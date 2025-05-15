الامارات | الحياة تعود إلى شارع الرشيد بـ «نبض بغداد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتسارع الخطى وتتسابق الأيدي في قلب العاصمة العراقية بغداد، من أجل إعادة الرونق إلى شارع الرشيد بمبانيه المميزة ومعالمه الشهيرة، التي تعكس تاريخ المدينة العريق ضمن مبادرة انطلقت قبل أكثر من عام لإحياء «نبض بغداد».

المبادرة ممولة من صندوق المبادرات الاجتماعية «تمكين»، وتشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء، وتنفذها أمانة بغداد مع رابطة المصارف الخاصة، ونجحت في مرحلتيها السابقتين في تطوير وإعادة تأهيل شارعَي المتنبي والسراي، وحالياً دخلت مرحلتها الثالثة في شارع الرشيد.

يمتد شارع الرشيد لمسافة أكثر من ثلاثة كيلومترات من سوق هرج في منطقة الميدان إلى جسر الجمهورية، ويضم عدداً كبيراً من المباني والأسواق القديمة، فضلاً عن بعض المباني التراثية التي لها خصوصية لدى البغداديين.وعند جامع الحيدر خانة الذي يعود تاريخ تشييده للحقبة العباسية، يقوم الحرفيون بتجديد واجهات المباني التي تهالكت نتيجة عوامل الزمن وعدم إجراء ترميمات حقيقية.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، إن الخطة المرسومة لشارع الرشيد هي إعادة الحياة لهذا الشارع الثقافي بعد تأهيله وإرفاقه بالخدمات الضرورية.

وأضاف أنه سيتم إحياء المقاهي البغدادية في هذا الشارع، وفتح المكتبات، وتشجيع العمل على الحرف الشعبية الحرفية ومحال الأنتيكات.

ويعود تاريخ شارع الرشيد لأكثر من 100 عام، حين أسسه الوالي العثماني خليل باشا، الذي يقع منزله في الشارع، وتحول الآن إلى متحف، وتبدلت تسمياته على مر العقود حتى اكتسب اسمه الحالي عام 1936 على يد العالم اللغوي والمؤرخ العراقي، مصطفى جواد، تيمناً بالعصر الذهبي للخليفة العباسي هارون الرشيد.