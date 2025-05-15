الامارات | من القرية العالمية.. نداء أخير مبلل بالفرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مزيد من العروض والبهجة مازالت تحفل بها وجهة السعادة الأشهر في المنطقة.. القرية العالمية التي مددت موسمها الـ29 سبعة أيام إضافية، لتتواصل المتعة بين جنبات الأجنحة المتعددة، والساحات الحافلة بالفعاليات والكرنفالات، حتى الأحد المقبل، وسط إقبال لافت من الزوار الذين رأوها فرصة إضافية للاستمتاع بما تقدمه من أنشطة ترضي كل الأذواق.. كما الحال في النافورة التي تداعب الأطفال بالألوان وتيارات المياه، وتعد محطة ممتعة للعائلات من أجل التقاط صور ومقاطع طريفة لصغارهم مبللة بالفرح.