نصائح جمالية من وحي أصالة في يوم ميلادها تجعلك تبدين أصغر سناً وأكثر شباباً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 صباحاً - في الخامس عشر من مايو، وُلدت امرأة لم يكن قدرها فقط أن تغني، بل أن تشع؛ فهناك نساء يدخلن عالم الفن ويغادرنه كأنهن زائرات عابرات، وهناك أخريات يصبحن وجوهاً محفورة في ذاكرتنا، ليس فقط بأصواتهن، بل بإطلالاتهن، بحضورهن، وبطريقة عنايتهن بجمالهن؛ كأنهن يكتبن سيرة ذاتية بأنامل أنثوية.

نحن نتحدث عن أصالة نصري، المرأة التي وُلدت في ربيع دمشق، لكنها نثرت الربيع في كل مراحل عمرها، فكانت وما زالت عنواناً للجمال الناضج، الحيوي، الذي يقاوم الزمن لا بالرفض، بل بالفهم، وبالقدرة على التجدد.

حين تحتفلين بعيد ميلادك، هل تتمنين أن تظهري أكثر شباباً؟ هل تظنين أن السنوات تطفئ الملامح؟ إن أصالة، التي تكمل عاماً جديداً في مايو، تُعلمنا أن الجمال لا ينطفئ، بل يتغير شكله، وتُعاد كتابته من جديد، كل صباح، كل لحظة، كل قرار.

والجمال الذي نقصده هنا ليس مرادفاً للعمليات أو تقنيات التجميل الحديثة، بل هو ما تصنعه المرأة بذكاء، حين تختار ظلال العيون المناسبة، وتعرف متى تلمع بشرتها ومتى تخفت، ومتى تكتفي بلمسة شفاه وردية تقول فيها للعالم: أنا هنا، ولا أحتاج أكثر.

في هذا المقال، سنقلب صفحات من دفتر جمال أصالة، سنكتشف معاً أسرار إطلالتها الشبابية كما تظهر على المسرح، في المقابلات، وعلى إنستغرام. سنفهم كيف تختار مكياجها، تسريحاتها، وترتيب خطوات العناية ببشرتها؛ لتبقى دائماً كما وُلدت.

إشراقة البشرة: حين تكون الإطلالة تبدأ من الداخل

إذا كنتِ تتابعين أصالة مؤخراً؛ فلا بُدَّ أنك لاحظت أن أول ما يلفت الانتباه في صورها هو نضارة بشرتها. ليست بشرة مثالية خالية من أي خط، بل هي بشرة تعكس حيوية داخلية، وهذا هو سر الإطلالة الشبابية الحقيقية.

ما الذي تفعله أصالة؟

تبدأ يومها بالعناية بالبشرة، كما تبدأ أي فنانة حقيقية، بتحضير صوتها؛ فهي تؤمن أن الوجه النظيف والمرطب هو الأساس.

تعتمد في روتينها اليومي على خطوات بسيطة، لكنها ثابتة: تنظيف – ترطيب – حماية من الشمس – ترميم ليلي.

لا تلجأ للبودرة الكثيفة التي تطفئ النضارة، بل تفضل أن تبقى البشرة مشعة حتى تحت الأضواء، لأنها تدرك أن الإشراق الحقيقي لا يخفى.

درسك اليومي:

حافظي على ترطيب بشرتك مهما كان نوعها؛ فالجفاف هو أول بوابة للملامح المتعبة. لا تهملي واقي الشمس؛ فهو حليف الشباب الأول. اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة جداً مع لمعة خفيفة؛ فذلك يعطيك لمعة أصالة نفسها في حفلاتها.

مكياج العيون: شباب النظرة يبدأ من الذكاء البصري

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أصالة تُدرك أن العين هي مركز الجاذبية، لكن عينيها لم تكن أبداً مرسومة بأسلوب صارخ. بل توازن بين الوضوح والنعومة، فتبرز عينيها دون أن تغطيهما بطبقات سميكة.

أسلوبها المفضل:

تبتعد معظم الوقت عن الكحل الأسود الثقيل داخل العين، وتختار الكحل البيج أو الأبيض لتوسيع النظرة.

تستخدم ظلالاً بألوان ترابية خفيفة، مع دمج متدرج من البيج إلى البني الدافئ؛ ما يمنح العين عمقاً من دون قسوة.

لا ترسم الحاجب بخط جامد، بل تملأ الفراغات بجل خفيف؛ لتبدو طبيعية.

تفاصيل دقيقة:

الرموش الاصطناعية التي تعتمدها ليست كثيفة، بل موزعة بتوازن؛ لتمنح العين رفعاً بصرياً نحو الأعلى.

زاوية العين الخارجية تظلل بلون أدكن قليلاً؛ لتعطي مظهراً مشدوداً من دون أي حقن.

درسك اليومي:

جربي استخدام لون ظلال قريباً من لون بشرتك، وأضيفي لوناً داكناً على الزاوية الخارجية فقط. بدلاً من كحل أسود، استخدمي قلماً رمادياً ناعماً، وادمجيه قليلاً. لا ترسمي حاجبيك كأنهما خطان مستقيمان، بل املئي الفراغات فقط.

خدود متوردة: السر في البلاش

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ما يميز أصالة أنها دائماً تبدو كما لو كانت عائدة من نزهة صباحية في هواء نقي. والسبب؟ استخدامها الذكي للبلاش الوردي أو المشمشي.

كيف تطبقه؟

تضع البلاش على أعلى الوجنة وليس على منتصف الخد؛ ما يمنح وجهها مظهراً مرفوعاً طبيعياً.

تمزجه جيداً من دون أن يظهر كلون صريح، فيبدو كأن احمرار خدها طبيعي.

الألوان المفضلة:

الوردي الباهت "Baby Pink"

المشمشي الهادئ "Peach Blossom"

درسك اليومي:

لا تهملي البلاش أبداً؛ فهو يعيد الحياة للوجه. لا تضعيه بشكل دائري في منتصف الخد، بل ارفعيه قليلاً نحو الصدغ.

الشفاه: ناعمة.. لكنها تقول الكثير

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أصالة لا تلجأ لألوان الشفاه الداكنة كثيراً؛ لأنها تدرك أن هذه الألوان تبرز الخطوط وتجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

اختياراتها:

وردي دافئ أو نيود مشمشي.

أحياناً تكتفي بملمع شفاف، وتترك للبشرة والعيون أن تكونا مركز الانتباه.

تقنية ذكية:

تحدد الشفاه بخط خفيف بلون مطابق، وتملأ الداخل بلون أفتح قليلاً لإعطاء امتلاء طبيعي.

درسك اليومي:

غيري أحمر الشفاه الداكن بألوان بيج وردي أو ملمع شفاف. استخدمي محدد شفاه فقط لرفع الزاويتين، لا لتغيير شكل الفم بالكامل.

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تسريحات شعر خفيفة على الوجه: اللمسة التي تخدع الزمن

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رغم تغير تسريحات أصالة من حين لآخر، لكنها تتقن شيئاً لا يمكن تجاهله: اختيار قصة شعر تضيء وجهها، لا تثقله.

أنماطها المفضلة:

الغرة الجانبية الخفيفة التي تكسر عرض الجبهة وتعطي توازناً بصرياً.

الويفي الناعم، الذي يترك مظهراً طبيعياً شبابياً.

الشعر نصف المرفوع مع خصلة سائبة على الوجه – مظهر شبابي رومانسي.

درسك اليومي:

لا تجذبي كل الشعر إلى الخلف، بل اتركي خصلة تطري الملامح. لا تفرضي تموجات حادة، بل اعتمدي تمويجات ناعمة تبدو كأنها طبيعية.

وأنت تقرئين هذا المقال، ربما تتمنين لو كان بإمكانك العودة في الزمن؛ لتستعيدي إشراقك. لكن الحقيقة أن الزمن ليس العدو، بل هو المادة التي نستخدمها لنصقل جمالنا. وأصالة نصري، تثبت عاماً بعد عام أن كل لحظة عمرية تحمل جمالها الخاص، شرط أن نعرف كيف نبرزه، ونحسن استخدامه.