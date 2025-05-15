الامارات | في مكتبة محمد بن راشد.. أدب اليافعين تحت المجهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «أدب تحت المجهر: مخاطبة عقول الشباب»، استضافت مكتبة محمد بن راشد الكاتبة الأردنية، هيا صالح، أول من أمس، في جلسة نقاشية حول أدب اليافعين والدور الذي يلعبه في تشكيل الوعي.

كما طالت الجلسة، التي قدمها الصحافي محمد الرفاعي، العديد من روايات هيا صالح التي حققت جوائز أدبية، ورواية «جرعة زائدة»، التي تتوجّه فيها إلى الشباب، وتناقش من خلالها واحدة من الآفات التي تواجهها هذه الفئة وهي المخدرات.

وتناولت هيا صالح العديد من الموضوعات المرتبطة بالأدب، منها أهميته في تشكيل وعي الناشئة، مشددة على أهمية الاهتمام بالمكتبات، لأن الكتب تنمي مهارات الناشئة الفكرية والنقدية، ورأت أن الكتابة للطفل بشكل خاص تتطلب الحفاظ على الرسالة التربوية، على أن يعمل المبدع على تمرير هذه الرسائل بأسلوب أدبي خفي.

ولفتت إلى التحديات التكنولوجية التي ينغمس فيها الناشئة والشباب اليوم، واصفة الكتاب بأنه أقوى منها، ملقية بالمسؤولية على الأهل في توجيه الأبناء إلى الكتاب، فضلاً عن المسؤولية التي تقع على عاتق المبدع؛ إذ لابد أن يقدم محتوى جاذباً لقراء هذا العصر.

وأوضحت الكاتبة الأردنية أن الكتابة لليافعين تحمل العديد من التحديات، إذ تخاطب مرحلة عمرية يواجه فيها المراهق الكثير من التغيرات، مشددة على أنه من الممكن أن يستثمر الكاتب هذه التحديات وينطلق منها إلى تقديم موضوعات مهمة تخص الناشئة.

وقالت إنها توازن بين قوة الطرح وسلاسة الأسلوب المقدم للناشئة، علاوة على العمق في الطرح الذي لا يعني تقديم نصوص تحمل تحدياً، فضلاً عن أهمية استخدام الحوارات الخاصة بهذه الفئة والتي قد لا يفهمها الآخرون.

ونوهت بأن هناك مفاتيح بين المبدع والقارئ الواعد، من أبرزها استخدام لغة الفتيان، كما لاحظت في الآونة الأخيرة أن العديد من الروائيين يستخدمون لغتهم الخاصة وليس كلمات تلك الفئة التي يتوجهون إليها.

واعتبرت أن هناك خيطاً بسيطاً بين الواقع والخيال في الكتابة، وذكاء المبدع يكمن في انتزاع هذا الخيط أو أن يتماهى بالسير عليه بشكل خفي، من دون أن يسقط في الواقعية أو الخيال الزائد، وأشارت إلى أنها في حال كانت تتأمل شيئاً من كل كتاباتها، فهو خلق نوع من التعاطف مع كل بطل من أبطال قصصها، لأنهم يستحقون التعاطف، لاسيما المقهورون من الحروب أو الأمراض أو أي واقع اجتماعي معين.

الكاتبة الأردنية:

. خيط بسيط بين الواقع والخيال في الكتابة، وذكاء المبدع يكمن في أن يتماهى بالسير عليه.