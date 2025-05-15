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توقعات مولود برج "الثور" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

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توقعات مولود برج "الثور" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

القاهرة - الخليج 365

 توقعات مولود برج "الثور" من السبت 10  أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)
المهنة: تواجه بعض التحديات في العمل، لكنك قادر على التغلب عليها إذا تحليت بالصبر والتفكير المنطقي.

العاطفة: قد تشهد علاقتك العاطفية بعض التوتر، حاول أن تكون أكثر تفهمًا لشريك حياتك.

الصحة: انتبه لصحتك الجسدية، ولا تهمل أي أعراض غير معتادة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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