ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟.. فوائد بالجملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطيخ من أشهر فواكه الصيف وأكثرها انتعاشًا، إذ يتميز بمذاقه الحلو واحتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يجعله خيارًا مثاليًا للترطيب خلال الأيام الحارة، وإلى جانب طعمه اللذيذ، يُعرف البطيخ بقيمته الغذائية العالية وخصائصه الصحية المتعددة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويُعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعله مناسبًا لمختلف الأنظمة الغذائية، بما في ذلك الحميات الهادفة إلى إنقاص الوزن.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ؟

وقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» الإجابة عما يحدث للجسم عند تناول البطيخ، على النحو التالي:

فوائد البطيخ الصحية:

يحتوي على الليكوبين، وهو من أقوى مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من العديد من أنواع السرطان، خاصة عند وجوده مع فيتامين C.

غني بفيتامين A و C:

البطيخ مفيد لصحة البشرة والشعر، كما يحتوي على نسب جيدة من الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، ويمنحك الكوب الواحد منه 21% من احتياجك اليومي من فيتامين A، وC.

يحتوي على مضادات أكسدة أخرى:

البطيخ غني بالجلوتاثيون، والتي تعزز المناعة وتُساعد الجسم على مقاومة العدوى، إذ إن تناول 3 قطع من البطيخ يوميًا قد يساهم في حماية شبكية العين من التلف بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

مفيد لصحة القلب:

يساعد البطيخ على خفض ضغط الدم وتقليل التهابات العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية.

تحسين الهضم:

نظرًا لاحتواء البطيخ على حوالي 90% من الماء مع نسبة من الألياف، فإنه يساعد في تحسين الهضم ويعزز الإحساس بالشبع.

البطيخ والسعرات الحرارية:

كوب واحد من مكعبات البطيخ يحتوي على 43 سعرة حرارية، لذا فهو خيار ممتاز للدايت.