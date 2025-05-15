توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 10 أيار إلى الجمعة 16 أيار 2025

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

المهنة: هذا الأسبوع يحمل لك فرصًا مهنية مميزة، خاصة في بداية الأسبوع. قد تتلقى عروضًا جديدة أو ترقيات.

العاطفة: علاقاتك العاطفية تشهد استقرارًا وتحسنًا ملحوظًا. قد تقضي أوقاتًا ممتعة مع الشريك.

الصحة: احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول وجبات صحية.