 365"

جذبت العارضة العالمية إيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana الأنظار بمكياج عيون استثنائي، حيث اختارت ظلال عيون باللون الأخضر الباستيل المضيء فوق الجفن العلوي، مزينة بلمسات غليتر شفافة تنعكس تحت أضواء الكاميرات ببريق ناعم وأنيق. أرفقت مكياج عينيها بماسكرا كثيفة تمنح الرموش طابعاً دراماتيكياً من دون مبالغة، فيما أبقت بشرتها مشرقة بلون موحد باستخدام كريم أساس مضيء مع لمسة برونزر خفيفة. أما الشفاه؛ فاختارتها بلون نيود قريب إلى لون بشرتها، مع لمسة كريمية شفافة عززت من رقة إطلالتها.

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إيما تود بمكياج بني ناعم مع الشفاه الطبيعية الغلوسي

إيما تود Emma Todt -تصوير: يوسف بوهوش - خاص لـ"الخليج 365"

أطلت النجمة إيما تود Emma Todt بإطلالة هادئة ودافئة تعكس الرقي في أبسط صوره. استخدمت ظلال العيون باللون البني الدافئ بتدرجات مطفأة تنساب فوق الجفن بثبات، مع تحديد بسيط بخط أيلاينر بني قريب من خط الرموش، وتكثيف الرموش بطبقات عدة من الماسكرا. أما البشرة؛ فجاءت موحدة بلون مخملي طبيعي مع لمسة خفيفة من أحمر الخدود الزهري. أما الشفاه؛ فبدت وكأنها خالية من اللون، بفضل الغلوس الشفاف الذي منحها حجماً ناعماً ولمعاناً متلألئاً.

بوم كليمينتيف بمكياج باستيل بنفسجي لامع مع الشفاه الزهرية

بوم كليمينتيف Pom Klementieff -تصوير: يوسف بوهوش - خاص لـ"الخليج 365"

كعادتها، اختارت الممثلة بوم كليمينتيف Pom Klementieff لمسة فنية في مكياجها، مرتكزة على لون بنفسجي باستيل مات يغطي الجفن العلوي حتى الحاجب تقريباً؛ ما أضفى بعداً حيوياً نابضاً بالحياة على نظراتها. استُخدم الأيلاينر البني الداخلي لتوسيع العين من الداخل، فيما جاءت الرموش بطبقات كثيفة من الماسكرا. الشفاه الزهرية الفوشيا أضافت توازناً إلى إطلالتها وعززت من أنوثتها، مع أساس بملمس مخملي لا تشوبه شائبة، مع لمسات زهرية على أعلى الخدين.

جينتا بيكو بمكياج نيود وردي ناعم مع الأيلاينر الأسود الرفيع

جينتا بيكو Ginta Bikua -تصوير: يوسف بوهوش - خاص لـ"الخليج 365"

اعتمدت جينتا بيكو Ginta Bikua مكياجاً يليق ببشرتها الفاتحة ويعزز ملامحها من دون أن يخفي نعومتها. الظلال الوردية الفاتحة توزعت بشكل خفيف على كامل الجفن، فيما برز خط أيلاينر أسود رفيع عند الزاوية الخارجية للعين؛ ما منح النظرات لمسة جريئة ضمن إطار ناعم. أما البشرة فبدت نضرة ومضيئة، واختارت أحمر الشفاه النيود الوردي بلمسة ساتانية تعكس الضوء برقة، مع تحديد الشفاه بدرجة أغمق.

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إيرينا شايك بمكياج نيود طبيعي

إيرينا شايك Irina Shayk -تصوير: يوسف بوهوش - خاص لـ"الخليج 365"

جسدت إيرينا شايك Irina Shayk جمال البساطة بأبهى صورها، فبدت بوجه خالٍ تقريباً من الألوان. ارتكز مكياجها على بشرة موحدة ومضيئة باستخدام أساس خفيف الوزن وخالٍ من اللمعان، فيما استخدمت القليل من الهايلايتر على عظمتي الخدين وجسر الأنف. العينان حددتا بخفة بواسطة ظلال نيود فاتحة مع طبقة واحدة من الماسكرا، في حين جاءت الشفاه بلون نيود شبه شفاف يوحي بالبساطة المدروسة.

ميلان فريزين بمكياج زهري ناعم بلمسة لامعة

ميلان فريزين Millane Friesen -تصوير: يوسف بوهوش - خاص لـ"الخليج 365"

بدت ميلان فريزين Millane Friesen كزهرة تتفتح تحت ضوء شمس كان، بمكياج زهري ناعم مستوحى من ألوان الربيع. مزجت ظلال العيون بتدرجات الزهري الفاتح مع لمسة خفيفة من الغليتر الشفاف على الزاوية الداخلية للعين؛ ما أضفى إشراقة فورية على نظراتها. البشرة جاءت موحدة ومضيئة مع بلاشر وردي على الخدود، أما الشفاه فبدت لامعة قليلاً بلون وردي شفاف أضفى انتعاشاً على إطلالتها.

أناماريا فارتولومي بمكياج مونوكروم ناعم باللون الخوخي

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أناماريا فارتولومي Anamaria Vartolome، التي حضرت على هامش فعاليات اليوم الثالث لمهرجان كان السينمائي 2025، تألقت بإطلالة أنثوية مشرقة، حيث واكبت موضة المكياج الناعم المونوكروم باللون الخوخي، تم فيه تمرير ظلال العيون الخوخية المخملية فوق الجفن العلوي وكسرة العين وتحت الحاجب بكثافة متدرجة، وتم اعتماد الشفاه الخوخية المات، أما البشرة فجاءت منحوتة بنغمات خوخية تنبض بالحيوية.

لينا جيرك Lena Gercke بمكياج ناعم باللون الفضي اللامع

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أطلت العارضة لينا جيرك بمكياج يحمل لمسة مستقبلية أنيقة، حيث اعتمدت الظلال الفضية اللامعة الميتاليك فوق الجفون مع تمريرها تحت خط الرموش السفلي بطريقة ناعمة ومدروسة. ولتعزيز هذه الإطلالة، استخدمت الماسكرا السوداء بكثافة معتدلة. أما الشفاه؛ فاختارتها بلون نيود كريمي ومحددة بالكونتور البني الفات، لتوازن اللمعان في العينين وتمنح الإطلالة تناغماً متكاملاً.

ديانا كروغر بمكياج مخملي ناعم ودافئ

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ديان كروغر Diane Kruger اعتمدت إطلالة عصرية جمعت النعومة والأناقة، فتألقت بمكياج مخملي ناعم بلمسات دافئة عززت من جمال بشرتها البيضاء، فتم تمرير ظل العين النيود البني المات على كامل الجفن العلوي ومنبت الجفن السفلي، مع تكثيف الرموش بالماسكرا. الشفاه أيضاً جاءت مخملية باللون النيود المائل إلى الوردي، أما البشرة فجاءت مخملية مصقولة باستخدام كريم أساس بطبقة متوسطة مع البلاشر الوردي على أعلى الخدود.

مكياج متوهج بأناقة البساطة

في الأيام الأولى من مهرجان كان السينمائي 2025، لم يكن الجمال صاخباً ولا متكلفاً بل ناعماً يتسلل بهدوء إلى الوجوه، ويمنحها هالة أنثوية متوهجة من دون عناء. اعتمدت النجمات فلسفة "الأقل هو الأكثر"، فمن دون خطوط دراماتيكية أو ألوان صارخة، برزن بإطلالات تُشبه نضارة الصباح ولمعان البحر في ريفييرا كان. هذا الاتجاه يعكس ليس فقط ذوقاً جمالياً راقياً، بل أيضاً تحولاً في رؤية النجمات لأنفسهن أمام الكاميرات: قوة ناعمة، وثقة غير معلنة، واحتفاءً بالجمال الطبيعي بلا تصنع.

قد تكون البداية فقط، لكن ما ظهر حتى الآن على السجادة الحمراء يوحي بموسم جمالي عنوانه البساطة المترفة، حيث تتقدم الملامح برقيها، وتخفت الزينة لتُبرز جوهر الأنوثة. ونحن نترقب ما ستقدمه الأيام المقبلة من إطلالات، تبقى بصمة المكياج الناعم في مهرجان كان لهذا العام، عنواناً للفخامة الهادئة والتألق الأصيل.