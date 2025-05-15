7 أعشاب تخفض السكر المرتفع.. تناولها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، ومع تزايد أعداد المصابين به، بدأ الكثيرون في البحث عن حلول طبيعية آمنة بجانب الأدوية، فالأعشاب الطبية تصدرت المشهد كوسيلة داعمة لتنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لما تحتويه من مركبات نباتية تساهم في تحسين فعالية الإنسولين وتقليل امتصاص الجلوكوز، واستخدام الأعشاب أصبح توجهًا شائعًا بين المرضى، بشرط الالتزام بالاعتدال والوعي بنمط الحياة الغذائي.

اخفض سكرك بـ7 أعشاب طبيعية فعالة

أكدت الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاعتماد على بعض الأعشاب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير في تقليل مستويات السكر، بشرط استخدامها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

وفي هذا السياق، أوضحت أن أبرز 7 أعشاب طبيعية تخفض السكري المرتفع هي:

القرفة

تساعد القرفة في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، ويمكن إضافتها للأطعمة أو المشروبات؛ ولكن يجب عدم الإفراط فيها خاصة لمن يتناولون أدوية مخفضة للسكر.

الحلبة

تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وتُعتبر من أشهر الأعشاب المستخدمة لمرضى السكر.

الزنجبيل

له دور فعال في خفض السكر الصائم وتنظيم نسبة السكر بعد الأكل، ويمكن استخدامه كمشروب دافئ يوميًا.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة ويساعد في تحسين التمثيل الغذائي للسكر، كما يقلل من مقاومة الإنسولين.

الكركم

يحتوي على مادة الكركمين التي لها تأثير مضاد للالتهاب وتحسن من استجابة الجسم للإنسولين.

المورينجا

أثبتت دراسات حديثة دورها في خفض مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ عند استخدامها بشكل منتظم.

أوراق التين الشوكي

تساعد في تنظيم امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، وتقلل من ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات.

الأعشاب لا تغني عن الدواء

وفي هذا الصدد، شددت «خفاجي» على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه الأعشاب، خاصة للمرضى الذين يعتمدون على أدوية السكر، لتجنب حدوث انخفاض حاد في السكر أو تداخلات دوائية.

كما أضافت أن الأعشاب ليست سحرا، لكنها داعم قوي عند استخدامها بشكل سليم، وأسلوب حياة صحي من غذاء، ومجهود بدني، ونوم كاف.