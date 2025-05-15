حلا الترك في يوم ميلادها تُلهمك صيحات شعر ومكياج للشابات تنبض بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 10:21 صباحاً - في كل ظهور لها، تُلفت النجمة الشابة حلا الترك الأنظار بأناقتها المفعة بالحيوية والشباب وصيحات مكياجها، التي تختارها في منتهى النعومة والبساطة، وتسريحات الشعر المُلهمة للكثير من الشابات في مثل سنها.

حلا الترك نجمة شابة استطاعت أن ترسم بصمة واضحة في عالم الغناء، وتجذب الأنظار إليها بسبب إطلالاتها الجمالية الشبابية التي تنادي الفتيات المواكبات للموضة العصرية؛ حيث يرتكز مكياجها على الألوان الزهرية بتدرجات ألوانها والألوان الترابية في ظلال العيون، خاصة وأنها تركز كثيراً على رسمة العين بالكحل الأسود وطبقات الماسكرا الكثيفة، كما نراها تختار الفاونديشن المشرق والمضيء الذي يبرز ملامح وجهها الدائري، أما ألوان أحمر الشفاه التي تعتمدها فهي تتراوح ما بين الألوان الزهرية المات والترابية ودرجات الأحمر القوية.

ومن ناحية تسريحات شعرها، تُنوع حلا الترك في اختياراتها بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة أو الرفعة العشوائية والشينيون، ولا تتخلى عن تسريحة الشعر الويفي أو الريترو.

ولمناسبة ميلادها الذي يصادف يوم 15 مايو من كل عام، نرصد لكِ أجمل صيحات جمالية للشابات على طريقة حلا الترك؛ لتختاري منها ما يناسبك.

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الرفعة العشوائية

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في آخر ظهور لها، وتحديداً خلال تكريمها في حفل THE EMI GALA، تألقت حلا الترك بإطلالة وردية فاقعة على السجادة الحمراء نسقت معها مكياجاً وردياً ناعماً، ارتكز على ظلال العيون الوردية فوق جفن العين المتحرك مع تحديد رسمة العين بالكحل الأسود والأيلاينر وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة ناعماً ومخملياً إلى جانب البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالروج الزهري الناعم، كذلك اختارت تسريحة الرفعة العشوائية مع خصل الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج زهري مات مع تسريحة الكعكة

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وفي حفل JOY AWARDS لفتت حلا الترك الأنظار بفستانها الزهري الناعم الذي نسقت معه مكياجاً زهرياً مات، طبقت فيه ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين والأيلاينر المسحوب إلى الخارج وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها ناعمة بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات، كما اعتمدت تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية وخصل الشعر الويفي المنسدلة من الشعر.

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مكياج سموكي مع تسريحة الشعر المالس

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وبجلسة تصوير ملفتة لها، تألقت حلا الترك بصيحة المكياج السموكي الذي ارتكز على ظلال العيون السموكي فوق جفن العين العلوي والسفلي مع الكحل الأسود في قلب العين والماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة البرونزي مع البلاش المشرق على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع تسريحة الكعكة المنخفضة

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ومن أجمل اختيارات حلا الترك في صيحاتها الجمالية هذه الإطلالة بمكياج كلاسيكي راقٍ، اختارت فيها ظلال العيون الوردية الممزوجة مع الظلال السموكي عند طرف الجفن الخارجي للعين بأسلوب مسحوب إلى جانب خط الأيلاينر الرفيع وطبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية وناعمة مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر البارز، أما تسريحة شعرها فاعتمدتها بتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة.

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مكياج ترابي بارز مع تسريحة ذيل الحصان

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وفي إحدى إطلالاتها الجمالية اختارت حلا الترك صيحة المكياج الترابي البارز، الذي ارتكز على ظلال العيون الترابية القوية فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المسحوب إلى الخارج، ودمجتها مع الظلال السموكي عند طرف العين الخارجي، جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة المخملي مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور البني، كما اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر المالس المصقول.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الكعكة الضخمة

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وفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي Red Sea Film Festival تألقت حلا الترك بفستان زهري ناعم، نسقت معه مكياجاً زهرياً ارتكز على القليل من ظلال العيون الزهرية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة الناعم المصقول بالبلاش الزهري وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كما اختارت مع مكياجها تسريحة الكعكة العالية الضخمة مع الغرة المسرحة بأسلوب البف إلى الخلف.