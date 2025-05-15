الامارات | هالي بيري: قواعد «كان» أجبرتني على تغيير فستاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الممثلة الأميركية، هالي بيري، للصحافيين، أول من أمس، إنها فوجئت بتحديث قواعد ارتداء الملابس في مهرجان «كان»، واضطرت لتغيير فستانها في آخر لحظة قبل الافتتاح.

وتمنع القواعد ارتداء الأزياء المكشوفة على السجادة الحمراء، كما لم يعد مسموحاً بارتداء «الملابس الواسعة»، خصوصاً ذات الذيل الطويل التي تعرقل حركة الضيوف الآخرين وتربك الجلوس داخل المسرح.

وأضافت بيري، وهي عضو في لجنة تحكيم المهرجان: «كان لدي فستان رائع من تصميم جوبتا لأرتديه الليلة، ولا يمكنني ارتداؤه لأن ذيله طويل جداً». وتابعت: «اضطررت إلى تغيير اختياري، لكن أعتقد أن جزئية الملابس المكشوفة ربما تكون أيضاً قاعدة جيدة».