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الامارات | من القرية العالمية.. نداء أخير مبلل بالفرح

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | من القرية العالمية.. نداء أخير مبلل بالفرح 1/2
  • الامارات | من القرية العالمية.. نداء أخير مبلل بالفرح 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مزيد من العروض والبهجة مازالت تحفل بها وجهة السعادة الأشهر في المنطقة.. القرية العالمية التي مددت موسمها الـ29 سبعة أيام إضافية، لتتواصل المتعة بين جنبات الأجنحة المتعددة، والساحات الحافلة بالفعاليات والكرنفالات، حتى الأحد المقبل، وسط إقبال لافت من الزوار الذين رأوها فرصة إضافية للاستمتاع بما تقدمه من أنشطة ترضي كل الأذواق.. كما الحال في النافورة التي تداعب الأطفال بالألوان وتيارات المياه، وتعد محطة ممتعة للعائلات من أجل التقاط صور ومقاطع طريفة لصغارهم مبللة بالفرح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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