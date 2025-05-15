القاهرة - الخليج 365 توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025 برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

المهنة: قد تتلقى إشادة من رؤسائك في العمل على جهودك المبذولة. العاطفة: علاقتك العاطفية في تحسن، وقد تتطور إلى مستوى جديد. الصحة: تجنب التوتر والضغوط النفسية، وخصص وقتًا للاسترخاء.

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