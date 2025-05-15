الامارات | «إرث الإمارات» يستعرض التاريخ العريق للدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، المعرض التراثي الفني الذي نظمه مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي، بمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والثقافية في الدولة، تحت عنوان «إرث الإمارات.. تاريخ وحضارة»، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافي الوطني، وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي.

وتنوعت المعروضات بين الفن البصري، والمجسمات التراثية، والمشغولات اليدوية، إلى جانب قطع أثرية نادرة تبرز التاريخ العريق للدولة، حيث قدّمت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة مجموعة من الأعمال الفنية تحت شعار «البقشة»، شملت مجسمات ولوحات فنية عكست فهم طلبة الكلية العميق للهوية الثقافية والتراث الإماراتي، حيث أُعيد تقديم هذه المفاهيم من خلال أعمال معاصرة، استخدم بعضها تكنولوجيا الواقع المعزز، ما أضفى بُعداً تفاعلياً جديداً يجمع بين الأصالة والتقنية.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، خلال تفقده المعرض، أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات التراثية والأكاديمية في صون الموروث الثقافي لدولة الإمارات، مشيداً بجهودها المتواصلة في إبراز التراث بأساليب مبتكرة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مثمناً المبادرات التي قدمتها بعض الجهات المشاركة في المعرض، والتي وظفت تقنيات الواقع المعزز في عرض المكونات التراثية، ما يعكس فهماً متقدماً لأهمية توثيق التراث وتقديمه للأجيال الجديدة بلغة العصر.

وقال إن الحفاظ على التراث مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع فئات المجتمع، مؤكداً الدور الحيوي الذي يلعبه الأفراد والأسر والمؤسسات المحلية في توارث القيم والعادات الأصيلة، ودعم الفعاليات والمبادرات التي تُعنى بالتراث الوطني، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الثقافة في دعم جهود صون التراث، من خلال إطلاق برامج ومبادرات وطنية، تعزز من استدامة الهوية الثقافية، وتدعم المشاريع الإبداعية التي تسلط الضوء على الموروث الإماراتي وتقدّمه بأساليب معاصرة تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.