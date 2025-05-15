عاجل | احذر 3 عادات يومية تسبب الفشل الكلوي.. يفعلها أغلب الناس

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للإنسان، وهناك عادات يومية عديدة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي، منها تناول كميات كبيرة من الملح، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وتناول كميات كبيرة من البروتين.

تناول كميات كبيرة من الملح

تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يزيد من ضغط الدم، ويؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، ما يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي، إذ يقول الدكتور محمد عبد الرحمن، استشاري الكلى، إن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي، مضيفا أن الملح يحتوي على الصوديوم، الذي يمكن أن يزيد من ضغط الدم، ويؤدي إلى تلف الكلى.

ونصح لتصحيح هذه العادة، باتباع النصائح التالية:

تناول كميات محدودة من الملح، لا تزيد عن 5 جرامات يوميًا.

تجنب الأطعمة الغنية بالملح، مثل الأطعمة المعلبة والمصنعة.

استخدام البدائل الصحية للملح، مثل الأعشاب والتوابل.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الفواكه والخضروات، التي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يؤكد عبد الرحمن أن عدم شرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالجفاف، ما قد يؤدي إلى تلف الكلى، موضحا أن شرب الماء ضروري لصحة الكلى، وعدم شرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأوصى باتباع النصائح التالية:

شرب كمية كافية من الماء، لا تقل عن 8 أكواب يوميًا.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، التي يمكن أن تزيد من خطر الجفاف.

تناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضروات.

تجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد من خطر الجفاف، مثل الأطعمة الحارة والمالحة.

تناول كميات كبيرة من البروتين

يشير استشاري الكلى، إلى أن تناول كميات كبيرة من البروتين، يمكن أن يزيد من عبء العمل على الكلى، ما قد يؤدي إلى تلفها، إذ يقول إن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

ولتحسين صحة الكلى، يُوصي باتباع النصائح التالية: